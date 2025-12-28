Печеные перепела и другие рецепты недели

Печеные перепела

Запекаются они быстро, а выглядят на столе красиво. Подаем из расчета одна-две штуки на персону. На гарнир хороша картошка по-деревенски, подрумяненная вареная, а то и фри. Главное, не пересушить эту маленькую птичку.

НАДО (на 2 порции): 2 - 4 потрошеные перепелки · 100 г сливочного масла · пара веточек свежего тимьяна · 2 - 4 зубчика чеснока · соль · перец. Для соуса: 100 мл красного вина · 50 мл бальзамического уксуса.

ГОТОВИМ:

1. Листики тимьяна (без веточек) и чеснок измельчаем, соединяем с размягченным маслом и убираем пока в холодильник.

2. Тушки перепелов натираем солью и черным перцем.

3. Под кожицу на грудке и ножках засовываем по кусочку масла и распределяем снаружи.

4. Выкладываем тушки в форму или на противень грудками вверх и запекаем 20 минут при температуре 200 °С до золотистой корочки.

5. Готовим соус: смешиваем бальзамик и вино в кастрюльке и увариваем в 4 раза до густой тягучести.

6. Перепелов сервируем на блюде, поливаем вытопившимся маслом, подаем с соусом (им можно декорировать край тарелки при порционной подаче).

Баранья нога в мятной панировке