Простой кулич для начинающих и другие рецепты недели

Французский рулет с фаршем и яйцами

НАДО (на 8 порций): 3 стакана пшеничной муки · 150 г сливочного масла · 1 стакан воды · 1 ч. ложка разрыхлителя · 1 ст. ложка растительного масла · 3 отварных яйца и 1 сырое · 400 г мясного фарша · 1 морковка · половинка луковицы · соль · перец · 1 ч. ложка сушеных прованских трав · 1 ст. ложка сметаны.

ГОТОВИМ:

1. Муку просеиваем. Добавляем разрыхлитель, ледяную воду, 1 ст. ложку растительного масла, замешиваем эластичное тесто.

2. Раскатываем тесто в тонкий пласт и хорошенько смазываем его растопленным сливочным маслом. Тесто делим пополам, кладем пласты друг на друга, сворачиваем в рулет, кладем в пакет и убираем в морозильник на 15 минут.

3. В фарш кладем тертые на мелкой терке морковь и лук. Солим-перчим, добавляем прованские травы, хорошо вымешиваем и отбиваем.

4. Достаем тесто, раскатываем в круг толщиной около 5 мм.

5. Противень или большую сковороду застилаем пергаментом, переносим на него тесто.

6. На тесто по кругу выкладываем фарш, оставляя пустыми края (теста должно быть достаточно, чтобы свернуть рулет) и центр. Поверх фарша разложите отварные яйца.

7. Формируем рулет: внешними краями накрываем фарш, из центра к рулету делаем надрезы, чтобы получилось 8 треугольников из теста. Накрываем ими рулет. Если кое-где остаются просветы фарша, не волнуйтесь: так только лучше.

8. Ставим рулет в духовку на 30 минут при 180 °С. Затем вынимаем его, смазываем смесью взбитого яйца и сметаны и запекаем еще 30 минут.

Простой кулич для начинающих