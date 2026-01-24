Пихельштайнер и другие рецепты недели

Мясной суп с чечевицей и нутом в марокканском стиле.

НАДО (на 6 порций): 150 г красной чечевицы · 150 г нута · 100 г риса · 1 кг говядины или баранины · 2 луковицы · 1 сладкий перец · 3 свежих томата · 2 стебля сельдерея · 2 зубчика чеснока · 2 ст. ложки томатной пасты · 1/2 стручка красного острого перца · 1/2 лимона · 1 ч. ложка тертого имбиря · петрушка для подачи · по 1 ч. ложке зиры, куркумы и кориандра · 1 ст. ложка растительного масла · 1 ст. ложка коричневого сахара · 1 ст. ложка муки · соль.

ГОТОВИМ:

1. Нут промываем и замачиваем в большом количестве воды на ночь.

2. Мясо нарезаем кубиками с ребром 2 - 3 см.

3. Лук мелко шинкуем. Нарезаем сладкий перец, сельдерей, чили. Измельчаем чеснок.

4. В большой кастрюле (5 л) разогреваем растительное масло и обжариваем мясо порциями до корочки.

5. Добавляем томатную пасту, жарим 1 минуту.

6. Добавляем лук, сладкий перец, сельдерей, чеснок и чили.

7. Томаты ошпариваем, снимаем кожицу, режем на четвертинки и кладем в кастрюлю.

8. Прогреваем и всыпаем зиру, куркуму, кориандр, сахар.

9. Кладем промытые нут, чечевицу, рис. Хорошо перемешиваем и вливаем воду почти до края кастрюли. Доводим до кипения и варим

на тихом огне 1,5 часа.

10. За 15 минут до готовности обжариваем на сухой сковороде муку до золотистости.

11. В миске смешиваем обжаренную муку, сок половинки лимона, тертый имбирь и 100 мл воды. Заправку вливаем в суп.

12. Добавляем рубленую зелень, перемешиваем и выключаем огонь. Даем постоять 10 минут и разливаем по тарелкам.

