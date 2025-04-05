Фарината из нутовой муки и другие рецепты недели

Всё как в обычных мантах. Только делаем большой рулет из начинки и теста, варим на пару, а потом нарезаем. Еще это блюдо известно под названием ханум.

НАДО (на 8 порций): Тесто: 450 г муки, 200 мл воды · 1 яйцо ·

1/2 ч. ложки соли · 2 ст. ложки растительного масла. Начинка: 600 мясного фарша · 3 средние картофелины · 2 луковицы · соль · перец. Для подачи: сметана · зелень.

ГОТОВИМ:

1. Яйцо слегка взбиваем с солью, водой и маслом.

2. В муке делаем углубление и выливаем в него яичную смесь.

3. Замешиваем эластичное тесто, заворачиваем в пленку и убираем на полчаса.

4. Картофель чистим и нарезаем мел-

кими кубиками. Лук мелко шинкуем.

5. Соединяем фарш, картофель, лук. Солим, перчим. Хорошо вымешиваем.

6. Тесто делим на две части. Каждую тонко раскатываем (1 - 2 мм).

7. Половину начинки распределяем по поверхности листа, оставляя по краям 3 - 4 см. Аккуратно сворачиваем рулет и запечатываем края. Повторяем со вторым листом.

8. Пароварку смазываем маслом. Укладываем рулеты. Варим на пару 50 минут.

9. Подаем со сметаной и зеленью.

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