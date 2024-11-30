Котлеты де-воляй по-булгаковски и другие рецепты недели

Котлеты де-воляй по-булгаковски

Точно такие же подавали в ресторане МАССОЛИТа в «Мастере и Маргарите».

НАДО (на 4 порции): два больших куриных филе · 300 г шампиньонов · 1 луковица · 200 мл сливок 20% · 2 яйца · панировочные сухари · соль-перец · небольшой пучок укропа · 1 ч. ложка прованских трав · 100 мл растительного масла · 2 ч. ложки сливочного масла.

ГОТОВИМ:

1. Лук мелко шинкуем. Шампиньоны нарезаем мелкими кубиками.

2. Лук жарим до золотистости на 1 ст. ложке растительного масла. Добавляем сливочное масло и шампиньоны. Солим-перчим, добавляем прованские травы. Жарим до выпаривания жидкости и подрумянивания грибов.

3. Добавляем сливки. Тушим до загустения, снимаем с огня, даем остыть и убираем в холодильник.

4. Каждое филе разрезаем вдоль на две части. Тонко отбиваем каждый кусок. Солим-перчим.

5. Выкладываем на отбитый пласт часть загустевшей начинки, посыпаем укропом.

6. Сворачиваем аккуратный рулетик, подворачивая края.

7. Яйца немного взбиваем вилкой.

8. Каждую котлету панируем в сухарях и окунаем в яйцо. Затем панируем еще раз.

9. Обжариваем котлеты в разогретом масле до золотистой корочки. Перекладываем на противень и запекаем в духовке 15 минут при температуре 180 °С.

10. Подаем с любым гарниром и салатом из свежих овощей.

Куриный рулет с черносливом