Стейк из сейтана и другие рецепты недели

Стейк из сейтана
Проблема постного меню - как набрать необходимое количество белка. Очевидный вариант - продукты из сои (в продаже полно полуфабрикатов), но их минус в том, что придать им приемлемый вкус почти невозможно. Между тем блюда из пшеничного белка намного вкуснее и действительно напоминают мясо. Давайте попробуем приготовить и пожарить стейк из муки в азиатском стиле. В основе - пшеничный белок (тот самый глютен, или клейковина).
НАДО (на 1 - 2 порции): 500 г муки · 300 мл воды. Бульон: 1 морковь · 1 луковица · 1/2 ч. ложки зерен кориандра · 10 горошин черного и 5 горошин душистого перцев · 2 лавровых листа · 2 гвоздичины · щепотка красного острого перца · 1/2 ч. ложки сушеных итальянских трав · 20 г стеблей петрушки · 3 ст. ложки соевого соуса · 1 л воды.
Маринад: 1/2 ч. ложки сушеной паприки · 3/4 ч. ложки сушеного чеснока · 1/2 ч. ложки молотого кориандра. Жарка: 20 - 30 мл растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Высыпаем в миску муку и понемногу вливаем 300 мл воды. Замешиваем мягкое, но не липкое тесто. Накрываем пленкой и оставляем на 1 час при комнатной температуре для набухания белка.
2. Готовим бульон. Морковь и луковицу чистим и режем пополам, добавляем специи. Заливаем 1 л воды, солим и ставим на огонь. Доводим до кипения, варим 30 минут, процеживаем.
3. Тесто заливаем большим количеством воды. Разминая тесто, вымываем из него крахмал. Когда вода станет белой, сливаем ее и наливаем чистую. Так делаем 8 - 10 раз. Поначалу тесто будет распадаться, но постепенно склеится в единую массу. Получится кусок чистой клейковины весом около 190 - 200 г.
4. Выкладываем кусок на стол и раскатываем его скалкой в тонкий слой. Он может рваться, но это не страшно.
5. Посыпаем специями и сворачиваем в плотный рулетик. Затем рулетик перекручиваем в жгут, а его завязываем узелками. Уплотняем скалкой.
6. Разогреваем в сковороде масло и обжариваем сейтан до румяности.
7. Заливаем бульоном, добавляем соевый соус. Накрываем крышкой и варим сейтан 40 минут. Он значительно увеличится в размере.
8. Вынимаем сейтан из бульона и обжариваем на сковороде или гриле.
9. Подаем, посыпав крупной солью, со свежими овощами.
Тефтели из грибов и риса
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 240 г шампиньонов · 100 г риса · 200 мл томатной пассаты (или просто рубленных в кашицу помидоров) · 1 луковица · 3 зубчика чеснока · 60 панировочных сухарей · 30 г муки · 1 ч. ложка итальянских трав · соль · перец · 2 ст. ложки растительного масла для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Рис промываем и отвариваем до готовности.
2. Лук и чеснок чистим и измельчаем, чистые грибы нарезаем пластинками.
3. В сковороде жарим сначала лук, потом добавляем чеснок, минуту спустя - грибы. Выпариваем влагу.
4. В миске соединяем отварной рис, жареные грибы с луком, муку, сухари, соль и специи. Перемешиваем и пробиваем блендером в однородную массу.
5. Формируем шарики.
6. В сковороде обжариваем шарики на масле до румяности. Заливаем пассатой и тушим под крышкой 10 - 15 минут.
7. Подаем с гарниром и салатом.