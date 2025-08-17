Осенний деликатес: лучшие блюда из лисичек, которые покорили сердца

Киш с курицей, лисичками и брокколи
НАДО (на 6 порций): Тесто: 200 г муки · 50 г сливочного масла · 1 яйцо · 3 ст. ложки воды · 1/2 ч. ложки соли.
Начинка: 300 г куриного филе · 400 г лисичек · 200 г брокколи · 100 г лука-порея · 3 ст. ложки растительного масла. Заливка: 200 мл сливок · 2 яйца · 150 г сыра · 1/2 ч. ложки тертого мускатного ореха · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Филе варим в воде 20 минут после закипания.
2. Мягкое масло смешиваем с яйцом, добавляем воду, муку, соль. Замешиваем эластичное тесто. Заворачиваем его в пленку и убираем в холодильник на полчаса.
3. Брокколи разделяем на соцветия и варим в кипящей подсоленной воде 4 минуты. Сливаем кипяток и помещаем в ледяную воду на 5 минут, чтобы брокколи не потеряла цвет.
4. Вареное филе нарезаем кубиками, грибы шинкуем как получится.
5. На сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем грибы 5 - 10 минут, выпаривая влагу. Добавляем курицу, жарим 5 минут, всыпаем мелко нарезанный порей, прогреваем пару минут.
6. Перекладываем содержимое сковороды в миску, добавляем брокколи, перемешиваем, даем остыть.
7. Форму примерно 26 см в диаметре смазываем маслом и распределяем тесто, формируя бортики.
8. В начинку добавляем половину сыра, перемешиваем.
9. Смешиваем яйца, сливки, сыр, мускатный орех. Солим-перчим.
10. Начинку выкладываем в основу из теста, распределяем ложкой. Заливаем заливкой.
11. Выпекаем около 40 минут при температуре 180° С до хорошего подрумянивания.
Лисички, жаренные в сметане
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 порции): 600 г лисичек · 1 луковица · 200 г сметаны · 2 ст. ложки растительного масла · 20 г сливочного масла · пучок укропа · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Лисички моем, аккуратно отжимаем. Большие режем на части, маленькие оставляем так.
2. Лук мелко шинкуем.
3. В сковороде разогреваем растительное и сливочное масло. Добавляем лук и жарим до золотистости.
4. Добавляем лисички, жарим 15 минут на среднем огне, не забывая помешивать.
5. Кладем сметану. Солим-перчим. Тушим без крышки 10 минут до некоторого загущения сметаны, часто помешивая.
6. Добавляем рубленый укроп, прогреваем еще пару минут и подаем.
Суп с лисичками
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 300 г лисичек · 1 л воды · 300 г картофеля · 1 луковица · 20 г сливочного масла · 1 ст. ложка растительного масла · 1 зубчик чеснока · соль · перец · 4 ст. ложки сметаны · небольшой пучок укропа · 1 лавровый лист.
ГОТОВИМ:
1. Лисички моем и хорошо обсушиваем. Маленькие оставляем как есть, остальные нарезаем на довольно крупные дольки.
2. Картофель чистим и нарезаем кубиками. Морковь шинкуем тонкой соломкой. Лук шинкум четвертинками колец.
3. В сковороде разогреваем растительное масло и жарим лисички, выпаривая выделившуюся влагу. Добавляем сливочное масло и жарим еще пару минут.
4. Добавляем лук, жарим до его золотистости. Солим-перчим.
5. В кастрюльке доводим до кипения воду, кладем картофель и морковь, варим 5 минут.
6. Перекладываем в кастрюлю содержимое сковороды. Добавляем лавровый лист и измельчен-
ный чеснок. Досаливаем во вкусу. Варим до готовности картофеля.
7. Выключаем огонь, даем настояться 5 минут. Подаем со сметаной и рубленым укропом.
Жюльен из лисичек с курицей
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 порции): 200 г куриного филе · 200 г лисичек · 1 луковица · 40 г сыра · 200 мл сливок · 20 г сливочного масла · 1 ст. ложка муки · 1/2 ч. ложки тертого мускатного ореха · 7 ст. ложек растительного масла · 1/3 ч. ложки соли · 1/2 ч. ложки черного перца.
ГОТОВИМ:
1. Лисички моем, обсушиваем, чистим и мелко шинкуем лук.
2. Разогреваем 4 ст. ложки растительного масла. Филе режем крупными ломтиками, жарим до красивой румяности.
3. Вынимаем курицу. Наливаем еще 3 ст. ложки растительного масла, обжариваем лук до мягкости.
4. Лисички шинкуем вдоль соломкой, отправляем к луку, обжариваем до выпаривания лишней жидкости 10 минут.
5. Поджаренные ломтики курицы нарезаем соломкой и кладем в сковороду с луком и грибами вместе с кусочком сливочного масла.
6. В миске смешиваем сливки, соль, мускатный орех, перец, муку. Выливаем смесь в сковороду. Убавляем огонь и увариваем соус до загущения.
7. Раскладываем смесь в две кокотницы или горшочка, посыпаем сыром.
8. Выпекаем в духовке без крышек при температуре 180°С до хорошего подрумянивания сыра.
Добавить комментарий