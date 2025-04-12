Простой кулич для начинающих и другие рецепты недели

Французский рулет с фаршем и яйцами
НАДО (на 8 порций): 3 стакана пшеничной муки · 150 г сливочного масла · 1 стакан воды · 1 ч. ложка разрыхлителя · 1 ст. ложка растительного масла · 3 отварных яйца и 1 сырое · 400 г мясного фарша · 1 морковка · половинка луковицы · соль · перец · 1 ч. ложка сушеных прованских трав · 1 ст. ложка сметаны.
ГОТОВИМ:
1. Муку просеиваем. Добавляем разрыхлитель, ледяную воду, 1 ст. ложку растительного масла, замешиваем эластичное тесто.
2. Раскатываем тесто в тонкий пласт и хорошенько смазываем его растопленным сливочным маслом. Тесто делим пополам, кладем пласты друг на друга, сворачиваем в рулет, кладем в пакет и убираем в морозильник на 15 минут.
3. В фарш кладем тертые на мелкой терке морковь и лук. Солим-перчим, добавляем прованские травы, хорошо вымешиваем и отбиваем.
4. Достаем тесто, раскатываем в круг толщиной около 5 мм.
5. Противень или большую сковороду застилаем пергаментом, переносим на него тесто.
6. На тесто по кругу выкладываем фарш, оставляя пустыми края (теста должно быть достаточно, чтобы свернуть рулет) и центр. Поверх фарша разложите отварные яйца.
7. Формируем рулет: внешними краями накрываем фарш, из центра к рулету делаем надрезы, чтобы получилось 8 треугольников из теста. Накрываем ими рулет. Если кое-где остаются просветы фарша, не волнуйтесь: так только лучше.
8. Ставим рулет в духовку на 30 минут при 180 °С. Затем вынимаем его, смазываем смесью взбитого яйца и сметаны и запекаем еще 30 минут.
Простой кулич для начинающих
Фото: Shutterstock
НАДО (на 8 порций): 350 г муки · 300 мл кефира · 100 г сливочного масла · 150 г сахара · 1 ч. ложка соды · цедра 1 лимона · 10 г ванильного сахара · 100 изюма или цукатов · пакетик готовой глазури · посыпки.
ГОТОВИМ:
1. Изюм моем, заливаем горячей водой на 5 - 10 минут. Воду сливаем, изюм сушим бумажными полотенцами и припудриваем мукой.
2. Масло растапливаем, добавляем сахар, ванильный сахар и цедру. Перемешиваем.
3. В кефир добавляем соду, перемешиваем. Добавляем в масляную смесь.
4. Добавляем муку и изюм. Вымешиваем ложкой тесто. Долго не месим.
5. Формочки смазываем маслом и наполняем тестом наполовину. Выпекаем 35 - 40 минут (или чуть больше) при температуре 180 °С. Готовность проверяем шпажкой.
6. Готовим глазурь по инструкции на упаковке и украшаем куличи.
Итальянский пасхальный пирог
Фото: Shutterstock
НАДО (на 8 порций): 2 кг свиного окорока · 50 г тростникового сахара · 28 шт. гвоздики · 2 лавровых листа · 1 ст. ложка апельсинового джема · 1 ст. ложка коньяка · 2 ч. ложки сухой горчицы · 1 ч. ложка черного перца горошком · 1 ч. ложка соли.
ГОТОВИМ:
1. Окорок моем, помещаем в кастрюлю, заливаем водой, доводим до кипения. Воду сливаем вместе с пенкой, заливаем чистую, доводим до кипения. Варим 2 часа (30 минут на каждые 500 г веса) на тихом огне. За полчаса до конца варки солим.
2. Воду сливаем, даем мясу остыть.
3. На форму устанавливаем решетку, на нее выкладываем отварной окорок. Сало срезаем.
4. Готовим глазурь: в сотейник помещаем горчицу, сахар, джем и коньяк и нагреваем, помешивая, до растворения сахара.
5. На окороке делаем сеточку ножом, в пересечения линий вонзаем гвоздички.
6. Смазываем окорок апельсиновой глазурью.
7. Запекаем в духовке 25 минут до образования красивой корочки.
8. Даем остыть, нарезаем на слайсы, подаем как закуску.
Пасхальный окорок в апельсиновой глазури
Торта паскуалина
Фото: Shutterstock
НАДО (на 8 порций): 500 г муки (плюс для подпыления) · 2 ст. ложки растительного масла (плюс для смазывания формы) · 300 г шпината · 3 куска черного хлеба без корок · 8 яиц · 50 г твердого сыра типа пармезана · 500 г творога · 100 мл молока · 2 ст. ложки сливочного масла · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Тесто. Просеиваем муку, добавляем соль, 2 ст. ложки растительного масла и 200 мл воды. Вымешиваем эластичное тесто, делим на 6 шариков, накрываем полотенцем и оставляем на 1 час.
2. Шпинат промываем и бросаем в кипяток на 1 минуту. Откидываем на дуршлаг, слегка отжимаем, солим-перчим. 6 яиц отвариваем вкрутую.
3. Хлеб размачиваем в молоке, отжимаем, смешиваем с 2 яйцами и 2 ст. ложками тертого пармезана. Добавляем шпинат и творог, солим-перчим. Начинка готова.
4. Раскатываем шарик теста в очень тонкий пласт по диаметру формы (24 - 26 см) с учетом бортиков + 3 - 4 см.
5. Форму смазываем, размещаем пласт теста. Смазываем его растительным маслом.
6. Раскатываем второй шарик, кладем пласт поверх первого, тоже смазываем. Раскатываем третий шарик, помещаем пласт в форму, но уже не смазываем.
7. Выкладываем начинку, разравниваем. Делаем 6 углублений по кругу и помещаем 6 вареных яиц.
8. Раскатываем оставшиеся 3 шарика теста и накрываем ими начинку, смазывая маслом каждый слой. Защипываем края. Делаем 3 небольших отверстия для отвода пара.
9. Выпекаем 1,5 часа в духовке при температуре 190 °С
*В этом году Пасха у христиан всех конфессий празднуется в один день - 20 апреля.