Пита с салатом из тунца и другие рецепты для пикника

Свинина под сыром и помидорами
НАДО (на 2 порции): 600 г нежирной свинины типа карбонада · 200 г полутвердого сыра · 3 средних помидора · 80 г сметаны · 2 зубчика чеснока · немного петрушки · 1 ст. ложка растительного масла · соль-перец.
ГОТОВИМ:
1. Мясо нарезаем ломтиками толщиной 1,5 см и слегка отбиваем, не превращая его в марлю.
2. Смазываем форму или противень растительным маслом и выкладываем отбитое мясо.
3. Солим-перчим.
4. Натираем сыр. Одну треть откладываем, остальное смешиваем со сметаной, мелко нарубленной петрушкой и измельченным чесноком. Полученную массу наносим
на мясо.
5. Сверху кладем кружочки помидоров и посыпаем оставшимся сыром.
6. Духовку разогреваем до 180 °С и запекаем 35 - 40 минут.
Пита с салатом из тунца
Фото: Shutterstock
Приготовьте блюдо дома, а соусом заправьте уже на месте.
НАДО (на 2 порции): 1 банка консервированного тунца · 2 питы · 1 средний огурец · 1 средний томат · половинка красной луковицы · 5 - 6 листьев салата · 3 ст. ложки натурального йогурта · 1 ст. ложка лимонного сока · 1 ст. ложка оливкового масла · соль-перец, немного свежей петрушки.
ГОТОВИМ:
1. Из банки с тунцом сливаем жидкость, содержимое разминаем вилкой.
2. Огурец и помидор моем и нарезаем кубиками.
3. Лук шинкуем полукольцами.
4. Моем и сушим салат.
5. Смешиваем йогурт, лимонный сок и оливковое масло. Солим-перчим, перемешиваем.
6. Питу разрезаем пополам, чтобы получились кармашки.
7. В кармашки кладем листья салата. Добавляем кусочки огурца, помидора и лука.
8. Следом добавляем мякоть тунца.
9. Поливаем соусом, посыпаем рубленой петрушкой.
Куриная грудка со шпинатом и сыром
Фото: Shutterstock
НАДО (на 3 порции): 1 прямоугольный лист лаваша · 300 г полутвердого сыра · 100 г творожного сыра · пучок укропа · 3 ст. ложки сметаны · 1 зубчик чеснока · соль-перец · 40 мл растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Сыр натираем, зелень моем, сушим и измельчаем.
2. Соединяем оба вида сыра, зелень, сметану, измельченный чеснок. Солим-перчим.
3. Лаваш режем ножницами на полоски шириной примерно 10 см и длиной 25 см.
4. На край полоски кладем немного начинки. Тянем один кончик к противоположному краю, пряча сыр под треугольником. Поднимаем этот треугольник и складываем еще раз и т. д.
5. Готовые треугольники румяним на сковороде с каплей растительного масла.
Треугольнички из лаваша с сыром и зеленью
Фото: Shutterstock
НАДО (на 3 порции): 3 филе куриной грудки · 150 г замороженного шпината · 30 г пармезана · 50 г моцареллы · 3 зубчика чеснока · 120 г сливочного сыра · 1 ст. ложка майонеза · соль-перец · 1 ст. ложка растительного масла · 1 ч. ложка сушеного чеснока.
ГОТОВИМ:
1. Шпинат размораживаем и отжимаем.
2. Сыр натираем на мелкой терке.
3. Смешиваем шпинат, оба вида сыра, майонез, измельченный свежий чеснок, соль и перец.
4. На филе ножом делаем продольные надрезы, формируя кармашки. Натираем филе смесью соли, перца и сушеного чеснока. Заполняем кармашки начинкой.
5. В жаропрочной сковороде без пластмассовых элементов разогреваем масло и жарим подготовленное филе до румяности по 3 - 4 минуты с каждой стороны.
6. Духовку разогреваем до 220 °С и ставим сковороду с грудками на 15 минут.