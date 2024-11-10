Тефтельки терияки и другие рецепты недели

Тефтельки терияки

НАДО (на 3 порции): Тефтельки: 400 - 500 г фарша из куриного филе · 50 г панировочных сухарей · 1 измельченный зубчик чеснока · 2 ч. ложки нарезанного свежего имбиря · 1 ч. ложка соевого соуса · мелко нашинкованная половинка луковицы · по 1/2 ч. ложки соли и черного молотого перца. Глазурь: 120 мл соевого соуса · 1/2 ч. ложки кунжутного масла (если нет, используйте подсолнечное) · 1 ч. ложка рисового уксуса (легко заменяется на яблочный или лимонный сок) · 2 ч. ложки меда · 1/2 ч. ложки острого чили соуса · 110 г сахара (лучше коричневого) · 2 ч. ложки измельченного чеснока · 2 ч. ложки измельченного имбиря · 1/2 ч. ложки кукурузного крахмала. Для подачи: 2 ст. ложки кунжута · несколько перьев зеленого лука.

ГОТОВИМ:

1. Ингредиенты для тефтелек помещаем в миску и хорошо вымешиваем до белковых нитей, несколько раз отбиваем.

2. Формируем небольшие тефтельки и выкладываем на противень с пергаментом.

3. Выпекаем в разогретой духовке 25 минут при температуре 200 °С.

4. Готовим глазурь. В кастрюльке соединяем соевый соус, рисовый уксус, кунжутное масло, мед, соус чили, чеснок, имбирь и сахар. Включаем огонь и помешиваем до растворения сахара.

5. Крахмал соединяем с 1/2 ложки воды и отправляем в кастрюльку. Перемешиваем и увариваем до загустения около 5 минут.

6. Запеченные фрикадельки перекладываем в кастрюльку и перемешиваем, чтобы все покрылись глазурью.

7. Выкладываем фрикадельки на блюдо и посыпаем кунжутом и зеленым луком. Подаем как закуску (можно на шпажках) либо как основное блюдо с рисом в качестве гарнира.

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