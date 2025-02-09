Сладкие ушки с творогом и другие рецепты недели

Ананасовый перевертыш

Простой бисквит с консервированными фруктами.

НАДО (на 6 порций): тесто: 4 яйца · 160 г сахара · щепотка соли · 1 ч. ложка ванильного сахара. Начинка: 6 - 8 консервированных ананасов кольцами · 50 г сливочного масла · 100 г коричневого сахара.

ГОТОВИМ:

1. В сотейнике растапливаем сливочное масло и коричневый сахар. Варим пару минут до пузырьков.

2. Разъемную форму (20 - 24 см) оборачиваем фольгой (чтобы не вытекало масло с сахаром). На дно стелем бумагу для выпечки. Выливаем масляно-сахарную смесь и поверх нее выкладываем ананасовые колечки.

3. Готовим бисквит. Включаем духовку разогреваться до 180 °С. Взбиваем в пену яйца с солью миксером. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой добавляем сахар и ванильный сахар. Взбиваем на высокой скорости 5 - 7 минут до пышной массы.

4. Понемногу вводим просеянную муку. Получаем гладкое воздушное тесто. Выливаем его в форму поверх ананасов.

5. Выпекаем 40 - 50 минут до сухой зубочистки.

6. Горячий пирог оставляем в форме на 10 минут при комнатной температуре. Затем накрываем тарелкой и переворачиваем. Снимаем форму. При желании украшаем - в центр колечек выкладываем ягоды. Нарезаем и подаем.

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