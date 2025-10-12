Очень сырная тыква с креветками и другие рецепты недели

НАДО (на 3 - 4 порции): 220 г пшена · 400 г тыквы · 50 мл растительного масла · 1/2 ч. ложки молотой корицы · 50 г изюма · 1 яблоко · 50 г сахара · соль.

ГОТОВИМ:

1. Тыкву чистим, нарезаем кубиками со стороной 3 см, кидаем в кипяток и варим до готовности около 15 минут.

2. Сливаем воду и пробиваем тыкву блендером в пюре. Добавляем масло и корицу, перемешиваем.

3. Промытое пшено заливаем водой в соотношении 1х2, добавляем щепотку соли и сахар, варим 10 минут.

4. Добавляем тыквенное пюре, промытый изюм, перемешиваем и выключаем огонь. Даем каше дойти под крышкой 30 минут.

5. Яблоко чистим, нарезаем кубиками, добавляем в кашу, перемешиваем и подаем.

Курица с тыквой и черносливом