Фарината из нутовой муки и другие рецепты недели

Ржаные калитки с картошкой
Традиционная выпечка карельской кухни.
НАДО (на 8 штук): 500 г картофеля · 160 г ржаной муки · 160 г пшеничной муки · по паре щепоток соли и черного молотого перца · 250 г сметаны · 80 мл молока · 2 яйца · 100 г сливочного масла.
ГОТОВИМ:
1. Картофель моем, чистим, варим до готовности.
2. Делаем тесто. Смешиваем оба вида муки и соль. Постепенно вводим сметану. Вымешиваем тесто, смачивая руки холодной водой. Даем тесту отдохнуть 15 минут.
3. Сливаем с картофеля воду, разминаем в пюре, добавив горячее молоко и одно
яйцо.
4. Тесто делим на 8 частей. Формируем шарики и разминаем в тонкие лепешки.
5. В центр лепешки выкладываем 2 ст. ложки начинки и защипываем края, оставив верх открытым.
6. Выкладываем калитки на противень поверх пергамента. Смазываем взбитым яйцом.
7. Выпекаем примерно 35 минут при 180 °С до золотистой корочки. Готовые калитки поливаем растопленным сливочным маслом.
В магазинах какой только муки нет! Давайте приготовим фаринату, как в итальянской Лигурии. Готовую фаринату можно есть просто так, подать к супу, а можно использовать как основу для намазок и т. п.
Фарината из нутовой муки
Фото: Shutterstock
НАДО (на 10 порций): 500 г нутовой муки · 1,6 л воды · 1 стакан оливкового масла · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. В миску наливаем воду и постепенно вводим нутовую муку. Взбиваем венчиком, чтобы не было комочков. Солим, перчим. Даем нуту набухнуть 4 часа при комнатной температуре.
2. Добавляем половину масла, перемешиваем. Формы смазываем оставшимся маслом и выливаем тесто слоем 5 - 10 мм.
3. Выпекаем 20 минут при температуре 220 °С. Подаем с крупной морской солью.
Ленивые манты
Фото: Shutterstock
Всё как в обычных мантах. Только делаем большой рулет из начинки и теста, варим на пару, а потом нарезаем. Еще это блюдо известно под названием ханум.
НАДО (на 8 порций): Тесто: 450 г муки, 200 мл воды · 1 яйцо ·
1/2 ч. ложки соли · 2 ст. ложки растительного масла. Начинка: 600 мясного фарша · 3 средние картофелины · 2 луковицы · соль · перец. Для подачи: сметана · зелень.
ГОТОВИМ:
1. Яйцо слегка взбиваем с солью, водой и маслом.
2. В муке делаем углубление и выливаем в него яичную смесь.
3. Замешиваем эластичное тесто, заворачиваем в пленку и убираем на полчаса.
4. Картофель чистим и нарезаем мел-
кими кубиками. Лук мелко шинкуем.
5. Соединяем фарш, картофель, лук. Солим, перчим. Хорошо вымешиваем.
6. Тесто делим на две части. Каждую тонко раскатываем (1 - 2 мм).
7. Половину начинки распределяем по поверхности листа, оставляя по краям 3 - 4 см. Аккуратно сворачиваем рулет и запечатываем края. Повторяем со вторым листом.
8. Пароварку смазываем маслом. Укладываем рулеты. Варим на пару 50 минут.
9. Подаем со сметаной и зеленью.
Запеканка с творогом и шпинатом
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 2 листа тонкого лаваша · 300 г творога · пучок шпината · 4 яйца · 200 г помидорок черри · 150 г сыра · соль · перец · 1 ч. ложка прованских трав или других любимых специй.
ГОТОВИМ:
1. Смазываем прямоугольную форму маслом.
2. Лаваш укладываем в форму гармошкой. В складки высыпаем творог.
3. Поверх творога выкладываем промытый шпинат.
4. Яйца взбиваем с солью, перцем и специями. Выливаем смесь на шпинат.
5. Сверху посыпаем тертым сыром.
6. Запекаем в духовке при температуре 180 °С 30 минут до румяности.