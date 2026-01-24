Пихельштайнер и другие рецепты недели

Ватерзой
Бельгийская рыбная похлебка.
НАДО (на 4 порции): 400 г филе трески · 100 г мидий (необязательно) · 1 морковь · 100 г корня сельдерея · 2 картофелины · 100 г шампиньонов · 100 г лука-порея · 1 л рыбного бульона (можно из кубика) · 1 желток · 150 мл сливок · 20 г сливочного масла · 1 ст. ложка лимонного сока · соль-перец · петрушка для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Морковь и корень сельдерея нарезаем тонкими брусочками.
2. Порей нарезаем колечками, картофель - немелкими кубиками, шампиньоны - пластинками.
3. Обжариваем на сливочном масле морковь и сельдерей до мягкости несколько минут.
4. Добавляем порей и шампиньоны. Тушим 10 минут, помешивая.
5. В кастрюлю вливаем рыбный бульон, добавляем содержимое сковороды.
6. Доводим до кипения, кладем картофель, варим до полуготовности около 7 минут.
7. Кладем кусочки рыбного филе и мидии. Варим 10 минут. Пробуем на соль.
8. Делаем заправку: в сливки добавляем желток, половник бульона из кастрюли, лимонный сок. Взбиваем до однородности и вливаем в кастрюлю.
9. Прогреваем 3 минуты, не доводя до кипения, чтобы не свернулись сливки.
10. Подаем с поджаренными тостами и зеленью.
Пихельштайнер
Фото: Shutterstock
Густой немецкий суп, известный также как рагу Бисмарка. Готовят из трех видов мяса - свинины, говядины и баранины, но никто нам не запретит менять мясной состав произвольно.
НАДО (на 4 порции): 200 г говядины · 200 г свинины · 200 г куриного филе · 5 картофелин · 2 моркови · 2 луковицы · 200 г корня сельдерея · 1 стебель лука-порея · 1 ст. ложка паприки · соль-перец · 3 горошины душистого перца · зелень для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Мясо нарезаем крупными кубиками.
2. Овощи чистим. Картофель нарезаем крупными
ломтиками, мелко шинкуем лук. Морковь нарезаем брусочками или кружочками. Корень сельдерея - мелкими кубиками, порей - тонкими колечками.
3. В кастрюлю или глубокий сотейник закладывем мясо. Поверх выкладываем картофель, репчатый лук, затем морковь. Затем корень сельдерея, колечки порея.
4. Посыпаем паприкой, добавляем душистый и черный перец, соль (около 1,5 ч. ложки).
5. Добавляем 1,5 л холодной воды, чтобы она на палец покрывала содержимое кастрюли.
6. Ставим на огонь, доводим до кипения. Убавляем огонь до тихого и варим под крышкой 2 часа. Помешивать не нужно.
7. Подаем, посыпав зеленью.
Харира
Фото: Shutterstock
Мясной суп с чечевицей и нутом в марокканском стиле.
НАДО (на 6 порций): 150 г красной чечевицы · 150 г нута · 100 г риса · 1 кг говядины или баранины · 2 луковицы · 1 сладкий перец · 3 свежих томата · 2 стебля сельдерея · 2 зубчика чеснока · 2 ст. ложки томатной пасты · 1/2 стручка красного острого перца · 1/2 лимона · 1 ч. ложка тертого имбиря · петрушка для подачи · по 1 ч. ложке зиры, куркумы и кориандра · 1 ст. ложка растительного масла · 1 ст. ложка коричневого сахара · 1 ст. ложка муки · соль.
ГОТОВИМ:
1. Нут промываем и замачиваем в большом количестве воды на ночь.
2. Мясо нарезаем кубиками с ребром 2 - 3 см.
3. Лук мелко шинкуем. Нарезаем сладкий перец, сельдерей, чили. Измельчаем чеснок.
4. В большой кастрюле (5 л) разогреваем растительное масло и обжариваем мясо порциями до корочки.
5. Добавляем томатную пасту, жарим 1 минуту.
6. Добавляем лук, сладкий перец, сельдерей, чеснок и чили.
7. Томаты ошпариваем, снимаем кожицу, режем на четвертинки и кладем в кастрюлю.
8. Прогреваем и всыпаем зиру, куркуму, кориандр, сахар.
9. Кладем промытые нут, чечевицу, рис. Хорошо перемешиваем и вливаем воду почти до края кастрюли. Доводим до кипения и варим
на тихом огне 1,5 часа.
10. За 15 минут до готовности обжариваем на сухой сковороде муку до золотистости.
11. В миске смешиваем обжаренную муку, сок половинки лимона, тертый имбирь и 100 мл воды. Заправку вливаем в суп.
12. Добавляем рубленую зелень, перемешиваем и выключаем огонь. Даем постоять 10 минут и разливаем по тарелкам.
Авголемоно
Фото: Shutterstock
Греческий рисовый суп с курицей и лимонным ароматом.
НАДО (на 8 порций): 3 куриных окорочка · 2 лимона · 5 яиц · 1/2 стакана риса · 1 морковь · 1 луковица · 2 лавровых листа · 5 горошин черного перца · соль.
ГОТОВИМ:
1. Окорочка заливаем водой, доводим до кипения, снимаем пену, убавляем огонь.
2. Лук и морковь чистим, кладем в кастрюлю, добавляем горошины перца, лавровый лист. Варим 30 минут до готовности окорочков.
3. Давим сок из лимонов, бьем в них яйца, перемешиваем.
4. Из бульона вынимаем мясо и овощи. Луковицу выбрасываем. Мясо разбираем на волокна, морковь нарезаем кружочками.
5. В бульон закладываем промытый рис.
6. В яичную смесь добавляем половник бульона из кастрюли и сразу же энергично размешиваем. Добавляем еще половник, снова размешиваем.
7. Отправляем яичную смесь в кастрюлю, перемешиваем и варим до готовности риса.
8. Мясо и колечки моркови раскладываем по тарелкам. Наливаем рисовый суп. Посыпаем петрушкой и подаем.