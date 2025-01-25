Яблочные маффины с посыпкой и другие рецепты недели

Хороший перекус, который неплохо иметь в холодильнике.

НАДО (на 3 - 4 порции): 600 г картофеля · 180 г брынзы · 2 яйца · 2 зубчика чеснока · небольшой пучок укропа · 50 г панировочных сухарей · 50 г муки · 400 мл растительного масла для фритюра.

ГОТОВИМ:

1. Картофель чистим и варим в подсоленной воде до готовности. Сливаем воду и разминаем в пюре. Даем остыть.

2. Укроп моем, сушим, измельчаем. Чеснок измельчаем удобным для вас способом.

3. Брынзу натираем на терке.

4. Соединяем пюре, брынзу, укроп, чеснок, соль, перец, сухари. Добавляем 2 яйца и хорошо вымешиваем.

5. Формируем из теста шарики размером с грецкий орех или овалы, панируем в муке.

6. В кастрюльке или глубокой сковороде хорошо разогреваем масло. Порциями жарим крокеты во фритюре около 5 минут до красивого цвета.

7. Выкладываем на салфетку, подаем просто так или с соусом на ваш вкус.

Дамплинги по-корейски