Пита с салатом из тунца и другие рецепты для пикника

Свинина под сыром и помидорами

НАДО (на 2 порции): 600 г нежирной свинины типа карбонада · 200 г полутвердого сыра · 3 средних помидора · 80 г сметаны · 2 зубчика чеснока · немного петрушки · 1 ст. ложка растительного масла · соль-перец.

ГОТОВИМ:

1. Мясо нарезаем ломтиками толщиной 1,5 см и слегка отбиваем, не превращая его в марлю.

2. Смазываем форму или противень растительным маслом и выкладываем отбитое мясо.

3. Солим-перчим.

4. Натираем сыр. Одну треть откладываем, остальное смешиваем со сметаной, мелко нарубленной петрушкой и измельченным чесноком. Полученную массу наносим

на мясо.

5. Сверху кладем кружочки помидоров и посыпаем оставшимся сыром.

6. Духовку разогреваем до 180 °С и запекаем 35 - 40 минут.

Пита с салатом из тунца