Панакота с клюквенным соусом и другие рецепты недели

Салат со свеклой, мандаринами и сыром с плесенью
Оливье - это святое. Но хочется порадовать гостей чем-то необычным, правда?
НАДО (на 3 - 4 порции): 100 г листьев салата · 250 г отварной свеклы · 350 г очищенных и нарезанных дольками мандаринов · 100 г сыра с голубой плесенью (или просто феты) · горсть гранатовых зерен · 100 ядер грецких орехов · 3 ст. л. оливкового масла · 1 ст. ложка меда · 1 ч. ложка дижонской горчицы · 2 ст. ложки лимонного сока · соль-перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. В салатник выкладываем промытую и просушенную салатную зелень.
2. Сверху размещаем мандариновые дольки и нарезанную кубиками или дольками отварную свеклу.
3. Делаем заправку: смешиваем лимонный сок, оливковое масло, мед и горчицу. Заправляем салат, аккуратно перемешиваем.
4. Орехи рубим ножом и прогреваем на сухой сковороде.
5. Посыпаем кусочками раскрошенного сыра, зернами граната, орехами.
Свинина веллингтон
Фото: Shutterstock
В каноническом варианте это блюдо готовят с говяжьей вырезкой. Но свиная в четыре раза дешевле, а не менее нежна и вкусна. Но есть нюанс: если говядину готовят средней прожарки - с розовой серединкой, то свинину - только до полной готовности. Подавать можно и как горячее блюдо, и как холодную закуску.
НАДО (на 6 - 8 порций): 1 свиная вырезка весом 500 - 600 г · 250 г шампиньонов · 500 г готового слоеного теста · 1 ст. ложка сливочного масла · 1 яйцо · 1 ч. ложка горчицы · щепотка сушеного тимьяна · 1 ч. ложка растительного масла · 1 луковица · соль-перец по вкусу · 120 г бекона в пластинах.
ГОТОВИМ:
1. Вырезку моем, сушим, солим-перчим. На сковороде хорошо разогреваем растительное и сливочное масло и обжариваем вырезку на сильном огне со всех сторон. Цель - запечатать мясо и добиться корочки. Вырезка готовится быстро - по 2 минуты с каждой стороны. Снимаем с огня и даем отдохнуть под листом фольги.
2. В той же сковороде готовим так называемый дюксель. Лук мелко шинкуем, грибы пробиваем в блендере в пасту. Лук жарим до прозрачности, добавляем грибы. Солим-перчим, выпариваем лишнюю влагу. Смесь должна получиться пастообразной - это и есть дюксель.
3. Тесто размораживаем по инструкции и раскатываем слоем 0,5 см прямоугольником. Размер прикидываем по длине вырезки.
4. Застилаем противень кулинарным пергаментом и выкладываем тесто. Сверху выкладываем полоски бекона.
5. Поверх бекона выкладываем слой дюкселя, а на него - обжаренную вырезку. Посыпаем тимьяном.
6. Запечатываем мясо в бекон, укладывая полоски внахлест.
7. Теперь заворачиваем края теста так, чтобы оно плотно прилегало к мясу. Защипываем.
8. Сверху делаем несколько косых надрезов для выхода пара.
9. Яйцо взбиваем и смазываем заготовку при помощи кисточки.
10. Выпекаем в духовке до красивой румяности (около 30 минут).
11. Готовому блюду даем отстояться 10 минут (для горячей подачи) и нарезаем порциями. Либо даем полностью остыть (для холодной подачи).
Панакота с клюквенным соусом
Фото: Shutterstock
Основные блюда забирают столько сил, что к чаю так и тянет купить магазинный тортик. Но ведь можно приготовить совсем простой, но вкусный и эффектный десерт.
НАДО (на 4 порции): Основа: 120 мл молока · 250 мл сливок 33% · 60 г сахара · 1 пакетик ванильного сахара · 8 г желатина · 3 ст. ложки воды. Соус: 100 г замороженной клюквы · 4 ст. ложки сахара. Декор: веточка свежей мяты.
ГОТОВИМ:
1. В желатин заливаем 3 ст. ложки воды. Перемешиваем.
2. В ковшичке смешиваем сливки, молоко, сахар, ванильный сахар. Прогреваем, помешивая, до растворения сахара. Немного остужаем (до 70 °С), вводим желатин, перемешиваем.
3. Разливаем по формам (стаканчикам, креманкам). Ставим в холодильник до полного застывания на 4 часа.
4. Соус. Промытую клюкву пробиваем блендером. Добавляем сахар. Варим на небольшом огне до загустения (около 10 минут). Протираем через сито. Охлаждаем и выкладываем поверх застывшей панакоты. Украшаем листиком свежей мяты и замороженной ягодкой клюквы.