Капустная запеканка по-немецки и другие рецепты недели

Луковый суп

В луке много сахара, вот почему после карамелизации он имеет такой интересный вкус.

НАДО (на 6 порций): 6 луковиц · 5 зубчиков чеснока · 6 кусочков багета · 2 стакана тертого очень твердого сыра (пармезан, грюйер и т. п.) · 1/2 стакана белого сухого вина · 9 стаканов овощного или куриного бульона · 3 ст. ложки оливкового масла · 2 ст. ложки муки · 1 ч. ложка сахара · 2 ч. ложки сушеного тимьяна + несколько веточек свежего для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Чеснок измельчаем, лук шинкуем тонкими полукольцами.

2. В кастрюле с толстым дном нагреваем масло, добавляем лук и жарим на среднем огне, пока лук не станет коричневатым.

3. Добавляем половину чеснока, тимьян, сахар. Готовим еще 30 минут, часто помешивая.

4. Всыпаем муку, перемешиваем, чтобы не было комочков.

5. Вливаем вино, перемешиваем. Добавляем бульон, доводим до кипения и варим на тихом огне 45 минут.

6. Тосты поджариваем с двух сторон на сковороде или в тостере. Натираем чесноком.

7. Наливаем суп в жаропрочные порционные горшочки или формочки и ставим на противень.

8. Сверху прямо на суп кладем тосты и посыпаем сыром.

9. Ставим в духовку, разогретую до 180 °С, на 5 минут, чтобы сыр расплавился.

10. Подаем, украсив листиками свежего тимьяна.

Капустная запеканка по-немецки