Котлеты де-воляй по-булгаковски и другие рецепты недели

Котлеты де-воляй по-булгаковски
Точно такие же подавали в ресторане МАССОЛИТа в «Мастере и Маргарите».
НАДО (на 4 порции): два больших куриных филе · 300 г шампиньонов · 1 луковица · 200 мл сливок 20% · 2 яйца · панировочные сухари · соль-перец · небольшой пучок укропа · 1 ч. ложка прованских трав · 100 мл растительного масла · 2 ч. ложки сливочного масла.
ГОТОВИМ:
1. Лук мелко шинкуем. Шампиньоны нарезаем мелкими кубиками.
2. Лук жарим до золотистости на 1 ст. ложке растительного масла. Добавляем сливочное масло и шампиньоны. Солим-перчим, добавляем прованские травы. Жарим до выпаривания жидкости и подрумянивания грибов.
3. Добавляем сливки. Тушим до загустения, снимаем с огня, даем остыть и убираем в холодильник.
4. Каждое филе разрезаем вдоль на две части. Тонко отбиваем каждый кусок. Солим-перчим.
5. Выкладываем на отбитый пласт часть загустевшей начинки, посыпаем укропом.
6. Сворачиваем аккуратный рулетик, подворачивая края.
7. Яйца немного взбиваем вилкой.
8. Каждую котлету панируем в сухарях и окунаем в яйцо. Затем панируем еще раз.
9. Обжариваем котлеты в разогретом масле до золотистой корочки. Перекладываем на противень и запекаем в духовке 15 минут при температуре 180 °С.
10. Подаем с любым гарниром и салатом из свежих овощей.
Куриный рулет с черносливом
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НАДО (на 4 порции): 500 г филе куриной грудки · 100 г чернослива без косточек · 100 г сыра · 50 г майонеза · 3 зубчика чеснока · 50 г ядер грецких орехов · соль-перец.
ГОТОВИМ:
1. Чернослив промываем. Если он суховат, замочите его ненадолго в горячей воде.
2. Филе тонко отбиваем через пищевую пленку и переносим на лист фольги. Смазываем майонезом. Солим-перчим, добавляем измельченный чеснок и мелко нарубленные орехи.
3. Посыпаем тертым сыром и выкладываем обсушенный чернослив. Сворачиваем рулет. Заворачиваем в фольгу, выпекаем 40 минут при температуре 200 °С.
4. Даем остыть, нарезаем и подаем.
Курица в бутылке
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НАДО (на 6 порций): большая целая курица (около 1,5 кг) · 30 г желатина · 50 г зеленого горошка · 1 сладкий перец · 1 морковь · 1 луковица · 1 ст. ложка молотого сушеного чеснока · 1 ст. ложка соли без горки · щепотка молотого черного перца · 1 литровая пластиковая бутылка.
ГОТОВИМ:
1. В кастрюлю закладываем курицу, целые очищенные морковь и луковицу. Добавляем соль. Заливаем водой. Доводим до кипения, удаляем пенку и варим 40 минут.
2. Из кастрюли берем 100 мл бульона, охлаждаем и заливаем им желатин. Даем набухнуть 20 минут.
3. В другую кастрюльку наливаем 200 мл процеженного горячего бульона. Добавляем набухший желатин, чеснок, перец. Перемешиваем, чтобы бульон растворился.
4. Мясо разбираем на небольшие кусочки. Вареную морковь нарезаем кубиками.
5. Сладкий перец нарезаем кубиками и слегка прогреваем на сковороде вместе с зеленым горошком.
6. Срезаем с чистой бутылки горлышко. В миске смешиваем куриное мясо, морковь, сладкий перец и горошек. Выкладываем смесь в бутылку и заливаем бульоном с желатином. Даем остыть и ставим в холодильник на 6 - 8 часов. Разрезаем бутылку, вынимаем рулет и нарезаем на кружки.
Мясной рулет с яйцами
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НАДО (на 4 порции): 500 г мясного фарша · 100 г белого батона · 4 яйца · 1/2 ч. ложки соли · 1/2 ч. ложки молотого сушеного имбиря · 1 ст. ложка растительного масла · 1/2 ч. ложки молотого сушеного чеснока · 1 ч. ложка муки · 100 мл молока.
ГОТОВИМ:
1. 3 яйца отвариваем, охлаждаем и чистим.
2. Хлеб замачиваем в молоке.
3. В фарш добавляем 1 сырое яйцо, отжатый хлебный мякиш, специи и соль. Хорошо вымешиваем до белковых нитей, отбиваем несколько раз.
4. Лист фольги смазываем растительным маслом. Выкладываем фарш плоским прямоугольником.
5. 3 вареных яйца панируем в муке и выкладываем на лист фарша в ряд посередине.
6. Подворачивая фольгу, накрываем яйца сначала одним краем фарша, а затем другим внахлест.
7. Заворачиваем рулет в фольгу как конфету. Переносим на противень и запекаем в духовке при температуре 180 °С 40 минут.
8. Даем остыть и только после этого нарезаем.