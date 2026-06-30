От кваса лучше отказаться: кому не стоит утолять жажду этим напитком

Квас прочно ассоциируется с летом, деревенским колоритом и «натуральностью» — многие ставят его в один ряд с полезными напитками и охотно выбирают вместо сладких газировок. Но за привычным вкусом скрывается не такая уж безобидная формула: углеводы, дрожжи, продукты брожения. Так ли безопасен квас на самом деле и кому лучше вовсе исключить его из рациона? Разбираемся вместе с врачом‑эндокринологом и диетологом Вероникой Савенко — о рисках, противопоказаниях и разумных порциях.

Квас и уровень сахара: когда напиток становится риском

Тем, кто контролирует уровень глюкозы или уже сталкивался с нарушениями обмена углеводов, не стоит обманываться пометкой «натуральный» на этикетке.

«Даже “натуральный” квас остается напитком с углеводами, а жидкий сахар быстрее попадает в рацион незаметно. В редких случаях, если врач разрешил и сахар крови хорошо контролируется, можно обсуждать порцию 50–100 мл вместе с едой, но не как ежедневную привычку. Частое употребление сладких напитков связано с набором веса, диабетом 2 типа, болезнями сердца, жировой болезнью печени, кариесом и подагрой», — подчеркивает Вероника Савенко.

Иными словами, даже традиционный напиток несет метаболическую нагрузку: быстрые углеводы моментально включаются в обмен веществ, а незаметный объем выпитого легко превращается в лишние калории и скачки сахара.

Когда от кваса лучше полностью отказаться

Помимо проблем с углеводным обменом, существуют состояния, при которых квас категорически не рекомендуется. Врач перечисляет ключевые противопоказания.

«Полностью отказаться от кваса стоит при циррозе и серьезных заболеваниях печени, алкогольной зависимости, аллергии на злаки или дрожжи, непереносимости глютена, подагре, после операций, обострении болезней ЖКТ, а также при индивидуальной реакции — сыпи, боли, изжоге, вздутии», — отметила эксперт.

Особые рекомендации касаются будущих и кормящих мам. Беременным квас допустим лишь в минимальных объемах и только после консультации со специалистом. При грудном вскармливании напиток лучше исключить: по данным Роскачества, квас способен менять состав грудного молока и провоцировать повышенное газообразование у младенца.

Как пить квас без риска: нормы и правила выбора

Чтобы любимый напиток не навредил, достаточно придерживаться простых, но строгих ориентиров.

«Самая практичная формула такая: здоровому взрослому — стакан, ребенку — несколько глотков или маленькая порция, при хронических заболеваниях — либо минимум, либо отказ», — советует эксперт.

При покупке важно внимательно изучать этикетку: чем короче список ингредиентов, тем предсказуемее продукт. Долгий срок хранения — повод насторожиться: он нередко говорит о добавках и консервантах, которых в традиционном квасе быть не должно. С домашним вариантом тоже стоит быть осторожнее: без четкого понимания технологии и контроля за процессом брожения напиток может оказаться небезопасным.