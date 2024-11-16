Пакора по-бенгальски и другие рецепты недели

Пакора по-бенгальски

Пожарить рыбу в кляре много ума не надо. Но маринад в индийско-пакистанском стиле способен изменить ваши представления об этом нехитром блюде.

НАДО (на 4 порции): 500 г филе белой рыбы (треска, тилапия, минтай), 180 г муки, 1 ст. ложка сушеного или тертого имбиря, 1 ч. ложка чесночного порошка, 1 ч. ложка куркумы, 1 ч. ложка молотого кориандра, 1 ч. ложка молотого тмина, 1 ч. ложка молотого чили, щепотка соли, 2 ст. ложки сока лайма или лимона, вода (по мере необходимости), масло для жарки. Для подачи: любимый соус, дольки лайма.

ГОТОВИМ:

1. Рыбу нарезем квадратиками со стороной 3,5-4 см.

2. В миске смешиваем имбирь, чеснок, куркуму, кориандр, тмин, молотый чили, соль, сок лайма или лимона. Добавляем муку, перемешиваем.

3. Добавляем немного воды, чтобы получилось тесто как на оладьи.

4. В кляр кладем кусочки рыбы, перемешиваем и оставляем на полчаса.

5. В глубокой сковороде разогреваем масло слоем в палец толщиной.

6. Обжариваем рыбу в кляре по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

7. Выкладываем на бумажное полотенце шумовкой и подаем с соусом и долькой лайма.

Быстрый супчик с консервированной горбушей