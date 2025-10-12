Очень сырная тыква с креветками и другие рецепты недели

Очень сырная тыква с креветками
НАДО (на 4 порций): 1 круглая тыква среднего размера, 500 г креветок, 50 г бекона, 250 г моцареллы, 200 г твердого сыра, 150 г брынзы, 1 ч. ложка соли, небольшой пучок петрушки, 150 мл сливок, 50 г сливочного масла, 1 лимон, 1/3 ч. ложка паприки, щепотка черного перца,
ГОТОВИМ:
1. Тыкву промываем, срезаем шляпку-крышку. Удаляем семена и немного мякоти.
2. Сыры натираем на крупной терке.
3. Бекон нарезаем кусочками и обжариваем на сковороде.
4. На той же сковороде пару минут обжариваем очищенные креветки. Солим-перчим, поливаем соком лимона.
5. Половину креветок отправляем в тыкву, засыпаем половиной сыра и половиной бекона. Кладем оставшиеся креветки, сыр и бекон. Наливаем сливки. Накрываем крышечкой.
6. Заворачиваем тыкву фольгой и запекаем 1,5-2 часа. Подаем блюдо горячим.
Тыквенная запеканка с манкой и яблоком
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 300 г тыквенной мякоти, 2 яблока, 2 яйца, 2 ст. ложки манной крупы, 30 г сливочного масла, 10 г сахара.
ГОТОВИМ:
1. Мякоть тыквы нарезаем кубиком, кидаем в кипяток, варим 10-15 минут до мягкости.
2. Яблоки чистим и натираем на крупной терке.
3. Яйца взбиваем в пену с сахаром и солью.
4. Тыкву разминаем в пюре, добавляем сливочное масло и манку. Даем набухнуть и остыть.
5. Добавляем тертые яблоки.
6. Добавляем яйца с сахаром и солью.
7. Форму застилаем пекарской бумагой и выливаем смесь.
8. Выпекаем 40 минут в духовке, разогретой до 180о С.
Курица с тыквой и черносливом
Фото: Shutterstock
НАДО (на 3 - 4 порции): 220 г пшена · 400 г тыквы · 50 мл растительного масла · 1/2 ч. ложки молотой корицы · 50 г изюма · 1 яблоко · 50 г сахара · соль.
ГОТОВИМ:
1. Тыкву чистим, нарезаем кубиками со стороной 3 см, кидаем в кипяток и варим до готовности около 15 минут.
2. Сливаем воду и пробиваем тыкву блендером в пюре. Добавляем масло и корицу, перемешиваем.
3. Промытое пшено заливаем водой в соотношении 1х2, добавляем щепотку соли и сахар, варим 10 минут.
4. Добавляем тыквенное пюре, промытый изюм, перемешиваем и выключаем огонь. Даем каше дойти под крышкой 30 минут.
5. Яблоко чистим, нарезаем кубиками, добавляем в кашу, перемешиваем и подаем.
Курица с тыквой и черносливом
Фото: Shutterstock
НАДО (на 3 - 4 порции): 220 г пшена · 400 г тыквы · 50 мл растительного масла · 1/2 ч. ложки молотой корицы · 50 г изюма · 1 яблоко · 50 г сахара · соль.
ГОТОВИМ:
1. Тыкву чистим, нарезаем кубиками со стороной 3 см, кидаем в кипяток и варим до готовности около 15 минут.
2. Сливаем воду и пробиваем тыкву блендером в пюре. Добавляем масло и корицу, перемешиваем.
3. Промытое пшено заливаем водой в соотношении 1х2, добавляем щепотку соли и сахар, варим 10 минут.
4. Добавляем тыквенное пюре, промытый изюм, перемешиваем и выключаем огонь. Даем каше дойти под крышкой 30 минут.
5. Яблоко чистим, нарезаем кубиками, добавляем в кашу, перемешиваем и подаем.