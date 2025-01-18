Суп мампар и другие рецепты недели

НАДО (на 4 - 5 порций): 400 г куриной печени · 1 большая хурма · 1 красная луковица · 50 г салатного микса · 1/2 ч. ложки сушеных прованских трав · 1 ст. ложка лимонного сока · 1 ч. ложка французской горчицы · 1 ч. ложка меда · 2 ст. ложки растительного масла · соль-перец по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Печень тщательно промываем, удаляем пленки, обсушиваем бумажными полотенцами и нарезаем небольшими кусочками.

2. В сковороде разогреваем 1 ст. ложку масла и обжариваем печень на среднем огне 8 - 10 минут. Солим, перчим, накрываем крышкой и тушим на тихом огне еще 5 минут.

3. Лук нарезаем тонкими полукольцами. Хурму нарезаем небольшими ломтиками.

4. Готовим заправку. Смешиваем 1 ст. ложку масла, горчицу, мед, прованские травы, лимонный сок. Перемешиваем.

5. На блюдо выкладываем салатный микс, кусочки печени. Сверху кладем хурму и лук. Поливаем заправкой. Подаем, не перемешивая.

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