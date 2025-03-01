Шоколадный кекс в микроволновке и другие рецепты недели

Пивная рулька в медово-горчичном соусе

НАДО (на 2 порции): большая рулька (примерно на 2 кг) · 2 л темного пива · 100 г меда · 70 г горчицы · 200 г моркови · 200 г лука · 4 зубчика чеснока · 6 горошин черного перца · 50 мл растительного масла · 3 лавровых листа · 1 ч. ложка соли · 1/2 ч. ложки черного молотого перца · немного свежей петрушки.

ГОТОВИМ:

1. Лук и и морковь режем крупными кусками и подпаливаем на сухой сковороде.

2. Чистую рульку кладем в кастрюлю, заливаем пивом. Добавляем зелень (не рубим), чеснок, перец горошком, лук и морковь, лавровый лист. Доводим до кипения и варим на тихом огне 3,5 - 4 часа. За час до окончания варки солим.

3. В миске смешиваем растительное масло, мед, горчицу, соль и перец.

4. Рульку достаем из бульона, делаем на ней несколько надрезов, смазываем соусом.

5. Духовку разогреваем до 180 °С. Выкладываем рульку в форму или на противень поверх пергамента, оголенную кость заворачиваем в фольгу.

6. Запекаем 30 - 40 минут, несколько раз за это время смазывая остатками соуса.

7. Подаем с картофелем, квашеной капустой, любимыми соусами.

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