От аранчини до бразильских «пао де кежо»: 4 рецепта идеальных шариков для любого настроения

Аранчини

НАДО (на 6 порций): 300 г риса арборио (того самого, который обычно покупают для ризотто) · 50 г пармезана · 50 г сливочного масла · 1 яйцо. Начинка: 100 г постного говяжьего фарша · половинка небольшой луковицы · 1 ст. ложка томатной пасты · 1 ст. ложка тертого пармезана · щепотка сахара · соль · перец · немного свежей петрушки. Панировка и жарка: 2 яйца · 150 г муки · 150 г панировочных сухарей · соль · масло (в достаточном количестве для фритюра).

ГОТОВИМ:

1. Лук мелко шинкуем и жарим на сковороде на ложке масла до матовости.

2. Добавляем фарш и полстакана воды, разминаем комочки.

3. Добавляем томатную пасту, сахар, солим, перчим, тушим 20 минут.

4. В кастрюльке кипятим 800 мл воды, солим, всыпаем промытый рис и варим 18 минут, помешивая. Когда рис впитает всю воду, выключаем огонь и добавляем сливочное масло, 50 г тертого пармезана и 1 яйцо. Хорошо вымешиваем. Даем остыть. Рис будет немного клейким.

5. В фарш добавляем ложку тертого пармезана и измельченную петрушку. Перемешиваем.

6. Ложкой берем рисовую массу (размером с яйцо), разминаем в лепешку, кладем в середину 1 ч. ложку начинки и формируем шарик. Если руками неудобно, попробуйте использовать тонкую пленку для продуктов, выложив на нее рис и подтягивая потом края.

7. Готовим льезон: в одной миске взбиваем два яйца, во вторую высыпаем муку, в третью - сухари.

8. Рисовый шарик сначала панируем в муке, потом купаем в яйце и, наконец, панируем в сухарях.

9. Разогреваем в сотейнике много масла и жарим аранчини порциями (чтобы масло быстро не остыло) до золотистой корочки.

10. Выкладываем на бумажное полотенце и подаем.

Митболы в соусе под сырной корочкой