Английский фруктовый кекс и другие рецепты недели

Английский фруктовый кекс
Рождественские кексы делают долго, а потом еще месяц выдерживают, перед тем как подать на стол. Но есть, конечно, и быстрые рецепты. Главное, чтобы была богатая разнообразная начинка.
НАДО (на 10 - 12 порций): 280 г пшеничной муки · 4 яйца · 7 г разрыхлителя · 1 ч. ложка сушеной апельсиновой цедры · по 0,5 ч. ложки молотых корицы, мускатного ореха и имбиря · 200 г смеси цукатов, изюма и кураги · 200 г сахара · 250 г сливочного масла · щепотка соли · 100 мл коньяка · 50 г белого шоколада · 100 г грецких орехов.
ГОТОВИМ:
1. С вечера промытый и обсушенный бумажными полотенцами изюм, нарезанную мелкими квадратиками курагу и апельсиновую цедру заливаем коньяком и оставляем на ночь при комнатной температуре.
2. С утра прокаливаем орехи на сухой сковороде.
3. 200 г сливочного масла растапливаем на водяной бане или в микроволновке. Даем остыть.
4. В отдельной миске взбиваем яйца и сахар (до его растворения и увеличения объема).
5. Смешиваем муку и разрыхлитель. Добавляем соль, корицу, мускатный орех и имбирь.
6. В яично-сахарную смесь добавляем вымоченные в коньяке сухофрукты, растопленное масло, сухие цукаты и измельченные орехи. Перемешиваем.
7. Понемногу вводим подготовленную муку, тщательно вымешиваем, чтобы не было комочков. Тесто получается густое и липкое.
8. Форму для кекса или торта смазываем масло, припудриваем мукой и заполняем тестом. Выпекаем 45 - 55 минут в духовке, разогретой до 190 °С. Готовность проверяем шпажкой.
9. Остужаем в форме и только потом вынимаем. Растапливаем 50 г масла и белый шоколад на водяной бане, перемешиваем и поливаем кекс сверху.
Узвар
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Напиток обязательно готовили к Сочельнику и рождественскому столу. Да, это тот же компот, но и с ним есть свои хитрости.
НАДО: 4 л воды · 400 г сухофруктов · 1 стакан сахара · 1 ст. ложка меда · половинка лимона · палочка корицы · звездочка бадьяна · 3 - 4 шт. гвоздики.
ГОТОВИМ:
1. Сухофрукты хорошо промываем, заливаем теплой водой и оставляем на 2 - 3 часа.
2. Сливаем воду.
3. В 4 л воды всыпаем сахар и доводим до кипения. Растворяем сахар.
4. Закладываем сухофрукты и варим на тихом огне 15 минут.
5. Добавляем пряности, мед, половинку лимона, накрываем крышкой и даем полностью остыть.
6. Подаем узвар в кувшине. Сухофрукты из него подаем отдельно на тарелочке.
Сочиво
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Классический старорусский рождественский десерт из пшеницы, мака, меда, орехов и сухофруктов. Пшеница олицетворяет начало новой жизни, мак - тысячи звезд на небе, мед - сладкие мгновения жизни.
НАДО (на 6 порций): 1 стакан шлифованной пшеницы · 3 стакана воды · 1 ст. ложка сахара · щепотка соли · 50 г мака · 50 г изюма · 50 г грецких орехов · 3 ст. ложки меда.
ГОТОВИМ:
1. Пшеницу хорошо промываем, чтобы удалить мусор и лишний крахмал. Заливаем 2 ст. холодной воды, доводим до кипения и варим 30 минут.
2. Добавляем соль и варим еще 20 минут.
3. Мак промываем, заливаем водой на палец толщиной и варим 30 минут на тихом огне.
4. Сливаем с мака лишнюю воду, добавляем сахар и перетираем в пасту в ступке или блендером.
5. Изюм промываем, заливаем кипятком и выдерживаем 10 минут. Сливаем воду, промокаем изюм бумажными полотенцами.
6. Орехи измельчаем ножом и прокаливаем на сухой сково-
роде.
7. Смешиваем отварную пшеницу, мак, орехи, изюм, поливаем медом и подаем.
Кулебяка с рыбой
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НАДО (на 4 - 6 порций): 300 г готового слоеного теста · 300 г рыбного филе · 120 г риса · 1 большая луковица · 4 яйца · 1 ст. ложка лимонного сока · немного петрушки · 1 ч. ложка сахара · 2 ст. ложки растительного масла · соль-перец · мука для работы с тестом.
ГОТОВИМ:
1. Рыбу и тесто размораживаем. 3 яйца отвариваем вкрутую. Отвариваем рис.
2. Лук мелко шинкуем и обжариваем на масле до золотистости, добавив сахар.
3. Измельчаем петрушку.
4. Соединяем готовый рис, жареный лук и зелень. Солим-перчим, добавляем лимонный сок, перемешиваем.
5. Отделяем рыбное филе от костей, нарезаем на кусочки.
6. Тесто раскатываем в тонкий пласт 30х30 см. Немного теста можно оставить для украшения. Тесто кладем на противень поверх пергамента.
7. На половину теста, отступив от края 2 см, выкладываем рисово-луковую смесь. Сверху выкладываем рыбу.
8. Отварные яйца чистим, натираем на крупной терке и выкладываем поверх рыбы. Чуть подсаливаем.
9. Яйцо взбиваем вилкой. Смазываем края теста вокруг начинки, накрываем второй половиной и закрепляем края. Из остатков теста делаем украшения на свой вкус и выкладываем на кулебяку.
10. Смазываем яйцом поверхность кулебяки. Делаем 3 небольших отверстия для выхода пара.
11. Духовку разогреваем до 190 °С и выпекаем кулебяку 40 минут.