Пакора по-бенгальски и другие рецепты недели

Пакора по-бенгальски
Пожарить рыбу в кляре много ума не надо. Но маринад в индийско-пакистанском стиле способен изменить ваши представления об этом нехитром блюде.
НАДО (на 4 порции): 500 г филе белой рыбы (треска, тилапия, минтай), 180 г муки, 1 ст. ложка сушеного или тертого имбиря, 1 ч. ложка чесночного порошка, 1 ч. ложка куркумы, 1 ч. ложка молотого кориандра, 1 ч. ложка молотого тмина, 1 ч. ложка молотого чили, щепотка соли, 2 ст. ложки сока лайма или лимона, вода (по мере необходимости), масло для жарки. Для подачи: любимый соус, дольки лайма.
ГОТОВИМ:
1. Рыбу нарезем квадратиками со стороной 3,5-4 см.
2. В миске смешиваем имбирь, чеснок, куркуму, кориандр, тмин, молотый чили, соль, сок лайма или лимона. Добавляем муку, перемешиваем.
3. Добавляем немного воды, чтобы получилось тесто как на оладьи.
4. В кляр кладем кусочки рыбы, перемешиваем и оставляем на полчаса.
5. В глубокой сковороде разогреваем масло слоем в палец толщиной.
6. Обжариваем рыбу в кляре по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
7. Выкладываем на бумажное полотенце шумовкой и подаем с соусом и долькой лайма.
Быстрый супчик с консервированной горбушей
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 1 банка консервированной горбуши (или другой красной рыбы), 100 г пшена (удобно взять пшено в пакетиках для варки — понадобится 1 пакет), 200 г плавленого сливочного сыра, 2 картофелины, небольшой пучок зелени (петрушка, укроп), 2 ст. ложки сливочного масла, соль-перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Пшено отвариваем в воде.
2. В кастрюлю наливаем 1,5 воды и ставим на огонь.
3. Картофель чистим и нарезаем мелким кубиком. Кидаем в подсоленый кипяток, варим 10-12 минут до готовности.
4. Добавляем отварное пшено. Проверяем на соль. Кладем натертый сыр.
5. Из рыбы удаляем косточки, ломаем на кусочки и отправляем в суп. Варим 5 минут.
6. Кладем рубленую зелень, сливочное масло, перчим, перемешиваем и снимаем с огня. Даем настояться 10 минут и подаем.
Киш с пангасиусом
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): Тесто. 1 стакан муки (или чуть больше), 125 размягченного сливочного масла, 4 ст. ложки сметаны, 1/ 2 ч. ложки соли. Начинка. 400-500 г пангасиуса (минтая, трески...), 1 морковка. 1 луковица, пара щепоток черного молотого перца, полстакана отварного риса, 2 яйца, 150 мл сметаны, 100-150 г полутвердого сыра, 1 ст. ложка растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Пангасиуса пропускаем через мясорубку или мелко режем ножом. Морковь натираем на мелкой терке.
2. Лук мелко шинкуем и обжариваем на масле до румяности. Добавлякем морковь, готовим еще 3 минуты.
3. Соединяем рыбу, лук с морковью, рис. Солим-перчим.
4. Яйца слегка взбиваем, добавляем сметану и 2/ 3 сыра. Перемешиваем, соединяем с рыбным фаршем.
5. Готовим тесто. Сметану, сливочное масло, соль и муку соединяем и вымешиваем эластичное нелипкое тесто. Если получается липко, добавляем ещеп пару ложек муки.
6. Форму (около 21 см) смазываем и сразу выкладываем тесто, распределяя его по дну и бортикам.
7. Выкладываем начинку. Посыпаем оставшимся сыром.
8. Накрываем фольгой и выпекаем 40 минут в духовке, разогретой до 200о С.
9. Убираем фольгу и выпекаем еще 10 минут для подрумянивания верха.
10. Даем немного остыть, вынимаем из формы, нарезаем и подаем.
Рубленые рыбные котлеты с сыром
Фото: Shutterstock
НАДО (на 8 шт.): 500 г филе самой простой рыбы (пангасиус, минтай…) 1 луковица, 70 г плавленого сыра, 1,5 ст. ложки сметаны, 2 ст. ложки муки, 1/ 4 ч, ложки соли, пара щепоток черного молотого перца, 1/ 2 ч. ложки сушеного чеснока, приправы по вкусу (например, 1/ 4 сушеного орегано, 1/ 4 ложки молотого кориандра), пара веточек свежего укропа, 2 ст. ложки растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Размороженное рыбное филе рубим ножом на маленькие кусочки.
2. Лук мелко шинкуем, укроп измельчаем, сыр натираем на терке.
3. Смешиваем в миске лук, укроп, приправы, чеснок и сметану.
4. Добавляем рыбу, сыр, соль, перемешиваем.
5. Всыпаем муку, перемешиваем.
6. На сковороде разогреваем масло. Ложкой выкладываем смесь, формируя небольшие котлетки. Жарим 4-5 минут на среднем огне под крышкой. Затем переворачиваем и жарим еще 3 минуты без крышки.
7. Выкладываем на бумажное полотенце, подаем с любимым гарниром.