Сладкая колбаса и другие рецепты недели

Баноффи-пай
Английский банановый пирог со взбитыми сливками (вариант без выпечки).
НАДО (на 6 порций): 200 г песочного печенья · 120 г сливочного масла · 200 г вареной сгущенки · 3 банана · 200 мл жирных сливок (от 33%) «для взбивания» · 1 ч. ложка сахарной пудры. Декор вариативен: 1 ч. ложка какао-порошка · 20 г дробленых орехов и др.
ГОТОВИМ:
1. Печенье измельчаем в крошку блендером или скалкой.
2. Размягченное сливочное масло смешиваем с крошкой и перемешиваем до однородной массы.
3. Берем разъемную форму и убираем дно. Стенки кольца оборачиваем пленкой и ставим на сервировочное блюдо.
4. Массу из печенья и масла кладем внутрь кольца и распределяем по дну и стенкам. Трамбуем донышком стакана. Чтобы кольцо не скользило по блюду, можно на время сборки десерта приклеить его к блюду малярным скотчем с внешней стороны. Убираем заготовку в холодильник на 2 часа.
5. Дно охлажденной заготовки промазываем вареной сгущенкой.
6. Бананы чистим, режем на кругляши 2 см высотой и выкладываем поверх сгущенки.
7. В сливки добавляем сахарную пудру и взбиваем миксером в пышную массу.
8. Ложкой выкладываем взбитые сливки на бананы. Декорируем верх какао, орехами и т. п. Убираем баноффи-пай в холодильник на 2 часа.
Сладкая колбаса
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Калорийно, зато как в детстве!
НАДО (на 10 порций): полкило печенья · 150 г ядер грецких орехов · 200 г сливочного масла · 1 стакан сахара · 2 ст. ложки какао-порошка · 1,5 стакана воды · 1 ч. ложка ванильного сахара.
ГОТОВИМ:
1. Печенье ломаем руками и кладем в чашу блендера. Туда же кладем орехи. Часть печенья оставляем в виде маленьких кусочков - они будут имитировать жиринки в колбасе.
2. Измельчаем печенье и орехи в крошку.
3. В кастрюльке соединяем воду, масло, сахар, ванильный сахар и какао. Включаем огонь, доводим до кипения и выключаем огонь.
4. Добавляем измельченные печенье и орехи, а также печенье кусочками. Перемешиваем и остужаем.
5. Остывшую массу выкладываем на пищевую пленку. Формируем колбаску желаемой толщины, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник минимум на 2 часа.
6. Нарезаем слайсами и подаем.
Творожный чизкейк
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): Основа: 300 г сахарного печенья (типа «Юбилейного») · 100 г сливочного масла. Начинка: 600 г творога 9 - 18% · 380 г сгущенного молока (1 банка) · 3 яйца · 1 ст. ложка ванильного сахара. Декор: свежие ягоды · шоколадная стружка и др. на выбор.
ГОТОВИМ:
1. Основа. Печенье измельчаем в крошку при помощи блендера или скалки.
2. В крошку добавляем сливочное масло, растираем в однородную массу.
3. Выкладываем массу в форму и формируем основу (дно и бортики). Уплотняем при помощи донышка стакана.
4. Подпекаем основу в духовке в течение 10 минут при температуре 180 °С. Остужаем, не вынимая из формы.
5. В творог бьем яйца, вливаем сгущенку, добавляем ванильный сахар. Перемешиваем и доводим до однородности при помощи погружного блендера.
6. Выливаем творожную массу в остывшую основу.
7. Выпекаем в духовке 40 - 50 минут при температуре 160 °С.
8. Даем полностью остыть, декорируем и только потом нарезаем и подаем.
«Трюфели»
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Вы удивитесь, но для того, чтобы приготовить дома эти вкуснейшие конфеты, понадобится всего два ингредиента.
НАДО (на 2 - 4 порции): 240 г сгущенного молока · 100 г какао-порошка.
ГОТОВИМ:
1. Сгущенку выливаем в сотейник и разогреваем на огне, постоянно помешивая. При первых признаках закипания снимаем с огня.
2. Понемногу добавляем 80 г какао (лучше через сито, чтобы не было комочков) и хорошо вымешиваем в однородную массу.
3. Форму застилаем пленкой и перекладываем в нее массу. Накрываем пленкой и убираем в холодильник на 2 часа.
4. Режем застывшую массу на квадратики.
5. Далее или сразу обваливаем в какао, или сначала придаем квадратику форму шара.
6. Выкладываем трюфели в вазу и подаем.