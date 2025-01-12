Разгрузочные блюда: табуле и другие рецепты недели

Тефтельки из курицы и капусты по-азиатски

НАДО (на 3 порции): 300 г белокочанной капусты · 300 г куриного филе · 30 г кукурузной муки · 10 г имбиря · 2 зубчика чеснока · 1/2 ч. ложки соли · пара щепоток черного молотого перца. Соус: половинка луковицы · половинка сладкого перца · 3 зубчика чеснока · пара щепоток молотого сушеного чили · несколько перьев зеленого лука · 2 ст. ложки соевого соуса · 1 ст. ложка томатной пасты · 1 ст. ложка яблочного уксуса · 1 ст. ложка сладкого соуса чили.

ГОТОВИМ:

1. Капусту мелко шинкуем, солим, проминаем руками, чтобы стала мягкой. Курицу мелко рубим ножом или пропускаем через мясорубку.

2. Смешиваем капусту, куриное филе, кукурузную муку, черный перец, измельченные чеснок и имбирь. Хорошо вымешиваем, даем постоять 5 минут.

3. Формируем небольшие тефтельки и выкладываем на противень поверх пергамента.

4. Выпекаем в разогретой до 200 °С духовке 15 минут (до готовности).

5. Готовим соус. Лук шинкуем полукольцами и обжариваем на разогретой сковороде на ложке масла.

6. Добавляем измельченный имбирь, чеснок, сушеный чили. Жарим минуту. Добавляем нарезанный сладкий перец и жарим еще пару минут.

7. Добавляем соевый соус, сладкий соус чили, уксус, томатную пасту. Перемешиваем, варим полминуты.

8. Выкладываем в сковороду запеченные тефтельки и перемешиваем, чтобы их покрыл соус. Прогреваем минуту и выключаем огонь.

9. Подаем с любым гарниром и посыпав нарезанным зеленым луком.

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