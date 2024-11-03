Тыквенные драники и другие рецепты недели

Запеканка с курицей и тыквой
НАДО (на 4 порции): 600 г очищенной тыквенной мякоти · 400 г куриного филе · 200 г сметаны · 2 яйца · 1 ч. ложка сушеных прованских трав · 1/2 ч. ложки копченой паприки · 1/4 ч. ложки куркумы · 1/2 ч. ложки сушеного чеснока · соль-перец · немного сливочного или растительного масла для смазывания формы.
ГОТОВИМ:
1. Тыкву нарезаем небольшими кубиками.
2. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками.
3. Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем сначала тыкву, а затем куриное филе.
4. Добавляем соль-перец, прованские травы, сушеный чеснок, куркуму и паприку.
5. Перемешиваем ингредиенты в форме.
6. В миске взбиваем яйца со сметаной. Полученной заливкой поливаем тыкву с курицей.
7. Запекаем 40 минут в духовке, разогретой до 180 °С.
Тыквенные драники
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Все, как с картошкой, только без картошки. При желании можно использовать оба овоща 50х50.
НАДО (на 4 порции): 500 г очищенной тыквенной мякоти · 2 яйца · 1 луковица · 5 ст. ложек муки · соль-перец · растительное масло для жарки · 2 ст. ложки сметаны для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Тыкву натираем на мелкой терке.
2. Лук мелко шинкуем.
3. Соединяем тыкву, лук, соль-перец, муку и яйца.
4. На сковороде разогреваем немного растительного масла. Ложкой выкладываем смесь, формируя небольшие оладушки, и жарим с двух сторон до готовности на среднем огне.
5. Подаем со сметаной.
Запеканка с тыквой и творогом
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НАДО (на 6 - 8 порций): 500 г тыквенной мякоти · 400 г творога · 4 ст. ложки манной крупы · 1/2 стакана молока · 3 яйца · 3 ст. ложки сметаны · 100 г сливочного масла · 1/2 стакана сахара · 2 пакетика ванильного сахара · 1/4 ч. ложки соли.
ГОТОВИМ:
1. Манку замачиваем в половине стакана молока комнатной температуры и даем постоять полчаса.
2. Тыкву нарезаем кубиками сечением примерно 1 см. Перекладываем в кастрюлю. Заливаем водой так, чтобы вода едва покрывала тыкву. Доводим до кипения и варим 20 минут на тихом огне. Сливаем воду. (Кусочки тыквы можно и запечь, завернув в фольгу одним слоем и поместив в духовку на 30 минут при 180 °С.) Разминаем в пюре.
3. Яйца растираем с сахаром (обычным и ванильным). Добавляем тыкву и разбухшую манку. Перемешиваем.
4. Творог протираем через сито или пропускаем через мясорубку. Соединяем с остальными ингредиентами. Туда же кладем сметану. Перемешиваем.
5. Сливочное масло растапливаем (оставьте немного для смазывания формы). Добавляем в смесь и перемешиваем.
6. Форму смазываем сливочным маслом и выкладываем смесь.
7. Выпекаем 45 минут в разогретой до 180 °С духовке.
Цукаты из тыквы
Фото: Shutterstock
НАДО (10 порций): 1 кг очищенной тыквенной мякоти · 1 палочка корицы · 1 апельсин · 1 кг сахара · 700 мл воды · 2 шт. гвоздики · 2 ст. ложки сахарной пудры.
ГОТОВИМ:
1. Мякоть тыквы нарезаем брусочками 1х2 см.
2. В кастрюле варим сироп из сахара и воды (доводим до кипения и увариваем на тихом огне до полного растворения сахара).
3. В сироп помещаем кусочки тыквы, корицу и гвоздику.
4. Из апельсина выжимаем соки и вместе с кожурой кладем в сироп.
5. Доводим до кипения, варим 5 минут, выключаем огонь и охлаждаем до комнатной температуры.
6. Вновь ставим на огонь, доводим до кипения, варим 5 минут и охлаждаем. Повторяем еще раз.
7. Выкладываем кусочки тыквы на противень с пергаментом и сушим в духовке при температуре 50 °С с конвекцией до желаемой консистенции (около часа). Также можно высушить при комнатной температуре в течение трех дней.
8. Панируем в сахарной пудре и храним в закрытой емкости без холодильника.