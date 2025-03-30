Жюльен с креветками и другие рецепты недели

Жюльен с креветками

НАДО (на 3 порции): 300 г креветок · 250 г шампиньонов · 1 луковица · 150 мл сливок 10% · 130 г полутвердого сыра · 30 г сливочного масла · 1 ст. ложка муки · 1/4 ч. ложки соли · 1/2 ч. ложки сушеного чеснока · 1/4 ч. ложки мускатного ореха · 1/2 ч. ложки молотого мускатного ореха · небольшой пучок свежего укропа.

ГОТОВИМ:

1. Лук шинкуем полукольцами, зелень мелко режем. Грибы нарезаем пластинками, сыр натираем на терке.

2. Креветки чистим, у 3 шт. оставляем хвостики для декора. Остальные нарезаем на половинки.

3. В сковороде растапливаем половину сливочного масла и жарим лук до мягкости.

4. Добавляем грибы, жарим все вместе

4 минуты.

5. Добавляем креветки, соль и специи.

Перемешиваем и жарим все вместе 1 минуту.

6. На чистой сухой сковороде обжариваем муку около 3 минут до красивого коричневого оттенка.

7. Добавляем треть сливок и тщательно вымешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем остальные сливки, мускатный орех, доводим до кипения. Увариваем на тихом огне до легкого загустения соуса.

8. Соединяем соус и креветочную смесь, добавляем укроп и треть тертого сыра.

9. Перекладываем смесь в три кокотницы. Посыпаем оставшимся сыром, сверху кладем по креветке.

10. Запекаем в духовке при температуре 180 °С 7 минут. Подаем горячим.

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