Шоколадный кекс в микроволновке и другие рецепты недели

Пивная рулька в медово-горчичном соусе
НАДО (на 2 порции): большая рулька (примерно на 2 кг) · 2 л темного пива · 100 г меда · 70 г горчицы · 200 г моркови · 200 г лука · 4 зубчика чеснока · 6 горошин черного перца · 50 мл растительного масла · 3 лавровых листа · 1 ч. ложка соли · 1/2 ч. ложки черного молотого перца · немного свежей петрушки.
ГОТОВИМ:
1. Лук и и морковь режем крупными кусками и подпаливаем на сухой сковороде.
2. Чистую рульку кладем в кастрюлю, заливаем пивом. Добавляем зелень (не рубим), чеснок, перец горошком, лук и морковь, лавровый лист. Доводим до кипения и варим на тихом огне 3,5 - 4 часа. За час до окончания варки солим.
3. В миске смешиваем растительное масло, мед, горчицу, соль и перец.
4. Рульку достаем из бульона, делаем на ней несколько надрезов, смазываем соусом.
5. Духовку разогреваем до 180 °С. Выкладываем рульку в форму или на противень поверх пергамента, оголенную кость заворачиваем в фольгу.
6. Запекаем 30 - 40 минут, несколько раз за это время смазывая остатками соуса.
7. Подаем с картофелем, квашеной капустой, любимыми соусами.
Шоколадный кекс в микроволновке
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НАДО (на 3 порции): 1 яйцо · 50 мл растительного масла · 35 г сахара · 50 мл молока · 70 г муки · 10 г какао-порошка · 1 ч. ложка разрыхлителя · шепотка ванилина · 1 ч. ложка сахарной пудры.
ГОТОВИМ:
1. Соединяем муку, разрыхлитель, сахар, ванилин и какао. Перемешиваем.
2. Вбиваем яйцо, молоко и масло. Хорошо вымешиваем.
3. Перекладываем в чайные чашки (230 - 250 мл) поровну примерно на половину или чуть больше объема.
4. Ставим в микроволновку на 3 минуты при мощности 800 Вт.
5. После остановки печи не открываем дверцу пару минут. Вынимаем чашки, проверяем готовность зубочисткой. Посыпаем сахарной пудрой и подаем.
Если бы борщ был салатом
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Помидоры и огурцы сейчас не только дико дорогие, но и совсем безвкусные. Зато этот салат из самых простых, но очень полезных овощей порадует вас благодаря особой заправке.
НАДО (на 8 порций): 600 г белокочанной капусты · 200 г свеклы · 250 г моркови · 100 г красного лука · 1 ч. ложка соли · по 1/2 ч. ложки молотого черного перца и кориандра · 1 ч. ложка молотой паприки · 3 зубчика чеснока · 100 мл рафинированного подсолнечного масла · 2 ст. ложки лимонного сока · немного свежей петрушки для подачи.
ГОТОВИМ:
1. В большую миску или кастрюлю тонко шинкуем капусту (удобно использовать терку-мандолину или специальный нож).
2. Туда же натираем на терке морковь и очищенную свеклу (терка для корейской моркови подойдет идеально).
3. Лук нарезаем тонкими полукольцами. Чеснок пропускаем через пресс или давим ножом и мелко рубим. Отправляем в миску.
4. Добавляем соль и все сухие специи. Пока не перемешиваем.
5. Масло разогреваем до первых признаков дымка и выливаем в миску на специи.
6. Хорошо перемешиваем, добавляем лимонный сок и еще раз перемешиваем.
7. Убираем в холодильник для пропитки на 1 час и подаем. При желании посыпаем рубленой зеленью.
Сырные блины с зеленью
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НАДО (на 4 порции): 1/2 л молока · 2 яйца · 150 г полутвердого сыра · 1 стакан муки · пучок укропа · 1 ч. ложка разрыхлителя · 1 ч. ложка соли · 2 ст. ложки подсолнечного масла.
ГОТОВИМ:
1. Яйца взбиваем с молоком. Добавляем соль, муку, разрыхлитель, перемешиваем до однородности.
2. Сыр трем на терке, зелень мелко шинкуем. Отправляем в тесто.
3. Добавляем масло, перемешиваем.
4. Жарим как обычные блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.