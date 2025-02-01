Бедрышки с булгуром в рукаве и другие рецепты недели

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Простые блюда из курицы.

Печень по-строгановски с грибами и сливками

НАДО (на 4 порции): 500 г куриной печени · 200 г шампиньонов · 120 г корня

сельдерея · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · немного свежей петрушки · 70 мл сли-

вок 20% · 20 мл растительного масла · 1 ст. ложка муки · 150 мл воды · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Печень перебираем, срезаем пленки. Если есть следы желчи, такой кусок выбрасываем. Тщательно промываем. Нарезаем небольшими брусочками.

2. В сковороде разогреваем масло и маленькими порциями обжариваем печень

до подрумянивания на сильном огне 2 - 3 минуты. Перекладываем на тарелку.

3. Грибы моем и сушим, нарезаем на четвертинки. Лук и сельдерей нарезаем мелкими кубиками.

4. Растапливаем в сковороде сливочное

масло. Жарим лук и сельдерей до мягкости.

Добавляем измельченный чеснок, жарим 1 минуту.

5. Добавляем муку, перемешиваем, жарим 1 минуту. Вливаем кипяток, все время помешивая. Разбиваем все комочки.

6. Доводим до кипения и добавляем печень и грибы. Перемешиваем. Тушим под крышкой на тихом огне 10 минут. Солим, перчим и тушим еще 5 минут.

7. Вливаем сливки. Добавляем рубленую петрушку, перемешиваем. Тушим 3 минуты и оставляем под крышкой на 10 минут. Подаем с любимым гарниром.

Бедрышки с булгуром в рукаве

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НАДО (на 3 порции): 150 г сухого булгура · 700 г куриных бедер · 1 луковица · 1 сладкий перец · 1 морковка · 1 ст. ложка томатной пасты · соль · перец · 1 ч. ложка прованских трав · 300 мл воды.

ГОТОВИМ:

1. Бедра моем, сушим, при желании снимаем кожу.

2. Лук нарезаем полукольцами, морковь - кубиками, перец - полосками.

3. Смешиваем бедра, овощи, специи, томатную пасту и булгур. Перемешиваем.

4. Перекладываем заготовку в кулинарный рукав. Завязываем с одной стороны, вливаем 300 мл воды и завязываем с другой.

5. Рукав помещаем в форму и ставим в духовку на 45 минут при температуре 180 °С.

Паштет из куриного филе

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НАДО (на 4 порции): 8 куриных голеней (или 4 окорочка) · 2 апельсина · 3 ст. ложки сметаны · 1 ч. ложка прованских трав · 1/2 ч. ложки куркумы · 3 ст. ложки растительного масла · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. С одного апельсина снимаем цедру при помощи терки.

2. Чистые голени солим, перчим. Смешиваем сок половинки апельсина, цедру,

сметану, специи и этой смесью натираем курицу. Убираем в холодильник на 1 час.

3. Разогреваем в сковороде масло, выкладываем голени и жарим на сильном огне несколько минут до корочки с обеих сторон.

4. В форму выкладываем второй апельсин, нарезанный дольками. Сверху выкладываем голени.

5. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 °С, 30 минут.

6. Поливаем сверху соком второй половинки апельсина и подаем.

Голени с апельсинами

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НАДО (на 8 порций): 500 г филе · 2 луковицы · 1 морковка · 1 зубчик чеснока · 100 г сливочного масла (и еще 5 г для жарки) · 1/2 ч. ложки молотого кориандра · 1/2 ч. ложки молотой паприки · 1/2 ч. ложки черного молотого перца · 1/2 ч. ложки мускатного ореха · 4 ст. ложки растительного масла · соль по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Куриное филе нарезаем кубиками.

2. Добавляем в миску все специи, соль, 2 ст. ложки растительного масла и перемешиваем.

3. Лук шинкуем, нарезаем мелкими кубиками морковь. Измельчаем чеснок.

4. На сковороде растапливаем 5 г сливочного масла и добавляем 2 ст. ложки растительного. Кладем лук - когда он станет матовым, добавляем чеснок и морковь. Жарим овощи до мягкости. Вынимаем из сковороды и даем остыть.

5. В той же сковороде обжариваем куриное филе до готовности.

6. В блендер помещаем готовое филе, овощи, мягкое сливочное масло и пробиваем в однородную массу. При необходимости досаливаем.

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