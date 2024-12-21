Курица в бальзамике с апельсинами и другие рецепты недели

Курица в бальзамике с апельсинами

Даже эту будничную птицу, которую мы и так едим почти ежедневно, можно приготовить нарядно и празднично.

НАДО (на 4 - 6 порций): 1 большая курица · 3 апельсина · 2 ст. ложки тростникового сахара · 2 ст. ложки бальзамического уксуса · 2 ст. ложки оливкового масла · соль, перец по вкусу · 1 - 2 веточки свежего розмарина и 1 ст. ложка свежей или размороженной клюквы для подачи.

ГОТОВИМ:

1. С двух апельсинов снимаем цедру и выжимаем из них сок.

2. В маленькой кастрюльке смешиваем апельсиновый сок, сахар и бальзамик. Ставим на огонь, доводим до кипения. Помешивая, увариваем на тихом огне до некоторого загустения (около 10 минут).

3. Курицу натираем солью, перцем и оливковым маслом.

4. При помощи кисточки смазываем курицу уваренным маринадом.

5. Духовку разогреваем до 190 °С. Курицу размещаем на решетке над противнем.

6. Запекаем 1 час 20 минут, иногда смазывая маринадом. Если курица румянится раньше времени, накройте ее фольгой.

7. Даем курице отдохнуть 10 минут под фольгой. Подаем на общем блюде, украсив его дольками или кружочками апельсина, клюквой и порезанными веточками розмарина.

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