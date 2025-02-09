Сладкие ушки с творогом и другие рецепты недели

Ананасовый перевертыш
Простой бисквит с консервированными фруктами.
НАДО (на 6 порций): тесто: 4 яйца · 160 г сахара · щепотка соли · 1 ч. ложка ванильного сахара. Начинка: 6 - 8 консервированных ананасов кольцами · 50 г сливочного масла · 100 г коричневого сахара.
ГОТОВИМ:
1. В сотейнике растапливаем сливочное масло и коричневый сахар. Варим пару минут до пузырьков.
2. Разъемную форму (20 - 24 см) оборачиваем фольгой (чтобы не вытекало масло с сахаром). На дно стелем бумагу для выпечки. Выливаем масляно-сахарную смесь и поверх нее выкладываем ананасовые колечки.
3. Готовим бисквит. Включаем духовку разогреваться до 180 °С. Взбиваем в пену яйца с солью миксером. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой добавляем сахар и ванильный сахар. Взбиваем на высокой скорости 5 - 7 минут до пышной массы.
4. Понемногу вводим просеянную муку. Получаем гладкое воздушное тесто. Выливаем его в форму поверх ананасов.
5. Выпекаем 40 - 50 минут до сухой зубочистки.
6. Горячий пирог оставляем в форме на 10 минут при комнатной температуре. Затем накрываем тарелкой и переворачиваем. Снимаем форму. При желании украшаем - в центр колечек выкладываем ягоды. Нарезаем и подаем.
Сладкие ушки с творогом
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НАДО (на 5 порций): 170 г муки · 100 г сливочного масла · 250 г творога · 3 ст. ложки сахара · щепотка соли · 1/2 ч. ложки разрыхлителя.
ГОТОВИМ:
1. Творог растираем с солью при помощи вилки.
2. Растапливаем сливочное масло, добавляем в творог, перемешиваем.
3. Добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Вымешиваем тесто - сначала вилкой в миске, затем на столе, подпыленном мукой. Формируем шар, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 1 час.
4. Вынимаем тесто, даем ему согреться в течение 10 минут. Раскатываем пласт толщиной 3 мм. Вырезаем кружки кулинарным кольцом или кружкой (диаметром около 8 см).
5. В миску высыпаем сахар. Обмакиваем в него кружок теста и сворачиваем пополам сахаром внутрь. Вновь обмакиваем полукруг одной стороной и складываем пополам сахаром внутрь, чтобы получилась четверть круга. Обмакиваем ее одной стороной в сахар и выкладываем на противень с пергаментом сахаром вверх. Повторяем, пока не закончатся кружки.
6. Выпекаем 25 минут в духовке, разогретой до 200 °С, до золотистой корочки. Даем немного остыть и подаем.
Овсяное печенье с бананом
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 100 г овсяных хлопьев · 1 банан · 1 яйцо · 80 г муки · 50 г сахара · 40 г сливочного масла · 5 г разрыхлителя.
ГОТОВИМ:
1. Спелый банан чистим и разминаем вилкой. Добавляем размягченное сливочное масло, сахар и хорошо перемешиваем.
2. Добавляем яйцо, перемешиваем.
3. 3/4 части овсяных хлопьев пробиваем в блендере в мелкую крошку. Отправляем в бананово-масляную смесь вместе с разрыхлителем. Туда же добавляем неразмолотые хлопья.
4. Противень застилаем пергаментом. Мокрыми руками формируем небольшие лепешки и выкладываем на противень на некотором расстоянии друг от друга.
5. Выпекаем 15 минут в духовке, разогретой до 180 °С.
6. Готовое печенье полностью остужаем и подаем.
Чизкейк с малиновым желе
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 150 г печенья (по типу «Юбилейного») · 60 г сливочного масла · 450 г маскарпоне · 80 г сахара · 1 ч. ложка ванильной эссенции · 2 яйца · 100 г сливок 33% · 100 г замороженной малины · 10 г желатина.
ГОТОВИМ:
1. Печенье мельчим в крошку скалкой или при помощи блендера.
2. Размягченное масло смешиваем с измельченным печеньем и 1 ст. ложкой сахара. Полученную массу выкладываем в форму и разравниваем при помощи донышка стакана. Формируем бортики. Выпекаем 10 минут при температуре 180 °С.
3. Взбиваем маскарпоне, сахар, ванильный экстракт, сливки и яйца.
4. Выкладываем массу в основу. Духовку разогреваем до 200 °С и ставим чизкейк на 10 минут. Далее снижаем температуру до 110 °С и выпекаем еще 50 минут. Готовый чизкейк остужаем.
5. Готовим желатин по инструкции на упаковке. Малину разогреваем с небольшим количеством воды и протираем через сито. В сок добавляем желатин, перемешиваем, немного остужаем и выливаем на чизкейк. Убираем в холодильник на 1 час.