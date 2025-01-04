Английский фруктовый кекс и другие рецепты недели

Английский фруктовый кекс

Рождественские кексы делают долго, а потом еще месяц выдерживают, перед тем как подать на стол. Но есть, конечно, и быстрые рецепты. Главное, чтобы была богатая разнообразная начинка.

НАДО (на 10 - 12 порций): 280 г пшеничной муки · 4 яйца · 7 г разрыхлителя · 1 ч. ложка сушеной апельсиновой цедры · по 0,5 ч. ложки молотых корицы, мускатного ореха и имбиря · 200 г смеси цукатов, изюма и кураги · 200 г сахара · 250 г сливочного масла · щепотка соли · 100 мл коньяка · 50 г белого шоколада · 100 г грецких орехов.

ГОТОВИМ:

1. С вечера промытый и обсушенный бумажными полотенцами изюм, нарезанную мелкими квадратиками курагу и апельсиновую цедру заливаем коньяком и оставляем на ночь при комнатной температуре.

2. С утра прокаливаем орехи на сухой сковороде.

3. 200 г сливочного масла растапливаем на водяной бане или в микроволновке. Даем остыть.

4. В отдельной миске взбиваем яйца и сахар (до его растворения и увеличения объема).

5. Смешиваем муку и разрыхлитель. Добавляем соль, корицу, мускатный орех и имбирь.

6. В яично-сахарную смесь добавляем вымоченные в коньяке сухофрукты, растопленное масло, сухие цукаты и измельченные орехи. Перемешиваем.

7. Понемногу вводим подготовленную муку, тщательно вымешиваем, чтобы не было комочков. Тесто получается густое и липкое.

8. Форму для кекса или торта смазываем масло, припудриваем мукой и заполняем тестом. Выпекаем 45 - 55 минут в духовке, разогретой до 190 °С. Готовность проверяем шпажкой.

9. Остужаем в форме и только потом вынимаем. Растапливаем 50 г масла и белый шоколад на водяной бане, перемешиваем и поливаем кекс сверху.

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