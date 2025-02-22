Булочки из овсянки с творогом без муки и другие рецепты недели

Булочки из овсянки с творогом без муки
Рецепт настолько простой, что трудно поверить, что булочки получаются не резиновые и очень вкусные. Но это так!
НАДО (на 10 небольших булочек), базовые ингредиенты: 250 г мягкого творога · 250 г любых овсяных хлопьев · 125 мл воды · щепотка соли · 1 ч. ложка разрыхлителя. Вариативные ингредиенты для несладких булочек: 1/2 ч. ложки чесночного порошка · 1/2 ч. ложки сушеных прованских трав · 1/2 ч. ложки молотого кориандра. Для сладких булочек: пакетик ванильного сахара · 1 ст. ложка сахара · 2 ст. ложки дробленых семечек или любых орехов.
ГОТОВИМ:
1. В миску насыпаем хлопья, добавляем соль и разрыхлитель, перемешиваем. Заливаем водой. Перемешиваем. На этом этапе также добавляем вариативные ингредиенты.
2. Добавляем творог, вымешиваем в однородную массу.
3. Формируем влажными руками 10 шариков и выкладываем на противень с пергаментом. Выпекаем 30 - 35 минут при температуре 180 °С.
4. Даем чуть остыть и подаем.
Примечание. Базовых ингредиентов достаточно для полноценных булочек. Добавляйте ингредиенты на ваш вкус: в сладкие - изюм, шоколадные капли и др., в несладкие - паприку, хлопья чили и др. Воду можно заменить на 2 яйца.
Несладкие булочки хороши как пампушки к борщу, их можно разрезать пополам и подать со сливочным маслом, паштетами, сливочным сыром и т. п.; сладкие - с джемом, медом и т. п.
Гречаники
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Котлеты, где к мясу добавляется гречневая каша.
НАДО (на 4 - 6 порций): 400 г мясного фарша · 2 яйца · 1 луковица · 300 г гречневой каши (сварите ее из 100 г крупы и 200 мл воды) · 1/2 ч. ложки соли · 1/2 ч. ложки черного перца · 5 - 6 ст. ложек муки · 3 ст. ложки растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Лук очень мелко шинкуем или пропускаем через мясорубку.
2. Смешиваем фарш, лук, соль-перец, гречневую кашу и яйца. Хорошо вымешиваем до однородности и белковых нитей и несколько раз отбиваем.
3. Влажными руками формируем круглые или продолговатые котлеты и панируем в муке.
4. Жарим на разогретой сковороде с маслом с двух сторон как обычные котлеты.
Одно время худеющие дамы от этого блина как с ума посходили. Но на завтрак он хорош абсолютно для всех.
Кыстыбый с пшенной кашей
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Блюдо башкирской и татарской кухни - сложенная пресная лепешка с пшенной кашей внутри (бывают и другие начинки).
НАДО (на 4 порции): Тесто: 1 стакан молока · 1/2 ч. ложки соли · 3 стакана муки. Начинка: 500 мл молока · 100 г пшена · 1/2 ч. ложки соли · 1 ст. ложка сахара · 50 г сливочного масла. Для смазывания: 100 г сливочного масла.
ГОТОВИМ:
1. Тесто. Молоко чуть подогреваем, чтобы оно было теплым. Солим, добавляем просеянную муку. Замешиваем тесто сначала ложкой, а потом руками. Оно должно быть эластичным и нелипким. Скатываем шар, накрываем пленкой и оставляем на полчаса при комнатной температуре.
2. Начинка. Пшено хорошо промываем. Молоко доводим до кипения и всыпаем промытое пшено. Солим, добавляем сахар. Варим на медленном огне под крышкой до полной готовности (около 30 минут).
3. В готовую кашу кладем 50 г сливочного масла, перемешиваем.
4. Тесто делим на 10 частей, скатываем шарики и раскатываем в тонкие круги.
5. На сухой разогретой сковороде жарим лепешки с двух сторон примерно по 1,5 - 2 минуты.
Готовые лепешки кладем на тарелку и смазываем сливочным маслом.
6. На половинку лепешки выкладываем начинки. Накрываем второй половинкой лепешки. Подаем горячими.
Овсяноблин с рыбкой и огурцом
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НАДО (на 1 порцию): 3 ст. ложки овсяных хлопьев · 40 мл молока · 1 яйцо · щепотка соли · 70 г слабосоленой форели (горбуши, семги, кеты и др.) · 30 г огурца · 1 ст. ложка творожного сыра · 1 ч. ложка растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Хлопья пробиваем в мелкую крошку в кофемолке или блендере.
2. Смешиваем молотую овсянку, молоко, соль и яйцо. Взбиваем до однородности.
3. Разогретую сковороду смазываем маслом, выливаем тесто и жарим под крышкой на огне ниже среднего до румяности с двух сторон.
4. Огурец нарезаем кружочками.
5. Смазываем блин сыром.
6. На половину блина выкладываем кружочки огурцов, а сверху - пластинки рыбы. Складываем пополам и подаем.