Тефтельки терияки и другие рецепты недели

Тефтельки терияки
НАДО (на 3 порции): Тефтельки: 400 - 500 г фарша из куриного филе · 50 г панировочных сухарей · 1 измельченный зубчик чеснока · 2 ч. ложки нарезанного свежего имбиря · 1 ч. ложка соевого соуса · мелко нашинкованная половинка луковицы · по 1/2 ч. ложки соли и черного молотого перца. Глазурь: 120 мл соевого соуса · 1/2 ч. ложки кунжутного масла (если нет, используйте подсолнечное) · 1 ч. ложка рисового уксуса (легко заменяется на яблочный или лимонный сок) · 2 ч. ложки меда · 1/2 ч. ложки острого чили соуса · 110 г сахара (лучше коричневого) · 2 ч. ложки измельченного чеснока · 2 ч. ложки измельченного имбиря · 1/2 ч. ложки кукурузного крахмала. Для подачи: 2 ст. ложки кунжута · несколько перьев зеленого лука.
ГОТОВИМ:
1. Ингредиенты для тефтелек помещаем в миску и хорошо вымешиваем до белковых нитей, несколько раз отбиваем.
2. Формируем небольшие тефтельки и выкладываем на противень с пергаментом.
3. Выпекаем в разогретой духовке 25 минут при температуре 200 °С.
4. Готовим глазурь. В кастрюльке соединяем соевый соус, рисовый уксус, кунжутное масло, мед, соус чили, чеснок, имбирь и сахар. Включаем огонь и помешиваем до растворения сахара.
5. Крахмал соединяем с 1/2 ложки воды и отправляем в кастрюльку. Перемешиваем и увариваем до загустения около 5 минут.
6. Запеченные фрикадельки перекладываем в кастрюльку и перемешиваем, чтобы все покрылись глазурью.
7. Выкладываем фрикадельки на блюдо и посыпаем кунжутом и зеленым луком. Подаем как закуску (можно на шпажках) либо как основное блюдо с рисом в качестве гарнира.
Паста с креветками, чесноком и лимоном
Фото: Shutterstock
Готовится элементарно, но как же это вкусно и эффектно!
НАДО (на 4 порции): 250 г спагетти или лингвини · 2 ч. ложки оливкового масла · 100 г сливочного масла · 4 зубчика чеснока · 1 ч. ложка паприки в хлопьях · 500 г больших очищенных креветок · соль, перец по вкусу · 1 ч. ложка сушеного орегано · 150 г свежего или мороженого шпината · 30 г тертого пармезана · небольшой пучок свежей петрушки · 1 ст. ложка лимонного сока.
ГОТОВИМ:
1. Пасту готовим по инструкции на упаковке альденте. Отбрасываем на дуршлаг и пока убираем в сторону.
2. В ту же кастрюлю кладем половину сливочного масла, добавляем оливковое. Кладем измельченный чеснок и паприку, жарим пару минут до появления аромата.
3. Кладем очищенные креветки. Солим, перчим. Если креветки сырые, дожидаемся, пока они не станут розоветь.
4. Добавляем орегано и шпинат, перемешиваем, готовим еще минуту.
5. Добавляем пармезан, оставшееся сливочное масло, рубленую петрушку. Перемешиваем, готовим полминуты.
6. Добавляем лимонный сок, перемешиваем и подаем.
Гратен дофинуа
Фото: Shutterstock
Еще один потрясающий гарнир, способный сойти и за самостоятельное блюдо. Вроде бы запеканка из картофеля и сливок, но какой изысканный, истинно французский вкус!
НАДО (на 5 порций): 1 кг картофеля · 500 мл сливок · 150 г твердого сыра · 1 ч. ложка тертого мускатного ореха · 1 ст. ложка сливочного масла для смазывания формы · соль, перец по вкусу · 2 зубчика чеснока.
ГОТОВИМ:
1. Чеснок нарезаем пластинками и кладем в кастрюльку. Добавляем мускатный орех, перец и сливки. Доводим до кипения, снимаем с огня и пока убираем в сторону.
2. Картофель чистим и тонко нарезаем пластинками по 2 мм толщиной.
3. Форму смазываем сливочным маслом и выкладываем картофель слоями.
4. Сливочную смесь взбалтываем и заливаем картофель.
5. Ставим в разогретую до 180 °С духовку на 40 минут до готовности картофеля.
6. Посыпаем гратен тертым сыром и запекаем еще 10 минут до румяной корочки.
Морковка в медовой глазури
Фото: Shutterstock
На гарнир мы обычно готовим картошку, крупы… А ведь обычная морковка может стать ярким изысканным гарниром хоть к мясу, хоть к рыбе. Особенно нарядно получается, если использовать маленькую, так называемую беби-морковь (на самом деле на производстве ее вырезают из обычной). Но большие корнеплоды, если их порезать, тоже сгодятся.
НАДО (на 2 порции): 2 столовые ложки сливочного масла · 1 измельченный зубчик чеснока · 5 средних морковок (нарезаем на палочки по 5 см) · 1 ч. ложка меда · соль, перец по вкусу · щепотка сушеного тимьяна · несколько веточек свежей петрушки для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Сливочное масло растапливаем на сковороде. Добавляем чеснок и тимьян, прогреваем секунд 40. Выключаем огонь, добавляем мед и хорошо перемешиваем.
2. Добавляем морковь и перемешиваем, чтобы все кусочки покрылись соусом.
3. Противень застилаем фольгой и выкладываем кусочки моркови. Немного солим и перчим.
4. Выпекаем 15 - 20 минут до размягчения моркови. Каждые 5 - 8 минут ворошим кусочки,
чтобы они зарумянились со всех сторон.
5. Подаем как гарнир, посыпав рубленой петрушкой.