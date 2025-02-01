Бедрышки с булгуром в рукаве и другие рецепты недели

Печень по-строгановски с грибами и сливками

НАДО (на 4 порции): 500 г куриной печени · 200 г шампиньонов · 120 г корня

сельдерея · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · немного свежей петрушки · 70 мл сли-

вок 20% · 20 мл растительного масла · 1 ст. ложка муки · 150 мл воды · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Печень перебираем, срезаем пленки. Если есть следы желчи, такой кусок выбрасываем. Тщательно промываем. Нарезаем небольшими брусочками.

2. В сковороде разогреваем масло и маленькими порциями обжариваем печень

до подрумянивания на сильном огне 2 - 3 минуты. Перекладываем на тарелку.

3. Грибы моем и сушим, нарезаем на четвертинки. Лук и сельдерей нарезаем мелкими кубиками.

4. Растапливаем в сковороде сливочное

масло. Жарим лук и сельдерей до мягкости.

Добавляем измельченный чеснок, жарим 1 минуту.

5. Добавляем муку, перемешиваем, жарим 1 минуту. Вливаем кипяток, все время помешивая. Разбиваем все комочки.

6. Доводим до кипения и добавляем печень и грибы. Перемешиваем. Тушим под крышкой на тихом огне 10 минут. Солим, перчим и тушим еще 5 минут.

7. Вливаем сливки. Добавляем рубленую петрушку, перемешиваем. Тушим 3 минуты и оставляем под крышкой на 10 минут. Подаем с любимым гарниром.

Бедрышки с булгуром в рукаве