Постный суп из брокколи на кокосовом молоке и другие рецепты недели

Зразы из свинины с яйцами и зеленью

НАДО (на 4 порции): 800 г свиной мякоти · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · 1 большой пучок петрушки · 4 яйца · 50 г сливочного масла · 3 куска белого хлеба · 150 мл сливок · соль-перец · стакан панировочных сухарей · масло для жарки.

ГОТОВИМ:

1. Срезаем с хлеба корки, мякиш заливаем сливками.

2. Мясо пропускаем через мясорубку вместе с хлебом, луком и чесноком.

3. Солим-перчим, хорошо вымешиваем до белковых нитей и отбиваем раз восемь. Убираем в холодильник созревать на полчаса.

4. Два яйца отвариваем вкрутую, остужаем и рубим. Нарезаем петрушку. Масло мелко рубим. Все соединяем и присаливаем.

5. Отщипываем кусок фарша как на одну котлету. Катаем шарик и плющим на ладони в лепешечку диаметром примерно 10 см. В середину кладем ложку начинки и защипываем края. Повторяем, пока ингредиенты не закончатся.

6. Оставшиеся два яйца сбиваем с щепоткой соли. Сухари высыпаем в тарелку.

7. Зразу окунаем в яйцо и панируем в сухарях.

8. Жарим на разогретой сковороде в масле до румяной корочки. Перекладываем на противень и запекаем в духовке 20 минут при температуре 180 °С.

