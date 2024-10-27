Конвертики с яблоком и другие рецепты недели

Начос
НАДО (на 4 порции): 2 больших листа тонкого лаваша · 2 зубчика чеснока · несколько веточек свежего укропа · 4 ст. ложки оливкового масла · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Укроп мелко шинкуем. Добавляем измельченный чеснок, масло, солим-перчим, перемешиваем.
2. Полученной смесью не особо тщательно смазываем листы лаваша при помощи кулинарной кисточки.
3. Выкладываем на противень в один слой без всякого пергамента и подсушиваем 5 - 7 минут при температуре 200 °С. Следите, чтобы не подгорело!
4. Подавайте с любым соусом или просто так к напиткам.
Ачма с сыром и творогом
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 500 г листового лаваша · 300 г творога 9% · 2 яйца ·
150 г сулугуни или другого сыра · 400 мл кефира · 20 г сливочного масла · 3 ст. ложки сметаны · соль по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Яйца взбиваем с кефиром в однородную массу, добавляем пару щепоток соли.
2. Сыр трем на терке и смешиваем с творогом и сметаной.
3. Форму смазываем сливочным маслом.
4. Выстилаем форму лавашом так, чтобы края свисали на 5 - 6 см. Смазываем дно кефирной заливкой.
5. Выкладываем половину начинки, наливаем несколько ложек заливки и накрываем листом лаваша (вырезаем его по размеру формы).
6. Вновь поливаем лаваш заливкой, выкладываем оставшуюся начинку, добавляем заливку и накрываем свисающими краями лаваша. Сверху промазываем остатками заливки.
7. Выпекаем 40 - 45 минут при температуре 180 °С.
Конвертики с яблоком
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 - 8 порций): 2 листа тонкого лаваша · 2 ст. ложки растительного масла для жарки · 20 г сливочного масла · 3 - 4 яблока · 1 ч. ложка молотой корицы · 1 ст. ложка сахара.
ГОТОВИМ:
1. Яблоки чистим, удаляем сердцевину и нарезаем мелкими кубиками.
2. Сливочное масло растапливаем на сковороде и добавляем яблоки и сахар. Перемешиваем и недолго жарим до размягчения яблок, но чтобы они не превратились в пюре (около 7 - 10 минут). Добавляем корицу, перемешиваем и снимаем с огня.
3. Лаваш режем на полоски шириной 10 см.
4. На край полоски кладем немного начинки. Подворачиваем один край треугольником. Затем заворачиваем треугольник вперед. Повторяем, пока полоска не закончится и у вас не получатся треугольные пирожки.
5. На сковороде разогреваем немного растительного масла и поджариваем треугольники до красивой румяности.
Слоеный пирог с курицей
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НАДО (на 6 порций): 3 лаваша · 400 г куриного фарша · 1 небольшой кабачок · 2 помидора · 200 г кукурузы · 2 луковицы · 3 зубчика чеснока · 50 г сметаны · 100 г сыра · соль · перец · 2 ст. ложки масла.
ГОТОВИМ:
1. Кабачок натираем на крупной терке, отжимаем лишнюю влагу.
2. Помидоры заливаем кипятком на одну минуту, снимаем кожицу и пробиваем в блендере в пюре.
3. Измельчаем лук и чеснок. Обжариваем на масле лук до матовости, добавляем чеснок и фарш. Жарим до побеления фарша.
4. Добавляем кабачок и томаты, перемешиваем.
5. Добавляем кукурузу (жидкость предварительно сливаем), солим-перчим. Жарим 10 минут, даем немного остыть.
6. Форму для запекания застилаем пергаментом , выкладываем два лаваша крест-накрест, выкладываем половину начинки.
7. Накрываем краями одного из лавашей. Выкладываем вторую половину начинки,
накрываем краями другого лаваша. Из третьего лаваша вырезаем кусок по размеру формы и накрываем пирог. Смазываем сметаной.
8. Выпекаем в духовке, разогретой до 180 °С, 25 минут. Затем посыпаем пирог сыром и возвращаем в духовку на 5 - 7 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.