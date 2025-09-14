Охотничья курочка по-итальянски и другие рецепты недели

Охотничья курочка по-итальянски. Фото: Shutterstock

Отличные блюда для осеннего настроения

Охотничья курочка по-итальянски

Сдается нам, что изначально это был какой-нибудь фазан: стали бы итальянцы охотиться на куриц!

НАДО (на 4 порции): большая целая курица (можно заменить на 1,5 кг бедер или голеней) · полстакана муки · 4 ст. ложки растительного масла · 1 большой сладкий перец · 1 большая луковица · 4 зубчика чеснока · 3/4 стакана белого сухого вина · 3/4 стакана куриного бульона · 1 банка (800 г) томатов в собственном соку (или столько же свежих томатов, измельченных в блендере) · 1,5 ч. ложки сушеного орегано · пара веточек свежего базилика · соль-перец · 1 ст. ложка каперсов или горсть консервированных маслин.

ГОТОВИМ:

1. Курицу рубим на куски, солим-перчим, панируем в муке.

2. Разогреваем на сковороде половину масла и жарим партиями куски курицы до золотистой корочки. Перекладываем в миску.

3. В ту же сковороду наливаем оставшееся масло. Лук мелко шинкуем, измельчаем чеснок, сладкий перец

нарезаем кубиками. Жарим все вместе около 5 минут до мягкости, добавив щепотку соли.

4. Вливаем вино и выпариваем половину. Добавляем томаты, бульон, орегано, соль-перец, доводим до кипения.

5. Кладем в соус куски курицы. Тушим на несильном огне полчаса без крышки до загущения соуса.

6. Посыпаем рубленым базиликом, накрываем крышкой, выключаем огонь и даем блюду постоять 10 минут.

7. Подаем с рисом или пастой.

Венгерский пёркёльт

Венгерский пёркёльт. Фото: Shutterstock

НАДО (на 7 порций): 1 кг куриного филе (или другого мяса) · 4 луковицы · 2 зеленых сладких перца · 4 спелых томата (или банка консервированных в собственном соку) · 20 г сухой сладкой паприки · 1 ч. ложка тмина · 8 ст. ложек смальца или сливочного масла · соль-перец.

ГОТОВИМ:

1. Лук мелко нарезаем. Смалец растапливаем в глубоком сотейнике. Обжариваем лук до золотистости.

2. Всыпаем паприку, перемешиваем.

3. Курицу нарезаем кубиком. Кладем в сотейник. Солим. Тушим под крышкой, чтобы мясо дало сок.

4. Томаты измельчаем, отправляем в сотейник. Перемешиваем, солим-перчим. Готовим до готовности мяса.

5. Добавляем нарезанный кубиками сладкий перец, тмин, проверяем на соль.

Тушим 5 минут.

6. Подаем с любым гарниром.

Фрикасе из курицы по-французски

Фрикасе из курицы по-французски. Фото: Shutterstock

НАДО (на 4 порции): 3 филе куриной грудки · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · 20 г сливочного масла · 200 мл сливок 10% · 100 мл белого сухого вина · 1 ст. ложка пшеничной муки · соль-перец · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · свежая петрушка для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Нарезаем филе средними кусочками. Жарим в сотейнике на масле на сильном огне до румяности.

2. Лук нарезаем полукольцами, измельчаем чеснок, добавляем к курице. Солим-перчим, тушим до мягкости лука.

3. Вливаем вино, выпариваем.

4. Добавляем сливки, перемешиваем. Тушим 5 - 10 минут.

5. Всыпаем муку. Перемешиваем, даем соусу загустеть.

6. Подаем с рисом, посыпав свежей петрушкой.

Баранье рагу с пивом по-ирландски

Баранье рагу с пивом по-ирландски. Фото: Shutterstock

Разумеется, баранину можно заменить на любое другое мясо (просто не говорите об этом знакомым ирландцам).

НАДО (на 6 порций): 700 г мякоти бараньей лопатки · 3 большие луковицы · 2 морковки · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · 500 мл темного пива · 600 г картофеля · 3 зубчика чеснока · 2 лавровых листа · шепотка семян тмина · соль-перец · 3 ст. ложки растительного масла · свежая петрушка для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Мясо нарезаем крупными кубиками (с гранью 3 см).

2. В казане разогреваем масло и жарим мясо до корочки и испарения влаги. Солим-перчим.

3. Лук нарезаем полукольцами, морковь - крупными сегментами. Закладываем в казан, тушим с мясом минут пять.

4. Вливаем пиво - оно должно покрыть мясо с луком и морковью. Доводим до кипения, убавляем огонь и тушим 1 час без крышки, испаряя пиво.

5. Доливаем стакан кипятка и тушим еще полчаса-час под крышкой до полной готовности мяса.

6. Кладем крупно нарезанный картофель. Добавляем лавровый лист, тимьян, тмин, чеснок. Тушим еще полчаса.

7. Подаем с зеленью и свежим хлебом.

