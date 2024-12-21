Курица в бальзамике с апельсинами и другие рецепты недели

Курица в бальзамике с апельсинами
Даже эту будничную птицу, которую мы и так едим почти ежедневно, можно приготовить нарядно и празднично.
НАДО (на 4 - 6 порций): 1 большая курица · 3 апельсина · 2 ст. ложки тростникового сахара · 2 ст. ложки бальзамического уксуса · 2 ст. ложки оливкового масла · соль, перец по вкусу · 1 - 2 веточки свежего розмарина и 1 ст. ложка свежей или размороженной клюквы для подачи.
ГОТОВИМ:
1. С двух апельсинов снимаем цедру и выжимаем из них сок.
2. В маленькой кастрюльке смешиваем апельсиновый сок, сахар и бальзамик. Ставим на огонь, доводим до кипения. Помешивая, увариваем на тихом огне до некоторого загустения (около 10 минут).
3. Курицу натираем солью, перцем и оливковым маслом.
4. При помощи кисточки смазываем курицу уваренным маринадом.
5. Духовку разогреваем до 190 °С. Курицу размещаем на решетке над противнем.
6. Запекаем 1 час 20 минут, иногда смазывая маринадом. Если курица румянится раньше времени, накройте ее фольгой.
7. Даем курице отдохнуть 10 минут под фольгой. Подаем на общем блюде, украсив его дольками или кружочками апельсина, клюквой и порезанными веточками розмарина.
Свинина в беконе с ягодным соусом
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НАДО (на 8 порций): 1 кг свиного карбонада · 400 г бекона в полосках · соль · перец · микрозелень для подачи.
Соус: 200 г клюквы, брусники или малины · 4 ломтика бекона · 1 красная луковица · 2 зубчика чеснока · 4 ст. ложки бальзамического уксуса · 3 ст. ложки сахара · 1 ст. ложка оливкового масла · 1 ч. ложка горчицы · 1/2 ч. ложки красного перца.
ГОТОВИМ:
1. Начинаем с соуса. Разогреваем сковороду, добавляем оливковое масло и жарим бекон с двух сторон до хрусткости. Вынимаем, остужаем.
2. Лук мелко шинкуем и жарим в той же сковороде до прозрачности. Убавляем огонь и добавляем ягоды. Добавляем измельченный чеснок, горчицу, сахар, красный перец, бальзамик. Готовим 6 - 8 минут, постоянно помешивая. Остужаем.
3. Бекон рубим в крошку, добавляем в соус.
4. Мясо сушим бумажными полотенцами, солим, перчим. На столе выкладываем полоски бекона внахлест. Кладем на бекон мясо и «пеленаем» его в бекон. Переносим в форму швом вниз.
5. Духовку разогреваем до 180 °С. Запекаем 1 час. Вынимаем из духовки, накрываем фольгой и даем немного остыть.
6. Подаем на общем блюде, нарезав на ломтики, полив соусом и украсив микрозеленью.
Мини-бутерброды с огурцом
Фото: Shutterstock
Обратите внимание: никакого хлеба, а значит, лишних калорий (наберете их с другими блюдами). Вместо красной рыбки можно положить разрезанную пополам виноградину, половинку клубничины или кусочек ядра грецкого ореха. Высоту огуречной основы подбирайте на свой вкус. Можно сделать все одинаковые, а можно как на фото.
НАДО (примерно на 20 - 30 бутербродиков): 500 г длинных огурцов · 100 г сливочного сыра · 4 перышка зеленого лука · 70 г сыра с голубой плесенью · 100 г слабосоленой форели · немного свежего тимьяна, базилика или микрозелени.
ГОТОВИМ:
1. Перышки лука разрезаем вдоль и очень мелко шинкуем.
2. В миске соединяем творожный сыр и раскрошенный сыр с плесенью и пробиваем блендером в однородную массу. Добавляем нарезанный лук и перемешиваем.
3. По огурцам проходимся картофелечисткой, чтобы они стали полосатыми.
4. Нарезаем огурцы кружочками толщиной 1 см или цилиндриками разной высоты.
5. Сырную массу перекладываем в кондитерский мешок (или в фасовочный полиэтиленовый, отрезав кончик) и выдавливаем понемногу на каждый огуречный кружок или цилиндрик.
6. Сверху выкладываем по кусочку рыбки, свернув его улиткой.
7. Украшаем зеленью и расставляем на общем блюде.
Шоколадный кекс с целыми грушами
Фото: Shutterstock
НАДО (на 8 порций): 3 груши · 150 г горького шоколада · 120 г сливочного масла · 120 г сахара · 100 г муки · 3 ст. ложки коньяка · 4 яйца · 1 ч. ложка разрыхлителя · щепотка соли · масло для смазывания формы.
ГОТОВИМ:
1. Шоколад ломаем на кусочки, кладем в маленькую кастрюльку или миску, добавляем коньяк и растапливаем на водяной бане. Даем слегка остыть.
2. Мягкое сливочное масло растираем с сахаром.
3. По одному добавляем яйца, взбиваем до однородности.
4. Выкладываем шоколад с коньяком и снова взбиваем.
5. Добавляем муку, разрыхлитель, соль, перемешиваем.
6. Груши моем, сушим, подрезаем нижнюю часть для устойчивости.
7. Форму для кекса (вытянутую) смазываем маслом.
8. Выливаем тесто в форму, вставляем груши. Хвостики будут торчать - это нормально.
9. Разогреваем духовку до 180 °С и выпекаем 40 - 45 минут. Готовность проверяем зубочисткой.