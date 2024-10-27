Конвертики с яблоком и другие рецепты недели

НАДО (на 6 - 8 порций): 2 листа тонкого лаваша · 2 ст. ложки растительного масла для жарки · 20 г сливочного масла · 3 - 4 яблока · 1 ч. ложка молотой корицы · 1 ст. ложка сахара.

ГОТОВИМ:

1. Яблоки чистим, удаляем сердцевину и нарезаем мелкими кубиками.

2. Сливочное масло растапливаем на сковороде и добавляем яблоки и сахар. Перемешиваем и недолго жарим до размягчения яблок, но чтобы они не превратились в пюре (около 7 - 10 минут). Добавляем корицу, перемешиваем и снимаем с огня.

3. Лаваш режем на полоски шириной 10 см.

4. На край полоски кладем немного начинки. Подворачиваем один край треугольником. Затем заворачиваем треугольник вперед. Повторяем, пока полоска не закончится и у вас не получатся треугольные пирожки.

5. На сковороде разогреваем немного растительного масла и поджариваем треугольники до красивой румяности.

Слоеный пирог с курицей