Пюре на сливках и другие рецепты недели

НАДО (на 2 порции): 200 г батата · 240 г муки · 1 ч. ложка молотой корицы · 2 ст. ложки сахара · 1 пакетик ванильного сахара · 1 ч. ложка разрыхлителя · 3 яйца · 120 г творога · 100 г любых орехов · щепотка соли · немного масла для смазывания формы.

ГОТОВИМ:

1. Батат чистим, режем на куски и варим в воде до готовности (около 20 минут после закипания). Сливаем воду, разминаем вилкой в пюре. Даем немного остыть.

2. Добавляем в бататовое пюре яйца и творог. Хорошо перемешиваем и взбиваем блендером в единую массу.

3. В муку добавляем разрыхлитель, сахар, ванильный сахар, соль, измельченные орехи (оставьте немного для украшения). Перемешиваем и постепенно вводим в бататовую смесь.

4. Форму смазываем маслом. Перекладываем в нее массу, сверху выкладываем оставшиеся орехи.

5. Выпекаем в духовке 45 минут при температуре 180 °С.

Наша справка

Батат и впрямь родственник картофеля, но очень-очень дальний: род и семейство у них разные, а вот порядок один - пасленоцветные. Родина - Южная Америка, а растет везде, где достаточно тепло, в том числе в России (в Крыму, в Краснодарском крае и даже в Липецкой области). Батат бывает самых разных цветов, но у нас в продаже обычно встречается оранжевый. Клубни богаты калием, бета-каротином, витаминами А и С, в нем много клетчатки. Батат немного калорийнее картофеля, и в нем чуть больше крахмала.

А самое интересное, что батат - это вид ипомеи, широко распространенного вьющегося цветка.