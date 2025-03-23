Стейк из сейтана и другие рецепты недели

Стейк из сейтана

Проблема постного меню - как набрать необходимое количество белка. Очевидный вариант - продукты из сои (в продаже полно полуфабрикатов), но их минус в том, что придать им приемлемый вкус почти невозможно. Между тем блюда из пшеничного белка намного вкуснее и действительно напоминают мясо. Давайте попробуем приготовить и пожарить стейк из муки в азиатском стиле. В основе - пшеничный белок (тот самый глютен, или клейковина).

НАДО (на 1 - 2 порции): 500 г муки · 300 мл воды. Бульон: 1 морковь · 1 луковица · 1/2 ч. ложки зерен кориандра · 10 горошин черного и 5 горошин душистого перцев · 2 лавровых листа · 2 гвоздичины · щепотка красного острого перца · 1/2 ч. ложки сушеных итальянских трав · 20 г стеблей петрушки · 3 ст. ложки соевого соуса · 1 л воды.

Маринад: 1/2 ч. ложки сушеной паприки · 3/4 ч. ложки сушеного чеснока · 1/2 ч. ложки молотого кориандра. Жарка: 20 - 30 мл растительного масла.

ГОТОВИМ:

1. Высыпаем в миску муку и понемногу вливаем 300 мл воды. Замешиваем мягкое, но не липкое тесто. Накрываем пленкой и оставляем на 1 час при комнатной температуре для набухания белка.

2. Готовим бульон. Морковь и луковицу чистим и режем пополам, добавляем специи. Заливаем 1 л воды, солим и ставим на огонь. Доводим до кипения, варим 30 минут, процеживаем.

3. Тесто заливаем большим количеством воды. Разминая тесто, вымываем из него крахмал. Когда вода станет белой, сливаем ее и наливаем чистую. Так делаем 8 - 10 раз. Поначалу тесто будет распадаться, но постепенно склеится в единую массу. Получится кусок чистой клейковины весом около 190 - 200 г.

4. Выкладываем кусок на стол и раскатываем его скалкой в тонкий слой. Он может рваться, но это не страшно.

5. Посыпаем специями и сворачиваем в плотный рулетик. Затем рулетик перекручиваем в жгут, а его завязываем узелками. Уплотняем скалкой.

6. Разогреваем в сковороде масло и обжариваем сейтан до румяности.

7. Заливаем бульоном, добавляем соевый соус. Накрываем крышкой и варим сейтан 40 минут. Он значительно увеличится в размере.

8. Вынимаем сейтан из бульона и обжариваем на сковороде или гриле.

9. Подаем, посыпав крупной солью, со свежими овощами.

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