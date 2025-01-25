Яблочные маффины с посыпкой и другие рецепты недели

Штрудель с рыбой и шпинатом
НАДО (на 6 порций): Тесто: 200 г муки · 80 мл воды · 1 яйцо · 50 мл растительного масла · щепотка соли. Начинка: 1 кг филе судака или другой рыбы · 1 луковица · 150 г свежего шпината · 120 г полутвердого сыра · 1 ч. ложка сушеного чеснока · 1/2 ч. ложки сушеного розмарина · 1 ст. ложка лимонного сока · 40 г панировочных сухарей · 50 г сливочного масла · соль, перец по вкусу · 1 яйцо для смазывания · горсть кунжута для посыпки.
ГОТОВИМ:
1. Рыбное филе нарезаем кубиками. Натираем сыр.
2. Промытый шпинат измельчаем. Мелко шинкуем лук.
3. Смешиваем шпинат, лук, сыр, рыбу.
4. Добавляем соль, перец, чеснок и розмарин, панировочные сухари. Перемешиваем.
5. Тесто. В миске соединяем воду, масло, соль. Добавляем муку и замешиваем однородное эластичное тесто. Заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на полчаса.
6. Раскатываем тесто в тонкий пласт, стараясь придать форму прямоугольника.
7. Выкладываем начинку, сверху распределяем кусочки сливочного масла.
8. Сворачиваем рулет, запечатываем концы.
9. Выкладываем рулет на противень с пергаментом. Накалываем рулет вилкой, смазываем взбитым яйцом и посыпаем кунжутом.
10. Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке 45 - 50 минут до золотистой корочки. Даем немного остыть, нарезаем и подаем.
Яблочные маффины с посыпкой
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НАДО (на 6 шт.): Маффины: 1 большое яблоко · 250 г муки · 2 яйца · 100 г сахара · 150 мл молока · 80 мл растительного масла · 2 ч. ложки разрыхлителя · 2 ч. ложки молотой корицы. Посыпка: 80 г муки · 60 г сливочного масла · 60 г сахара · 7 г молотой корицы.
ГОТОВИМ:
1. Маффины. В миске смешиваем муку и разрыхлитель. Добавляем сахар.
2. В другой миске соединяем молоко, растительное масло и яйца, перемешиваем.
3. Соединяем содержимое двух мисок, перемешиваем. Основа для маффинов готова.
4. Яблоко натираем на терке, посыпаем корицей, перемешиваем.
5. Посыпка. Смешиваем муку, сахар, корицу. Натираем туда сливочное масло на терке. Пальцами перетираем в крошку.
6. В смазанные маслом формочки для маффинов выкладываем тесто на 2/3.
7. Сверху добавляем немного тертых яблок.
8. На яблоки выливаем оставшееся тесто и посыпаем масляной крошкой.
9. Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке 30 минут. Даем остыть, вынимаем из формы и подаем.
Картофельные крокеты с брынзой
Фото: Shutterstock
Хороший перекус, который неплохо иметь в холодильнике.
НАДО (на 3 - 4 порции): 600 г картофеля · 180 г брынзы · 2 яйца · 2 зубчика чеснока · небольшой пучок укропа · 50 г панировочных сухарей · 50 г муки · 400 мл растительного масла для фритюра.
ГОТОВИМ:
1. Картофель чистим и варим в подсоленной воде до готовности. Сливаем воду и разминаем в пюре. Даем остыть.
2. Укроп моем, сушим, измельчаем. Чеснок измельчаем удобным для вас способом.
3. Брынзу натираем на терке.
4. Соединяем пюре, брынзу, укроп, чеснок, соль, перец, сухари. Добавляем 2 яйца и хорошо вымешиваем.
5. Формируем из теста шарики размером с грецкий орех или овалы, панируем в муке.
6. В кастрюльке или глубокой сковороде хорошо разогреваем масло. Порциями жарим крокеты во фритюре около 5 минут до красивого цвета.
7. Выкладываем на салфетку, подаем просто так или с соусом на ваш вкус.
Дамплинги по-корейски
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Своеобразные пельмени в восточноазиатском стиле сейчас очень популярны. Чаще всего их варят на пару, но можно и в воде. Готовые дамплинги можно поджарить на масле для корочки.
НАДО (на 8 порций): Тесто: 320 г муки · 1 яйцо · щепотка соли · 100 мл воды. Начинка: 700 г говядины · 300 г свинины · 1 луковица · 3 зубчика чеснока · 400 г тофу · 1 кг капусты кимчи · небольшой пучок зеленого лука · 40 мл соевого соуса · соль, перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Муку просеиваем в миску, добавляем соль. Делаем в горке муки ямку, вбиваем яйцо и добавляем воду. Замешиваем крутое эластичное тесто. При необходимости подсыпаем еще немного муки.
2. Мясо пропускаем через мясорубку. Измельчаем лук и чеснок. Мелко шинкуем зеленый лук.
3. Смешиваем фарш с луком, чесноком и зеленым луком. Солим, перчим.
4. Добавляем измельченный тофу (лишний рассол сливаем). Кимчи мелко режем и добавляем в фарш. Вливаем соевый соус и все хорошо вымешиваем.
5. От теста отщипываем кусок и тонко раскатываем (больше и тоньше, чем на пельмени), примерно 10 см в диаметре.
6. В центр каждого круга кладем ложку начинки и защипываем. Выкладываем швом вверх.
7. Варим на пару 25 - 30 минут или 6 минут в воде. Подаем с рубленой зеленью и с соусами.