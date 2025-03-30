Жюльен с креветками и другие рецепты недели

Жюльен с креветками
НАДО (на 3 порции): 300 г креветок · 250 г шампиньонов · 1 луковица · 150 мл сливок 10% · 130 г полутвердого сыра · 30 г сливочного масла · 1 ст. ложка муки · 1/4 ч. ложки соли · 1/2 ч. ложки сушеного чеснока · 1/4 ч. ложки мускатного ореха · 1/2 ч. ложки молотого мускатного ореха · небольшой пучок свежего укропа.
ГОТОВИМ:
1. Лук шинкуем полукольцами, зелень мелко режем. Грибы нарезаем пластинками, сыр натираем на терке.
2. Креветки чистим, у 3 шт. оставляем хвостики для декора. Остальные нарезаем на половинки.
3. В сковороде растапливаем половину сливочного масла и жарим лук до мягкости.
4. Добавляем грибы, жарим все вместе
4 минуты.
5. Добавляем креветки, соль и специи.
Перемешиваем и жарим все вместе 1 минуту.
6. На чистой сухой сковороде обжариваем муку около 3 минут до красивого коричневого оттенка.
7. Добавляем треть сливок и тщательно вымешиваем, чтобы не было комочков. Добавляем остальные сливки, мускатный орех, доводим до кипения. Увариваем на тихом огне до легкого загустения соуса.
8. Соединяем соус и креветочную смесь, добавляем укроп и треть тертого сыра.
9. Перекладываем смесь в три кокотницы. Посыпаем оставшимся сыром, сверху кладем по креветке.
10. Запекаем в духовке при температуре 180 °С 7 минут. Подаем горячим.
Запеканка с брокколи
Фото: Shutterstock
Превращаем скучный овощ в превосходный завтрак или гарнир.
НАДО (на 2 порции): 300 г свежей или замороженной брокколи · 120 мл любых сливок · 80 мл молока · соль по вкусу · щепотка мускатного ореха · 100 г твердого сыра · масло для смазывания формы.
ГОТОВИМ:
1. Брокколи делим на соцветия и варим в подсоленной воде 5 - 7 минут. Сливаем воду и промываем ледяной водой, чтобы она не потеряла цвет.
2. Сыр натираем.
3. Бьем в миску яйца, слегка взбиваем вилкой. Добавляем соль, мускатный орех, молоко, сливки, три четверти сыра. Перемешиваем.
4. Форму смазываем маслом, выкладываем брокколи.
5. Добавляем заливку. Сверху посыпаем оставшимся сыром.
6. Выпекаем 20 минут в духовке, разогретой до 180 °С.
Заливной пирог с яйцами и зеленым луком
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 800 мл ряженки · 100 г сахара · 25 г желатина · 40 г какао-порошка.
ГОТОВИМ:
1. Желатин заливаем 80 мл воды, даем набухнуть в течение 5 - 7 минут.
2. В ряженку комнатной температуры добавляем сахар.
3. Просеиваем в ряженку какао-порошок.
4. Взбиваем миксером до однородности.
5. Набухший желатин доводим на водяной бане до полного растворения.
6. Тонкой струйкой вливаем желатин в ряженку с какао, не прекращая взбивать.
7. Переливаем смесь в форму (особенно удобно использовать силиконовую) и убираем в холодильник на 2 - 3 часа.
8. После застывания отделяем ножом края желе от стенок, а дно формы опускаем в горячую воду на 10 секунд. Затем накрываем желе сервировочной тарелкой и быстро переворачиваем. Десерт легко отделится.
9. Подаем так или посыпав какао.
Желе из ряженки с какао
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): Тесто: 7 ст. ложек муки (190 г) · 3 яйца · пакетик разрыхлителя · 1 ст. ложка майонеза · 1/2 ч. ложки соли · 200 г сметаны. Начинка: 5 отварных яиц · пучок зеленого лука.
Декор: 1 ст. ложка кунжута.
ГОТОВИМ:
1. Яйца слегка взбиваем, добавляем сметану, майонез, соль. Перемешиваем.
2. Частями вводим муку с разрыхлителем, вымешиваем жидкое тесто.
3. Отварные яйца чистим, мелко режем. Шинкуем лук. Соединяем яйца
и лук.
4. Форму смазываем маслом. Выливаем половину теста.
5. Выкладываем яйца с луком.
6. Заливаем оставшимся тестом, посыпаем кунжутом.
7. Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке 35 - 40 минут.
*20 марта на планете Земля день сравнялся с ночью и начал потихоньку удлиняться.