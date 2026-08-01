От аранчини до бразильских «пао де кежо»: 4 рецепта идеальных шариков для любого настроения

Аранчини
НАДО (на 6 порций): 300 г риса арборио (того самого, который обычно покупают для ризотто) · 50 г пармезана · 50 г сливочного масла · 1 яйцо. Начинка: 100 г постного говяжьего фарша · половинка небольшой луковицы · 1 ст. ложка томатной пасты · 1 ст. ложка тертого пармезана · щепотка сахара · соль · перец · немного свежей петрушки. Панировка и жарка: 2 яйца · 150 г муки · 150 г панировочных сухарей · соль · масло (в достаточном количестве для фритюра).
ГОТОВИМ:
1. Лук мелко шинкуем и жарим на сковороде на ложке масла до матовости.
2. Добавляем фарш и полстакана воды, разминаем комочки.
3. Добавляем томатную пасту, сахар, солим, перчим, тушим 20 минут.
4. В кастрюльке кипятим 800 мл воды, солим, всыпаем промытый рис и варим 18 минут, помешивая. Когда рис впитает всю воду, выключаем огонь и добавляем сливочное масло, 50 г тертого пармезана и 1 яйцо. Хорошо вымешиваем. Даем остыть. Рис будет немного клейким.
5. В фарш добавляем ложку тертого пармезана и измельченную петрушку. Перемешиваем.
6. Ложкой берем рисовую массу (размером с яйцо), разминаем в лепешку, кладем в середину 1 ч. ложку начинки и формируем шарик. Если руками неудобно, попробуйте использовать тонкую пленку для продуктов, выложив на нее рис и подтягивая потом края.
7. Готовим льезон: в одной миске взбиваем два яйца, во вторую высыпаем муку, в третью - сухари.
8. Рисовый шарик сначала панируем в муке, потом купаем в яйце и, наконец, панируем в сухарях.
9. Разогреваем в сотейнике много масла и жарим аранчини порциями (чтобы масло быстро не остыло) до золотистой корочки.
10. Выкладываем на бумажное полотенце и подаем.
Митболы в соусе под сырной корочкой
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 500 г мясного фарша · 250 г полутвердого сыра · 50 г панировочных сухарей · 1 яйцо · 1 луковица · 3 зубчика чеснока · 1 ч. ложка сахара · 400 мл томатного сока · 2 ст. ложки кетчупа · соль · перец · 20 мл растительного масла · 1 ч. ложка сушеного орегано.
ГОТОВИМ:
1. Сыр натираем.
2. В фарш добавляем половину сыра, соль, перец, орегано, сухари, яйцо. Хорошо вымешиваем.
3. Форму смазываем маслом. Руками формируем из фарша шарики размером с грецкий орех, выкладываем в форму.
4. Для соуса жарим измельченную луковицу на ложке масла. Добавляем измельченный чеснок, томатный сок и кетчуп, сахар и тушим 10 минут.
5. Форму с шариками ставим в разогретую до 180 °С форму на 15 минут.
6. Вынимаем форму и заливаем соусом. Посыпаем сыром. Ставим в духовку еще на 15 минут.
Бразильские сырные булочки
Фото: Shutterstock
На родине их называют «пао де кежо» и продают повсеместно.
НАДО (на 20 шт.): 250 г муки · 100 г моцареллы для пиццы · 30 г тертого пармезана · 2 яйца · 100 г растительного масла · 100 мл молока · 100 мл воды · 1 ч. ложка соли.
ГОТОВИМ:
1. Соединяем молоко, воду и масло.
2. В муку вводим соль, перемешиваем. Добавляем яйца и молочную смесь, перемешиваем.
3. Всыпаем тертый сыр и замешиваем тесто. Накрываем пленкой и даем постоять 30 минут при комнатной температуре.
4. Противень застилаем кулинарным пергаментом. Из теста руками, смазанными маслом, формируем шарики весом примерно 40 г. Выкладываем на противень.
5. Выпекаем 35 минут в разогретой до 180 °С духовке.
6. Подаем теплыми.
Творожные шарики
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 порции): 250 г невлажного творога · 1 яйцо · 1 ст. ложка сахара · 4 - 5 ст. ложек муки · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 1 ч. ложка ванильного сахара · щепотка соли · растительное масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Разминаем вилкой творог, вводим яйцо, соль и сахар, хорошо вымешиваем.
2. Вводим муку с разрыхлителем. Вымешиваем тесто, оно должно держать форму и быть совсем немного липким.
3. Формируем из теста шарики с грецкий орех и панируем их в муке.
4. Разогреваем масло (оптимальная температура масла - 170 - 180 °С) в сотейнике и жарим шарики порциями до золотистости около 3 минут. Шарики должны плавать в масле - используйте не меньше половины литра.
5. Выкладываем на бумажное полотенце, даем остыть. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.