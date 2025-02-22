Булочки из овсянки с творогом без муки и другие рецепты недели

Булочки из овсянки с творогом без муки

Рецепт настолько простой, что трудно поверить, что булочки получаются не резиновые и очень вкусные. Но это так!

НАДО (на 10 небольших булочек), базовые ингредиенты: 250 г мягкого творога · 250 г любых овсяных хлопьев · 125 мл воды · щепотка соли · 1 ч. ложка разрыхлителя. Вариативные ингредиенты для несладких булочек: 1/2 ч. ложки чесночного порошка · 1/2 ч. ложки сушеных прованских трав · 1/2 ч. ложки молотого кориандра. Для сладких булочек: пакетик ванильного сахара · 1 ст. ложка сахара · 2 ст. ложки дробленых семечек или любых орехов.

ГОТОВИМ:

1. В миску насыпаем хлопья, добавляем соль и разрыхлитель, перемешиваем. Заливаем водой. Перемешиваем. На этом этапе также добавляем вариативные ингредиенты.

2. Добавляем творог, вымешиваем в однородную массу.

3. Формируем влажными руками 10 шариков и выкладываем на противень с пергаментом. Выпекаем 30 - 35 минут при температуре 180 °С.

4. Даем чуть остыть и подаем.

Примечание. Базовых ингредиентов достаточно для полноценных булочек. Добавляйте ингредиенты на ваш вкус: в сладкие - изюм, шоколадные капли и др., в несладкие - паприку, хлопья чили и др. Воду можно заменить на 2 яйца.

Несладкие булочки хороши как пампушки к борщу, их можно разрезать пополам и подать со сливочным маслом, паштетами, сливочным сыром и т. п.; сладкие - с джемом, медом и т. п.

Гречаники