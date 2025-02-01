Бедрышки с булгуром в рукаве и другие рецепты недели

Печень по-строгановски с грибами и сливками
НАДО (на 4 порции): 500 г куриной печени · 200 г шампиньонов · 120 г корня
сельдерея · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · немного свежей петрушки · 70 мл сли-
вок 20% · 20 мл растительного масла · 1 ст. ложка муки · 150 мл воды · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Печень перебираем, срезаем пленки. Если есть следы желчи, такой кусок выбрасываем. Тщательно промываем. Нарезаем небольшими брусочками.
2. В сковороде разогреваем масло и маленькими порциями обжариваем печень
до подрумянивания на сильном огне 2 - 3 минуты. Перекладываем на тарелку.
3. Грибы моем и сушим, нарезаем на четвертинки. Лук и сельдерей нарезаем мелкими кубиками.
4. Растапливаем в сковороде сливочное
масло. Жарим лук и сельдерей до мягкости.
Добавляем измельченный чеснок, жарим 1 минуту.
5. Добавляем муку, перемешиваем, жарим 1 минуту. Вливаем кипяток, все время помешивая. Разбиваем все комочки.
6. Доводим до кипения и добавляем печень и грибы. Перемешиваем. Тушим под крышкой на тихом огне 10 минут. Солим, перчим и тушим еще 5 минут.
7. Вливаем сливки. Добавляем рубленую петрушку, перемешиваем. Тушим 3 минуты и оставляем под крышкой на 10 минут. Подаем с любимым гарниром.
Бедрышки с булгуром в рукаве
Фото: Shutterstock
НАДО (на 3 порции): 150 г сухого булгура · 700 г куриных бедер · 1 луковица · 1 сладкий перец · 1 морковка · 1 ст. ложка томатной пасты · соль · перец · 1 ч. ложка прованских трав · 300 мл воды.
ГОТОВИМ:
1. Бедра моем, сушим, при желании снимаем кожу.
2. Лук нарезаем полукольцами, морковь - кубиками, перец - полосками.
3. Смешиваем бедра, овощи, специи, томатную пасту и булгур. Перемешиваем.
4. Перекладываем заготовку в кулинарный рукав. Завязываем с одной стороны, вливаем 300 мл воды и завязываем с другой.
5. Рукав помещаем в форму и ставим в духовку на 45 минут при температуре 180 °С.
Паштет из куриного филе
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 8 куриных голеней (или 4 окорочка) · 2 апельсина · 3 ст. ложки сметаны · 1 ч. ложка прованских трав · 1/2 ч. ложки куркумы · 3 ст. ложки растительного масла · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. С одного апельсина снимаем цедру при помощи терки.
2. Чистые голени солим, перчим. Смешиваем сок половинки апельсина, цедру,
сметану, специи и этой смесью натираем курицу. Убираем в холодильник на 1 час.
3. Разогреваем в сковороде масло, выкладываем голени и жарим на сильном огне несколько минут до корочки с обеих сторон.
4. В форму выкладываем второй апельсин, нарезанный дольками. Сверху выкладываем голени.
5. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 °С, 30 минут.
6. Поливаем сверху соком второй половинки апельсина и подаем.
Голени с апельсинами
Фото: Shutterstock
НАДО (на 8 порций): 500 г филе · 2 луковицы · 1 морковка · 1 зубчик чеснока · 100 г сливочного масла (и еще 5 г для жарки) · 1/2 ч. ложки молотого кориандра · 1/2 ч. ложки молотой паприки · 1/2 ч. ложки черного молотого перца · 1/2 ч. ложки мускатного ореха · 4 ст. ложки растительного масла · соль по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Куриное филе нарезаем кубиками.
2. Добавляем в миску все специи, соль, 2 ст. ложки растительного масла и перемешиваем.
3. Лук шинкуем, нарезаем мелкими кубиками морковь. Измельчаем чеснок.
4. На сковороде растапливаем 5 г сливочного масла и добавляем 2 ст. ложки растительного. Кладем лук - когда он станет матовым, добавляем чеснок и морковь. Жарим овощи до мягкости. Вынимаем из сковороды и даем остыть.
5. В той же сковороде обжариваем куриное филе до готовности.
6. В блендер помещаем готовое филе, овощи, мягкое сливочное масло и пробиваем в однородную массу. При необходимости досаливаем.