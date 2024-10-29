Как приготовить вкуснейшие кабачки и баклажаны в яично-сырной заливке: сочные, тающие во рту, ароматные!

Как приготовить настоящий кулинарный шедевр из сезонных овощей? Сейчас мы вам расскажем.

Аппетитным рецептом с сайтом Teleprogramma.org поделилась Наталья Рогова, автор книги «Королевская кухня».

Возьмите сезонные овощи. У нас это баклажан, кабачок двух видов, обычный и цукини, помидоры мясистые, а также шампиньоны (можно взять лесные – будет вкусно).

«Мама любит добавлять лук и чеснок», - прокомментировала Наталья Рогова.

Нарезаем овощи кружочками. Форму смазываем маслом. Укладываем овощи. А дальше приготовить можно варианта – с яйцом и без яйца.

В первом варианте мы взбиваем яйцо с тертым сыром, заливаем в форму с овощами. Духовку разогреваем на 180 градусов и запекаем минут 15-20.

Во втором варианте укрываем форму с овощами сверху фольгой и ставим минут на 10-15 в духовку. Достаем, обильно посыпаем сыром и еще на 5-10 минут отправляем обратно в духовку, но уже без фольги.

Приятного аппетита!