Пюре на сливках и другие рецепты недели

Пюре на сливках
НАДО (на 4 порции): 800 г батата · 100 г сливочного масла · 200 мл сливок · немного свежей петрушки · 1 ч. ложка соли.
ГОТОВИМ:
1. Клубни чистим, разрезаем на крупные куски, заливаем водой, солим. Ставим на огонь, доводим до кипения, варим около 20 минут. Готовность проверяем ножом.
2. Воду сливаем, кладем сливочное масло и разминаем толкушкой.
3. Сливки прогреваем, заливаем батат и взбиваем погружным миксером.
4. Подаем как гарнир, посыпав рубленой петрушкой.
Эфиопское рагу с курицей и арахисом
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НАДО (на 4 порции): 400 г куриного филе · 400 г батата · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · 3 см свежего имбиря · 1 перец чили · 50 г сырого арахиса · 2 ст. ложки томатного пюре · соль-перец по вкусу · 2 ст. ложки растительного масла · 300 мл воды или бульона.
ГОТОВИМ:
1. Куриное филе режем крупными кубиками.
2. В сковороде разогреваем 1 ст. ложку масла и жарим филе на сильном огне 5 - 7 минут.
3. Перекладываем мясо в казан или сотейник с высокими стенками.
4. Лук мелко шинкуем, измельчаем чеснок, имбирь и чили.
5. В той же сковороде на оставшейся 1 ст. ложке масла жарим лук до матовости. Добавляем чеснок, чили и имбирь, прогреваем минуту и выкладываем содержимое сковороды на филе.
6. Батат чистим и нарезаем крупными кубиками. Кладем в казан.
7. Добавляем томатную пасту, воду или бульон. Солим-перчим. Доводим до кипения и тушим 25 - 30 минут.
8. Арахис поджариваем на сухой сковороде.
9. Подаем рагу, посыпав жареным арахисом, с отварным рисом в качестве гарнира.
Запеченные палочки в панировке
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НАДО (на 2 порции): 1 батат · 2 яйца · 1 ст. ложка воды · 1/3 стакана панировочных сухарей · 2 ст. ложки тертого пармезана · 1/4 ч. ложки молотого кайенского перца · 1/4 ч. ложки молотого черного перца · 2 ч. ложки растительного масла · пара щепоток соли.
ГОТОВИМ:
1. В миске взбиваем яйца с водой.
2. В другой миске смешиваем панировочные сухари, перцы, соль, сыр.
3. Батат чистим и нарезаем брусочками с сечением примерно 5 мм.
4. Кусочки окунаем в яйцо, панируем в сухарях, выкладываем на противень, смазанный маслом.
5. Запекаем 25 - 30 минут в духовке, разогретой до 220 °С.
Сладкий кекс с творогом и орехами
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НАДО (на 2 порции): 200 г батата · 240 г муки · 1 ч. ложка молотой корицы · 2 ст. ложки сахара · 1 пакетик ванильного сахара · 1 ч. ложка разрыхлителя · 3 яйца · 120 г творога · 100 г любых орехов · щепотка соли · немного масла для смазывания формы.
ГОТОВИМ:
1. Батат чистим, режем на куски и варим в воде до готовности (около 20 минут после закипания). Сливаем воду, разминаем вилкой в пюре. Даем немного остыть.
2. Добавляем в бататовое пюре яйца и творог. Хорошо перемешиваем и взбиваем блендером в единую массу.
3. В муку добавляем разрыхлитель, сахар, ванильный сахар, соль, измельченные орехи (оставьте немного для украшения). Перемешиваем и постепенно вводим в бататовую смесь.
4. Форму смазываем маслом. Перекладываем в нее массу, сверху выкладываем оставшиеся орехи.
5. Выпекаем в духовке 45 минут при температуре 180 °С.
Наша справка
Батат и впрямь родственник картофеля, но очень-очень дальний: род и семейство у них разные, а вот порядок один - пасленоцветные. Родина - Южная Америка, а растет везде, где достаточно тепло, в том числе в России (в Крыму, в Краснодарском крае и даже в Липецкой области). Батат бывает самых разных цветов, но у нас в продаже обычно встречается оранжевый. Клубни богаты калием, бета-каротином, витаминами А и С, в нем много клетчатки. Батат немного калорийнее картофеля, и в нем чуть больше крахмала.
А самое интересное, что батат - это вид ипомеи, широко распространенного вьющегося цветка.