Разгрузочные блюда: табуле и другие рецепты недели

Тефтельки из курицы и капусты по-азиатски
НАДО (на 3 порции): 300 г белокочанной капусты · 300 г куриного филе · 30 г кукурузной муки · 10 г имбиря · 2 зубчика чеснока · 1/2 ч. ложки соли · пара щепоток черного молотого перца. Соус: половинка луковицы · половинка сладкого перца · 3 зубчика чеснока · пара щепоток молотого сушеного чили · несколько перьев зеленого лука · 2 ст. ложки соевого соуса · 1 ст. ложка томатной пасты · 1 ст. ложка яблочного уксуса · 1 ст. ложка сладкого соуса чили.
ГОТОВИМ:
1. Капусту мелко шинкуем, солим, проминаем руками, чтобы стала мягкой. Курицу мелко рубим ножом или пропускаем через мясорубку.
2. Смешиваем капусту, куриное филе, кукурузную муку, черный перец, измельченные чеснок и имбирь. Хорошо вымешиваем, даем постоять 5 минут.
3. Формируем небольшие тефтельки и выкладываем на противень поверх пергамента.
4. Выпекаем в разогретой до 200 °С духовке 15 минут (до готовности).
5. Готовим соус. Лук шинкуем полукольцами и обжариваем на разогретой сковороде на ложке масла.
6. Добавляем измельченный имбирь, чеснок, сушеный чили. Жарим минуту. Добавляем нарезанный сладкий перец и жарим еще пару минут.
7. Добавляем соевый соус, сладкий соус чили, уксус, томатную пасту. Перемешиваем, варим полминуты.
8. Выкладываем в сковороду запеченные тефтельки и перемешиваем, чтобы их покрыл соус. Прогреваем минуту и выключаем огонь.
9. Подаем с любым гарниром и посыпав нарезанным зеленым луком.
Табуле
Фото: Shutterstock
Этот ливанский салат из булгура с зеленью может заменить собой булгур, а то и основное блюдо в качестве очень легкого ужина.
НАДО (на 2 порции): 80 г сухого булгура · 180 мл воды · пучок петрушки (около 40 г) · 1 огурец · 2 ст. ложки оливкового масла · 1 помидор · половинка лимона · соль.
ГОТОВИМ:
1. Отвариваем булгур по инструкции на упаковке.
2. Петрушку промываем и мелко шинкуем. Чистые помидор и огурец нарезаем кубиками.
3. Соединяем в салатнице остывший отварной булгур, помидор, огурец и петрушку.
4. Солим, сдабриваем лимонным соком и оливковым маслом, перемешиваем и подаем.
Рыбное рагу в ароматном соусе
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 500 г филе любой белой рыбы · 1 красный сладкий перец · 1 ст. ложка оливкового масла · 2 зубчика чеснока · 1 ч. ложка зиры · 1/2 ч. ложка кориандра · 1 ст. ложка сушеной паприки · 1 банка резаных томатов (ил 3 свежих томата) · пара щепоток сушеного чили · 100 мл воды или рыбного бульона · 100 мл белого сухого вина · соль, перец · немного свежей петрушки · половинка лимона.
ГОТОВИМ:
1. Разогреваем в сковороде масло и обжариваем предваритель-но измельченный чеснок 1 ми-нуту.
2. Вливаем воду (или бульон), вино, кладем резаные томаты, зиру, кориандр, чили и паприку. Доводим до кипения и убавляем огонь.
3. Сладкий перец нарезаем мелкими кубиками, отправляем в сковороду. Перемешиваем, пробуем. Солим, перчим. Если помидоры кисловаты, добавляем 1/2 ч. ложки сахара.
4. Закладываем кусочки рыбного филе, готовим 7 минут.
5. Подаем, посыпав зеленью, с маленьким ломтиком лимона.
Салат с тунцом и авокадо
Фото: Shutterstock
Блюдо достаточно сытное, так что за низкокалорийный ужин сойдет легко.
НАДО (на 4 порции): банка консервированного тунца · 200 г помидорок черри · половинка фиолетовой луковицы · 1 авокадо · 150 г консервированной кукурузы · 200 г салатного микса. Заправка: 1 ч. ложка зернистой горчицы · 1 ч. ложка меда · 1 ст. ложка лимонного сока · 1 ст. ложка оливкового масла.
ГОТОВИМ:
1. Из банки с тунцом сливаем жидкость, мякоть разламываем вилкой на кусочки.
2. Помидорки режем пополам, мякоть авокадо - кубиками. Лук нарезаем тонкими полукольцами.
3. Ингредиенты для заправки смешиваем в мисочке и взбиваем вилкой до однородной эмульсии.
4. Салатный микс смешиваем с 3/4 заправки и раскладываем по порционным тарелкам.
5. Сверху выкладываем половинки черри, кубики авокадо, кукурузу, лук и кусочки тунца. Сдабриваем остатками заправки и подаем, уже не перемешивая.