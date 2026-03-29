Постный суп из брокколи на кокосовом молоке и другие рецепты недели

Зразы из свинины с яйцами и зеленью
НАДО (на 4 порции): 800 г свиной мякоти · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · 1 большой пучок петрушки · 4 яйца · 50 г сливочного масла · 3 куска белого хлеба · 150 мл сливок · соль-перец · стакан панировочных сухарей · масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Срезаем с хлеба корки, мякиш заливаем сливками.
2. Мясо пропускаем через мясорубку вместе с хлебом, луком и чесноком.
3. Солим-перчим, хорошо вымешиваем до белковых нитей и отбиваем раз восемь. Убираем в холодильник созревать на полчаса.
4. Два яйца отвариваем вкрутую, остужаем и рубим. Нарезаем петрушку. Масло мелко рубим. Все соединяем и присаливаем.
5. Отщипываем кусок фарша как на одну котлету. Катаем шарик и плющим на ладони в лепешечку диаметром примерно 10 см. В середину кладем ложку начинки и защипываем края. Повторяем, пока ингредиенты не закончатся.
6. Оставшиеся два яйца сбиваем с щепоткой соли. Сухари высыпаем в тарелку.
7. Зразу окунаем в яйцо и панируем в сухарях.
8. Жарим на разогретой сковороде в масле до румяной корочки. Перекладываем на противень и запекаем в духовке 20 минут при температуре 180 °С.
Шоколадный пудинг к завтраку
НАДО (1 - 2 порции): 350 мл молока · 20 г кукурузного крахмала · 10 г какао-порошка · 1 ч. ложка сахара (или эквивалентная доза сахарозаменителя) · 1 - 2 ч. ложки кокосовой стружки.
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем крахмал и какао-порошок.
2. Вливаем 50 мл молока. Хорошо вымешиваем, разбивая все комочки.
3. В маленький сотейник наливаем остальное молоко, добавляем сахар и доводим почти до кипения.
4. Выливаем в горячее молоко какао-смесь. Перемешиваем. Варим на тихом огне 3 - 4 минуты до загустения. Не забываем помешивать.
5. Разливаем в стаканчики и остужаем при комнатной температуре, а затем в холодильнике. Перед подачей можно посыпать кокосовой стружкой.
Постный суп из брокколи на кокосовом молоке
НАДО (на 2 порции): 500 г брокколи · 150 г картофеля · 500 мл воды · 100 мл кокосового молока · соль-перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Картофель чистим, режем на небольшие куски, кладем в кастрюлю и заливаем водой так, чтобы он едва был покрыт. Понадобится примерно 500 мл воды.
2. Брокколи разбираем на соцветия. У стебля удаляем только самую грубую часть у среза. Закладываем брокколи в ту же кастрюлю и варим до готовности картофеля. Воду больше не добавляем!
3. Пробиваем погружным блендером в однородную массу. Солим-перчим.
4. Кокосовые сливки нагреваем в микроволновке и выливаем в кастрюлю. Доводим почти до кипения и выключаем.
5. Подаем с сухариками.
Совет: в каждую порцию можно также положить по 2 - 3 отварные очищенные креветки.
Пирог с сыром в осетинском стиле
Какой же он вкусный и особенный! Даже на грузинский хачапури похож, но не совсем. Обратите внимание: мы не написали «осетинский пирог». Чтобы его испечь, нужно родиться в Осетии - причем девочкой, смотреть на горы, дышать прозрачным воздухом. И с младых ногтей оттачивать это древнее искусство. Не говоря уж о том, что сыр должен быть не из «Пятерочки», а из молока вон тех овечек. Пирог с сыром - уалибах, пожалуй, осетины готовят чаще других. Давайте попробуем приготовить его упрощенную версию - на кефирном бездрожжевом тесте.
НАДО (на 4 - 6 порций): 450 г муки + еще немного для подпыления теста · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 3 желтка · 1 стакан кефира · 2 щепотки соли.
Начинка: 200 г осетинского мягкого сыра (или адыгейского) · соль по вкусу · небольшой пучок укропа. Для смазывания: немного сливочного масла.
ГОТОВИМ:
1. Три желтка доводим до однородности, добавляем кефир, взбиваем миксером до появления пузырьков.
2. Солим, добавляем разрыхлитель, перемешиваем.
3. Постепенно вводим просеянную муку. Замешиваем довольно мягкое эластичное тесто. Формируем шар, оборачиваем пленкой и даем расстояться при комнатной температуре. В этот момент в тесте расходится клейковина (она же глютен).
4. Сыр натираем или мелко режем ножом. Укроп мелко нарезаем и соединяем с сыром.
5. Тесто делим на три части (осетины всегда делают нечетное количество пирогов). Подпыляем каждый кусок.
6. Берем кусок, кладем на лист пергамента и руками растягиваем и плющим пальцами в круг (никакой скалки!) толщиной примерно 5 мм.
7. Кладем в середину треть начинки и защипываем кверху на манер беляша.
8. Осторожно разминаем заготовку в лепешку. Руками, конечно. Если тесто норовит стать липким, подпылите мукой. Переверните и разомните с другой стороны, чтобы получилась довольно тонкая лепешка. В центре формируем маленькую дырочку.
9. Выкладываем на противень (вот для чего нужен пергамент - просто перенесите пирог).
10. Выпекаем 15 - 20 минут в разогретой до 220 °С духовке на нижней полке.
11. Готовый пирог смазываем растопленным сливочным маслом.