Печеные перепела и другие рецепты недели

Печеные перепела
Запекаются они быстро, а выглядят на столе красиво. Подаем из расчета одна-две штуки на персону. На гарнир хороша картошка по-деревенски, подрумяненная вареная, а то и фри. Главное, не пересушить эту маленькую птичку.
НАДО (на 2 порции): 2 - 4 потрошеные перепелки · 100 г сливочного масла · пара веточек свежего тимьяна · 2 - 4 зубчика чеснока · соль · перец. Для соуса: 100 мл красного вина · 50 мл бальзамического уксуса.
ГОТОВИМ:
1. Листики тимьяна (без веточек) и чеснок измельчаем, соединяем с размягченным маслом и убираем пока в холодильник.
2. Тушки перепелов натираем солью и черным перцем.
3. Под кожицу на грудке и ножках засовываем по кусочку масла и распределяем снаружи.
4. Выкладываем тушки в форму или на противень грудками вверх и запекаем 20 минут при температуре 200 °С до золотистой корочки.
5. Готовим соус: смешиваем бальзамик и вино в кастрюльке и увариваем в 4 раза до густой тягучести.
6. Перепелов сервируем на блюде, поливаем вытопившимся маслом, подаем с соусом (им можно декорировать край тарелки при порционной подаче).
Баранья нога в мятной панировке
Неожиданный маринад сделает это специфическое мясо особенным. Оценят даже те, кто не очень-то любит баранину. Подавать можно и как холодную закуску, и как основное блюдо.
НАДО (на 6 порций): 1 баранья нога · 200 г свежей мяты · 2 ст. ложки сахара · 50 мл белого винного уксуса · 100 г оливкового масла · 50 мл бальзамического уксуса · 1 ст. ложка молотого черного перца · 1 ч. ложка соли · 4 стебелька тимьяна.
ГОТОВИМ:
1. В чашу блендера закладываем мяту, оливковое масло, перец, бальзамик, уксус, сахар, соль и тимьян. Пробиваем импульсами не в гомогенную пасту, а чтобы получилась кашица, где мята в виде маленьких фрагментов.
2. С мяса срезаем весь жир. Ногу кладем на фольгу, обмазываем мятной кашицей со всех сторон, заворачиваем и убираем в холодильник на 3 часа.
3. Духовку разогреваем до 220 °С. Замаринованную ногу кладем на противень и запекаем 15 минут. Затем снижаем температуру до 180 °С и запекаем 40 минут. Затем возвращаем 220 °С и запекаем еще 10 минут. Готовность удобно проверять кулинарным термометром: показания внутри мякоти должны составлять 70 °С.
4. Подаем, нарезав ломтиками.