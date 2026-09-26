От лукавого: стоит ли покупать сметану 10-ти процентной жирности — мнение диетолога

Многие из нас, стоя перед полкой в магазине, машинально тянут руку к сметане с минимальным процентом жирности — кажется, что чем меньше цифра, тем полезнее продукт. Однако врач‑диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко призывает не делать поспешных выводов и не демонизировать молочный жир.

По словам эксперта, главный принцип здорового питания — умеренность, а не полный отказ от жиров.

«Все боятся жира, хотя его уже реабилитировали. Все хорошо в меру», — подчеркивает Мойсенко.

Вместо того чтобы ориентироваться только на процент жирности, важно внимательно изучать состав продукта.

Золотая середина: сметана 15 %

Среди всех вариантов диетолог выделяет сметану жирностью 15 % как наиболее сбалансированный выбор. Она не такая насыщенная, как 20‑процентная, но при этом сохраняет естественный вкус и привычную консистенцию, не требуя «подмены» текстуры искусственными средствами.

Осторожно: 10 % сметана

К низкожирным продуктам, в частности к сметане 10 %, эксперт относится с большой настороженностью.

«10‑процентная сметана — это вообще сметана от лукавого», — прямо заявляет Римма Мойсенко.

При этом эксперт не утверждает, что 10‑процентной натуральной сметаны не бывает: по данным Роскачества, такой продукт вполне может существовать. Но чтобы отличить его от фальсификата, нужно внимательно читать маркировку и состав. Если в списке ингредиентов есть подозрительные добавки, лучше отказаться от покупки.

А что насчет 20 %?

К сметане жирностью 20 % диетолог относится нейтрально, но не рекомендует делать ее основой повседневного рациона — для регулярного употребления она все же довольно калорийная. Еще один нюанс: густая консистенция не всегда признак натуральности. Роскачество неоднократно находило в некоторых образцах 20‑процентной сметаны крахмал и другие загустители, хотя в других продуктах той же жирности подобных добавок не было.

Таким образом, выбор сметаны — это не просто вопрос процента жирности. Настоящая ценность продукта — в его составе и натуральности. Как напоминает Римма Мойсенко, разумный подход и внимательность к деталям помогут найти вариант, который будет и вкусным, и уместным в сбалансированном рационе.

По материалам «Едим дома»

А вы сметану какой жирности предпочитаете? Поделитесь в комментариях.