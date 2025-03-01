Шоколадный кекс в микроволновке и другие рецепты недели

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Вкусно!

Пивная рулька в медово-горчичном соусе

НАДО (на 2 порции): большая рулька (примерно на 2 кг) · 2 л темного пива · 100 г меда · 70 г горчицы · 200 г моркови · 200 г лука · 4 зубчика чеснока · 6 горошин черного перца · 50 мл растительного масла · 3 лавровых листа · 1 ч. ложка соли · 1/2 ч. ложки черного молотого перца · немного свежей петрушки.

ГОТОВИМ:

1. Лук и и морковь режем крупными кусками и подпаливаем на сухой сковороде.

2. Чистую рульку кладем в кастрюлю, заливаем пивом. Добавляем зелень (не рубим), чеснок, перец горошком, лук и морковь, лавровый лист. Доводим до кипения и варим на тихом огне 3,5 - 4 часа. За час до окончания варки солим.

3. В миске смешиваем растительное масло, мед, горчицу, соль и перец.

4. Рульку достаем из бульона, делаем на ней несколько надрезов, смазываем соусом.

5. Духовку разогреваем до 180 °С. Выкладываем рульку в форму или на противень поверх пергамента, оголенную кость заворачиваем в фольгу.

6. Запекаем 30 - 40 минут, несколько раз за это время смазывая остатками соуса.

7. Подаем с картофелем, квашеной капустой, любимыми соусами.

Шоколадный кекс в микроволновке

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НАДО (на 3 порции): 1 яйцо · 50 мл растительного масла · 35 г сахара · 50 мл молока · 70 г муки · 10 г какао-порошка · 1 ч. ложка разрыхлителя · шепотка ванилина · 1 ч. ложка сахарной пудры.

ГОТОВИМ:

1. Соединяем муку, разрыхлитель, сахар, ванилин и какао. Перемешиваем.

2. Вбиваем яйцо, молоко и масло. Хорошо вымешиваем.

3. Перекладываем в чайные чашки (230 - 250 мл) поровну примерно на половину или чуть больше объема.

4. Ставим в микроволновку на 3 минуты при мощности 800 Вт.

5. После остановки печи не открываем дверцу пару минут. Вынимаем чашки, проверяем готовность зубочисткой. Посыпаем сахарной пудрой и подаем.

Если бы борщ был салатом

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Помидоры и огурцы сейчас не только дико дорогие, но и совсем безвкусные. Зато этот салат из самых простых, но очень полезных овощей порадует вас благодаря особой заправке.

НАДО (на 8 порций): 600 г белокочанной капусты · 200 г свеклы · 250 г моркови · 100 г красного лука · 1 ч. ложка соли · по 1/2 ч. ложки молотого черного перца и кориандра · 1 ч. ложка молотой паприки · 3 зубчика чеснока · 100 мл рафинированного подсолнечного масла · 2 ст. ложки лимонного сока · немного свежей петрушки для подачи.

ГОТОВИМ:

1. В большую миску или кастрюлю тонко шинкуем капусту (удобно использовать терку-мандолину или специальный нож).

2. Туда же натираем на терке морковь и очищенную свеклу (терка для корейской моркови подойдет идеально).

3. Лук нарезаем тонкими полукольцами. Чеснок пропускаем через пресс или давим ножом и мелко рубим. Отправляем в миску.

4. Добавляем соль и все сухие специи. Пока не перемешиваем.

5. Масло разогреваем до первых признаков дымка и выливаем в миску на специи.

6. Хорошо перемешиваем, добавляем лимонный сок и еще раз перемешиваем.

7. Убираем в холодильник для пропитки на 1 час и подаем. При желании посыпаем рубленой зеленью.

Сырные блины с зеленью

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НАДО (на 4 порции): 1/2 л молока · 2 яйца · 150 г полутвердого сыра · 1 стакан муки · пучок укропа · 1 ч. ложка разрыхлителя · 1 ч. ложка соли · 2 ст. ложки подсолнечного масла.

ГОТОВИМ:

1. Яйца взбиваем с молоком. Добавляем соль, муку, разрыхлитель, перемешиваем до однородности.

2. Сыр трем на терке, зелень мелко шинкуем. Отправляем в тесто.

3. Добавляем масло, перемешиваем.

4. Жарим как обычные блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.

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