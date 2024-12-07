Панакота с клюквенным соусом и другие рецепты недели

В каноническом варианте это блюдо готовят с говяжьей вырезкой. Но свиная в четыре раза дешевле, а не менее нежна и вкусна. Но есть нюанс: если говядину готовят средней прожарки - с розовой серединкой, то свинину - только до полной готовности. Подавать можно и как горячее блюдо, и как холодную закуску.

НАДО (на 6 - 8 порций): 1 свиная вырезка весом 500 - 600 г · 250 г шампиньонов · 500 г готового слоеного теста · 1 ст. ложка сливочного масла · 1 яйцо · 1 ч. ложка горчицы · щепотка сушеного тимьяна · 1 ч. ложка растительного масла · 1 луковица · соль-перец по вкусу · 120 г бекона в пластинах.

ГОТОВИМ:

1. Вырезку моем, сушим, солим-перчим. На сковороде хорошо разогреваем растительное и сливочное масло и обжариваем вырезку на сильном огне со всех сторон. Цель - запечатать мясо и добиться корочки. Вырезка готовится быстро - по 2 минуты с каждой стороны. Снимаем с огня и даем отдохнуть под листом фольги.

2. В той же сковороде готовим так называемый дюксель. Лук мелко шинкуем, грибы пробиваем в блендере в пасту. Лук жарим до прозрачности, добавляем грибы. Солим-перчим, выпариваем лишнюю влагу. Смесь должна получиться пастообразной - это и есть дюксель.

3. Тесто размораживаем по инструкции и раскатываем слоем 0,5 см прямоугольником. Размер прикидываем по длине вырезки.

4. Застилаем противень кулинарным пергаментом и выкладываем тесто. Сверху выкладываем полоски бекона.

5. Поверх бекона выкладываем слой дюкселя, а на него - обжаренную вырезку. Посыпаем тимьяном.

6. Запечатываем мясо в бекон, укладывая полоски внахлест.

7. Теперь заворачиваем края теста так, чтобы оно плотно прилегало к мясу. Защипываем.

8. Сверху делаем несколько косых надрезов для выхода пара.

9. Яйцо взбиваем и смазываем заготовку при помощи кисточки.

10. Выпекаем в духовке до красивой румяности (около 30 минут).

11. Готовому блюду даем отстояться 10 минут (для горячей подачи) и нарезаем порциями. Либо даем полностью остыть (для холодной подачи).

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