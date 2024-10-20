Капустная запеканка по-немецки и другие рецепты недели

Луковый суп
В луке много сахара, вот почему после карамелизации он имеет такой интересный вкус.
НАДО (на 6 порций): 6 луковиц · 5 зубчиков чеснока · 6 кусочков багета · 2 стакана тертого очень твердого сыра (пармезан, грюйер и т. п.) · 1/2 стакана белого сухого вина · 9 стаканов овощного или куриного бульона · 3 ст. ложки оливкового масла · 2 ст. ложки муки · 1 ч. ложка сахара · 2 ч. ложки сушеного тимьяна + несколько веточек свежего для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Чеснок измельчаем, лук шинкуем тонкими полукольцами.
2. В кастрюле с толстым дном нагреваем масло, добавляем лук и жарим на среднем огне, пока лук не станет коричневатым.
3. Добавляем половину чеснока, тимьян, сахар. Готовим еще 30 минут, часто помешивая.
4. Всыпаем муку, перемешиваем, чтобы не было комочков.
5. Вливаем вино, перемешиваем. Добавляем бульон, доводим до кипения и варим на тихом огне 45 минут.
6. Тосты поджариваем с двух сторон на сковороде или в тостере. Натираем чесноком.
7. Наливаем суп в жаропрочные порционные горшочки или формочки и ставим на противень.
8. Сверху прямо на суп кладем тосты и посыпаем сыром.
9. Ставим в духовку, разогретую до 180 °С, на 5 минут, чтобы сыр расплавился.
10. Подаем, украсив листиками свежего тимьяна.
Капустная запеканка по-немецки
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НАДО (на 6 порций): 700 г белокочанной капусты · 500 г мясного фарша · 2 луковицы · 1 большая морковь · 4 ст. ложки сметаны · 200 г твердого сыра · соль · перец · приправы по вкусу · растительное масло для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Лук мелко шинкуем, морковь и сыр натираем на терке.
2. Капусту мелко шинкуем.
3. В сковороде разогреваем немного масла и жарим лук.
4. Добавляем фарш, разбиваем комочки, солим, перчим и тушим 15 минут на среднем огне.
5. Отдельно жарим на ложке масла морковь до мягкости. Добавляем капусту, солим и тушим под крышкой 15 минут.
6. Форму для запекания смазываем растительным маслом. Кладем половину моркови с капустой. Смазываем слой сметаной.
7. Выкладываем фарш.
8. Выкладываем оставшуюся капусту с морковью и вновь смазываем сметаной.
9. Посыпаем тертым сыром.
10. Запекаем 30 минут в духовке, разогретой до 180 °С.
Басма по-узбекски
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Тушеные овощи с мясом, приготовленные по древней технологии без капли воды. Все ингредиенты закладываются в кастрюлю (желательно с толстыми стенками, типа казана) одновременно.
НАДО (на 5 порций): 1 кг говядины (или баранины) с косточкой · 6 картофелин · 500 г белокочанной капусты · 4 помидора · 2 морковки · 1 луковица · 1 сладкий перец · 2 головки чеснока · пучок петрушки · 3 щепотки зиры · 1/2 ч. ложки кориандра · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Мясо режем крупными кусками и кладем на дно кастрюли.
2. Лук шинкуем полукольцами, кладем в кастрюлю.
3. Кладем половинки картофелин и крупно нарезанную морковь.
4. Далее кладем крупно нарезанные помидоры и сладкий перец и слегка очищенные целые головки чеснока. Солим, перчим, кладем зиру и кориандр.
5. Сверху кладем крупно нарезанную капусту (оставьте целыми 2 - 3 больших листа) и крупно нарезанную зелень. Накрываем целыми листами капусты как шапочкой.
6. Накрываем крышкой. Включаем огонь - сначала сильный, затем чуть ниже среднего - и готовим 2 часа, не открывая крышку. На крышку можно положить груз для более плотного прилегания.
7. Выкладываем овощи и мясо на блюдо, поливаем бульоном из кастрюли (его будет много).
Хашбраун
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Картофельная запеканка в американском стиле.
НАДО (на 6 порций): 5 ст. ложек сливочного масла · 1/4 ст. ложки чесночного порошка · 1 луковица · 1/4 стакана муки · 1/2 стакана сливок · 1/2 стакана куриного бульона · 1 стакан сметаны · 2 стакана тертого сыра (лучше желтого чеддера) · 800 г очищенного картофеля · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Форму для запекания смазываем, используя 1 ст. ложку сливочного масла.
2. В сотейнике растапливаем оставшееся масло, добавляем мелко нарезанный лук, чеснок, 1/2 ч. ложки соли, перец. Жарим до мягкости лука.
3. Добавляем муку, хорошо перемешиваем, жарим до светло-золотистого цвета.
4. Вливаем сливки и бульон, доводим до кипения и увариваем до загустения около 1 минуты.
5. Снимаем с огня, добавляем сметану и 1,5 стакана тертого сыра.
6. Картофель натираем на крупной терке и отжимаем лишнюю влагу.
7. Смешиваем картофель с соусом и перекладываем в форму. Сверху посыпаем оставшимся сыром.
8. Запекаем в духовке, разогретой до 180 °С, около 45 минут. Затем прибавляем огонь до 250 °С и запекаем еще 5 минут до хрустящей корочки.