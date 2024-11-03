Тыквенные драники и другие рецепты недели

НАДО (на 6 - 8 порций): 500 г тыквенной мякоти · 400 г творога · 4 ст. ложки манной крупы · 1/2 стакана молока · 3 яйца · 3 ст. ложки сметаны · 100 г сливочного масла · 1/2 стакана сахара · 2 пакетика ванильного сахара · 1/4 ч. ложки соли.

ГОТОВИМ:

1. Манку замачиваем в половине стакана молока комнатной температуры и даем постоять полчаса.

2. Тыкву нарезаем кубиками сечением примерно 1 см. Перекладываем в кастрюлю. Заливаем водой так, чтобы вода едва покрывала тыкву. Доводим до кипения и варим 20 минут на тихом огне. Сливаем воду. (Кусочки тыквы можно и запечь, завернув в фольгу одним слоем и поместив в духовку на 30 минут при 180 °С.) Разминаем в пюре.

3. Яйца растираем с сахаром (обычным и ванильным). Добавляем тыкву и разбухшую манку. Перемешиваем.

4. Творог протираем через сито или пропускаем через мясорубку. Соединяем с остальными ингредиентами. Туда же кладем сметану. Перемешиваем.

5. Сливочное масло растапливаем (оставьте немного для смазывания формы). Добавляем в смесь и перемешиваем.

6. Форму смазываем сливочным маслом и выкладываем смесь.

7. Выпекаем 45 минут в разогретой до 180 °С духовке.

Цукаты из тыквы