Сладкая колбаса и другие рецепты недели

Баноффи-пай

Английский банановый пирог со взбитыми сливками (вариант без выпечки).

НАДО (на 6 порций): 200 г песочного печенья · 120 г сливочного масла · 200 г вареной сгущенки · 3 банана · 200 мл жирных сливок (от 33%) «для взбивания» · 1 ч. ложка сахарной пудры. Декор вариативен: 1 ч. ложка какао-порошка · 20 г дробленых орехов и др.

ГОТОВИМ:

1. Печенье измельчаем в крошку блендером или скалкой.

2. Размягченное сливочное масло смешиваем с крошкой и перемешиваем до однородной массы.

3. Берем разъемную форму и убираем дно. Стенки кольца оборачиваем пленкой и ставим на сервировочное блюдо.

4. Массу из печенья и масла кладем внутрь кольца и распределяем по дну и стенкам. Трамбуем донышком стакана. Чтобы кольцо не скользило по блюду, можно на время сборки десерта приклеить его к блюду малярным скотчем с внешней стороны. Убираем заготовку в холодильник на 2 часа.

5. Дно охлажденной заготовки промазываем вареной сгущенкой.

6. Бананы чистим, режем на кругляши 2 см высотой и выкладываем поверх сгущенки.

7. В сливки добавляем сахарную пудру и взбиваем миксером в пышную массу.

8. Ложкой выкладываем взбитые сливки на бананы. Декорируем верх какао, орехами и т. п. Убираем баноффи-пай в холодильник на 2 часа.

Сладкая колбаса