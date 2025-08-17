Осенний деликатес: лучшие блюда из лисичек, которые покорили сердца

Киш с курицей, лисичками и брокколи

НАДО (на 6 порций): Тесто: 200 г муки · 50 г сливочного масла · 1 яйцо · 3 ст. ложки воды · 1/2 ч. ложки соли.

Начинка: 300 г куриного филе · 400 г лисичек · 200 г брокколи · 100 г лука-порея · 3 ст. ложки растительного масла. Заливка: 200 мл сливок · 2 яйца · 150 г сыра · 1/2 ч. ложки тертого мускатного ореха · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Филе варим в воде 20 минут после закипания.

2. Мягкое масло смешиваем с яйцом, добавляем воду, муку, соль. Замешиваем эластичное тесто. Заворачиваем его в пленку и убираем в холодильник на полчаса.

3. Брокколи разделяем на соцветия и варим в кипящей подсоленной воде 4 минуты. Сливаем кипяток и помещаем в ледяную воду на 5 минут, чтобы брокколи не потеряла цвет.

4. Вареное филе нарезаем кубиками, грибы шинкуем как получится.

5. На сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем грибы 5 - 10 минут, выпаривая влагу. Добавляем курицу, жарим 5 минут, всыпаем мелко нарезанный порей, прогреваем пару минут.

6. Перекладываем содержимое сковороды в миску, добавляем брокколи, перемешиваем, даем остыть.

7. Форму примерно 26 см в диаметре смазываем маслом и распределяем тесто, формируя бортики.

8. В начинку добавляем половину сыра, перемешиваем.

9. Смешиваем яйца, сливки, сыр, мускатный орех. Солим-перчим.

10. Начинку выкладываем в основу из теста, распределяем ложкой. Заливаем заливкой.

11. Выпекаем около 40 минут при температуре 180° С до хорошего подрумянивания.

Лисички, жаренные в сметане