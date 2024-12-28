Карбонад, начиненный черносливом и другие рецепты недели

Карбонад, начиненный черносливом

НАДО (на 10 порций): 1,5 кг свиного карбонада · 100 г полутвердого сыра · 20 шт. крупного чернослива · 2 см свежего имбиря · 80 мл коньяка. Маринад: 100 г натурального йогурта · 10 г соли · 1 ч. ложка сухих прованских трав · пара щепоток тертого мускатного ореха · 1 ч. ложка молотого черного перца · 1 ст. ложка горчицы в зернах.

ГОТОВИМ:

1. В маленькой кастрюльке смешиваем измельченный имбирь, коньяк, 100 мл воды и промытый чернослив. Доводим до кипения и варим без крышки, пока жидкость не испарится.

2. Готовим маринад: смешиваем йогурт, соль, прованские травы, черный перец, горчицу.

3. Сыр нарезаем тонкими ломтиками.

4. Свинину промываем, сушим бумажными полотенцами. Делаем продольные разрезы через каждые 1,5 см, не разрезая до конца. Смазываем маринадом, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 2 часа.

5. Вынимаем из холодильника мясо. В каждый надрез кладем по несколько черносливин и немного сыра. Смазываем оставшимся маринадом.

6. Выкладываем кусок мяса в глубокий противень, смазанный маслом. Накрываем фольгой.

7. Запекаем 1,5 часа в духовке, разогретой до 200 °С. Затем снимаем фольгу и готовим еще 15 - 20 минут до румяной корочки.

8. Подаем в горячем или холодном виде на общем блюде, нарезав на дольки.

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