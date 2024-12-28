Карбонад, начиненный черносливом и другие рецепты недели

Карбонад, начиненный черносливом
НАДО (на 10 порций): 1,5 кг свиного карбонада · 100 г полутвердого сыра · 20 шт. крупного чернослива · 2 см свежего имбиря · 80 мл коньяка. Маринад: 100 г натурального йогурта · 10 г соли · 1 ч. ложка сухих прованских трав · пара щепоток тертого мускатного ореха · 1 ч. ложка молотого черного перца · 1 ст. ложка горчицы в зернах.
ГОТОВИМ:
1. В маленькой кастрюльке смешиваем измельченный имбирь, коньяк, 100 мл воды и промытый чернослив. Доводим до кипения и варим без крышки, пока жидкость не испарится.
2. Готовим маринад: смешиваем йогурт, соль, прованские травы, черный перец, горчицу.
3. Сыр нарезаем тонкими ломтиками.
4. Свинину промываем, сушим бумажными полотенцами. Делаем продольные разрезы через каждые 1,5 см, не разрезая до конца. Смазываем маринадом, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 2 часа.
5. Вынимаем из холодильника мясо. В каждый надрез кладем по несколько черносливин и немного сыра. Смазываем оставшимся маринадом.
6. Выкладываем кусок мяса в глубокий противень, смазанный маслом. Накрываем фольгой.
7. Запекаем 1,5 часа в духовке, разогретой до 200 °С. Затем снимаем фольгу и готовим еще 15 - 20 минут до румяной корочки.
8. Подаем в горячем или холодном виде на общем блюде, нарезав на дольки.
Ледяной игристый пунш
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НАДО (на 10 порций): 180 мл любого ликера из бузины · 360 мл клюквенного сока · 120 мл сахарного сиропа или патоки · 120 мл лимонного сока · 750 мл брюта · 360 мл минералки с газом · фрукты-ягоды по вкусу для декора.
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем ликер, лимонный и клюквенный сок, сироп. Немного пробиваем блендером или миксером. Переливаем в емкость с плотной крышкой и убираем на ночь в холодильник.
2. Минералку и брют убираем в холодильник на ночь.
3. Перед подачей переливаем смесь в чашу для пунша (можно использовать стеклянную салатницу).
4. Сверху осторожно вливаем брют и минералку, перемешиваем поварешкой. Украшаем мороженой клюквой, кружочками апельсина или другими фруктами и ягодами.
Елка из оливок и сыра
Фото: Shutterstock
Эффектная закуска, которую гости непременно захотят сфотографировать.
НАДО (на 20 порций): 150 г оливок · 150 г оливок каламата · 150 г маслин · веточка розмарина. Сырная основа: 900 г творожного сыра · 400 г твердого сыра · 10 г колбасы пепперони · 50 г жареного миндаля · 2 зубчика чеснока · 2 ст. ложки сушеных итальянских трав · щепотка сушеного чили.
ГОТОВИМ:
1. Миндаль подсушиваем на сковороде без масла и мелко рубим. Твердый сыр натираем на мелкой терке. Колбасу нарезаем мелкими кубиками. Чеснок измельчаем ножом или пропускаем через пресс.
2. В миске соединяем тертый сыр, пепперони, миндаль, чеснок, итальянские травы и чили.
3. Добавляем творожный сыр и вымешиваем лопаткой.
4. Застилаем стол пищевой пленкой в три слоя. Выкладываем сырную массу и, приподнимая края пленки, формируем конус. Заворачиваем его в пленку и убираем в холодильник на 1 час.
5. Сырный конус помещаем на сервировочное блюдо. Маслины и оливки промокаем бумажным полотенцем.
6. При помощи зубочисток закрепляем оливки по всей площади сырного конуса. В промежутки вставляем иголочки розмарина. Из пластинки сыра вырезаем звезду и закрепляем на макушке. До подачи выдерживаем в холодильнике.
7. Сначала съедаются оливки, а затем сырная масса нарезается ножом и используется как самостоятельная закуска или намазка.
Шоколадное печенье в снегу
Фото: Shutterstock
НАДО (на 8 порций): 210 муки · 200 г горького шоколада · 90 г сливочного масла · 3 яйца · 110 г сахара · 25 г какао · 1 ч. ложка ванильного экстракта · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 3/4 стакана сахарной пудры.
ГОТОВИМ:
1. Шоколад ломаем на кусочки и растапливаем на водяной бане вместе со сливочным маслом. Добавляем сахар и ванильный экстракт. Хорошо перемешиваем.
2. По очереди вводим яйца, взбивая смесь миксером.
3. Добавляем муку, какао, соль, разрыхлитель и вымешиваем тесто. Заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 1 час.
4. Формируем из теста небольшие шарики диаметром 2,5 см. Хорошо панируем в сахарной пудре и выкладываем на противень с пергаментом на расстоянии 4 см друг от друга.
5. Выпекаем 10 - 15 минут в духовке, разогретой до 160 °С. Шарики осядут и превратятся в печенье с трещинами.