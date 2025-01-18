Суп мампар и другие рецепты недели

Суп мампар
«Родственник» лагмана из Средней Азии.
НАДО (на 6 порций): 300 г говяжьей мякоти · 300 г картофеля · 1 сладкий перец · 200 г моркови · 1 луковица · 3 зубчика чеснока · 3 веточки петрушки · 2 ст. ложки томатной пасты · соль · перец · 30 мл растительного масла. Тесто: 150 г муки · 30 мл воды · 1 яйцо · 1/2 ч. ложки соли.
ГОТОВИМ:
1. Мясо режем кусочками среднего размера.
2. Картофель, лук и морковь чистим и нарезаем кубиками. Измельчаем чеснок, нарезаем кубиками сладкий перец.
3. В миске смешиваем ингредиенты для теста, замешиваем, заворачиваем в пленку и убираем на полчаса.
4. В кастрюле или казане разогреваем масло и обжариваем мясо 10 минут.
5. Добавляем лук, жарим до матовости.
Добавляем морковь, сладкий перец, чеснок, картофель и томатную пасту.
6. Всыпаем специи. Наливаем 2 л кипятка
и варим на тихом огне полчаса.
7. Тесто раскатываем в пласт толщиной 5 мм, нарезаем небольшими квадратиками.
8. Кладем квадратики в суп, варим 5 минут. Проверяем на соль. Выключаем огонь, даем постоять 10 минут. Подаем, посыпав зеленью.
Запеканка из пасты с курицей и помидорами
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НАДО (на 6 порций): 250 г сухих макарон · 300 г куриного филе · 2 средних помидора · 100 г твердого сыра · 150 г сметаны · 250 мл воды · соль · перец · 1 ч. ложка сушеных прованских трав · масло для смазывания формы · немного зелени для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Куриное филе нарезаем кусочками. Солим, перчим, добавляем прованские травы.
2. Форму смазываем маслом, выкладываем
сухие макароны.
3. Сверху выкладываем куриное филе.
4. Помидоры режем кубиками и выкладываем поверх куриного филе.
5. Сметану разводим водой, присаливаем. Заливаем содержимое формы.
6. Сыр натираем на терке и посыпаем блюдо.
7. Накрываем фольгой и ставим в духовку на 35 минут при температуре 180 °С. Затем снимаем фольгу и запекаем еще 15 минут для подрумянивания сыра.
8. Подаем, посыпав зеленью.
Салат с куриной печенью и хурмой
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 - 5 порций): 400 г куриной печени · 1 большая хурма · 1 красная луковица · 50 г салатного микса · 1/2 ч. ложки сушеных прованских трав · 1 ст. ложка лимонного сока · 1 ч. ложка французской горчицы · 1 ч. ложка меда · 2 ст. ложки растительного масла · соль-перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Печень тщательно промываем, удаляем пленки, обсушиваем бумажными полотенцами и нарезаем небольшими кусочками.
2. В сковороде разогреваем 1 ст. ложку масла и обжариваем печень на среднем огне 8 - 10 минут. Солим, перчим, накрываем крышкой и тушим на тихом огне еще 5 минут.
3. Лук нарезаем тонкими полукольцами. Хурму нарезаем небольшими ломтиками.
4. Готовим заправку. Смешиваем 1 ст. ложку масла, горчицу, мед, прованские травы, лимонный сок. Перемешиваем.
5. На блюдо выкладываем салатный микс, кусочки печени. Сверху кладем хурму и лук. Поливаем заправкой. Подаем, не перемешивая.
Мясной рулет в беконе по-итальянски
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НАДО (на 6 порций): 1 кусок белого хлеба · полстакана молока · соль-перец по вкусу · 1,5 ч. ложки мускатного ореха · 300 г сырокопченого бекона полосками · 200 г моцареллы для пиццы · 1 яйцо · 400 г мясного фарша · 100 г копченых колбасок.
ГОТОВИМ:
1. Колбаски нарезаем кубиками и смешиваем с фаршем.
2. Хлеб замачиваем в молоке, отжимаем, добавляем в фарш. Солим, перчим, добавляем яйцо, мускатный орех, хорошо вымешиваем.
3. Моцареллу натираем на терке.
4. Противень застилаем фольгой. Выкладываем фарш, плющим его в блин. Выкладываем моцареллу и запечатываем фаршем, помогая себе краем фольги и формируя большую котлету.
5. Заворачиваем заготовку в полоски бекона, подворачивая края под низ.
6. Заворачиваем рулет в фольгу, как конфету.
7. Выпекаем в духовке, разогретой до 200 °С, 45 минут.
8. Даем остыть и подаем, нарезав слайсами.