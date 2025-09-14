Охотничья курочка по-итальянски и другие рецепты недели

Охотничья курочка по-итальянски

Сдается нам, что изначально это был какой-нибудь фазан: стали бы итальянцы охотиться на куриц!

НАДО (на 4 порции): большая целая курица (можно заменить на 1,5 кг бедер или голеней) · полстакана муки · 4 ст. ложки растительного масла · 1 большой сладкий перец · 1 большая луковица · 4 зубчика чеснока · 3/4 стакана белого сухого вина · 3/4 стакана куриного бульона · 1 банка (800 г) томатов в собственном соку (или столько же свежих томатов, измельченных в блендере) · 1,5 ч. ложки сушеного орегано · пара веточек свежего базилика · соль-перец · 1 ст. ложка каперсов или горсть консервированных маслин.

ГОТОВИМ:

1. Курицу рубим на куски, солим-перчим, панируем в муке.

2. Разогреваем на сковороде половину масла и жарим партиями куски курицы до золотистой корочки. Перекладываем в миску.

3. В ту же сковороду наливаем оставшееся масло. Лук мелко шинкуем, измельчаем чеснок, сладкий перец

нарезаем кубиками. Жарим все вместе около 5 минут до мягкости, добавив щепотку соли.

4. Вливаем вино и выпариваем половину. Добавляем томаты, бульон, орегано, соль-перец, доводим до кипения.

5. Кладем в соус куски курицы. Тушим на несильном огне полчаса без крышки до загущения соуса.

6. Посыпаем рубленым базиликом, накрываем крышкой, выключаем огонь и даем блюду постоять 10 минут.

7. Подаем с рисом или пастой.

Венгерский пёркёльт