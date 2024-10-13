Куриные рулетики с сыром и другие рецепты недели

Галета с тыквой, картошкой и фетой
НАДО (на 2 - 4 порции): Тесто: 160 г муки · 1/2 ч. ложки соли · 1 ст. ложка сахара · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 40 г овсяных хлопьев · 50 мл горячей воды · 40 мл растительного масла. Начинка: 200 г очищенной тыквы · 1 крупная картофелина · 1 луковица · 1 ч. ложка сушеных прованских трав · пара щепоток соли · молотый черный перец.
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем в миске все сухие ингредиенты теста. Добавляем воду и масло, замешиваем тесто. Заворачиваем в пленку и убираем в холодильник.
2. Тыкву и картофель нарезаем тонкими пластинками. Лук шинкуем полукольцами.
3. На листе пергамента раскатываем тесто в тонкую лепешку.
4. Выкладываем ломтики картофеля, а затем тыквы, не доходя до края 3 см.
5. Выкладываем лук. Солим-перчим, посыпаем прованскими травами.
6. Заворачиваем края на начинку.
7. Галету на пергаменте переносим на противень и ставим в разогретую до 180 °С духовку на 40 минут.
Куллама
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Говяжий суп-лапша, традиционный для некоторых тюркских народов - например, для башкир.
НАДО (на 4 порции): 400 г говядины с косточкой · 2 луковицы · 2 морковки ·
1 стакан муки · 1 яйцо · немного масла для жарки · соль · перец · зелень для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Говядину отвариваем с 1 луковицей и морковью.
2. Мясо вынимаем, нарезаем тонкими ломтиками, бульон процеживаем.
3. Муку солим, добавляем яйцо и 4 ст. ложки воды, замешиваем тесто.
4. Тесто раскатываем, нарезаем ромбиками, варим в подсоленном бульоне до готовности (около 5 минут) и вынимаем шумовкой.
5. Лук нарезаем полукольцами, оставшуюся морковь - кружочками. Обжариваем их на растительном масле.
6. Собираем суп в тарелках: кладем мясо, отварные ромбики теста, обжаренные лук и морковь, заливаем бульоном, посыпаем зеленью.
Куриные рулетики с сыром и укропом
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 - 4 порции): 2 куриных филе · 100 г феты или другого сыра · небольшой пучок укропа · 1 яйцо · соль-перец · 100 г панировочных сухарей · 60 мл растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Филе разрезаем вдоль и отбиваем все 4 куска до тонкого пласта.
2. Сыр натираем на терке, нарезаем укроп, смешиваем. Солим-перчим.
3. Выкладываем на каждый пласт начинку и сворачиваем рулетик.
4. Яйцо бьем в миску, добавляем 1 ст. ложку воды, соль-перец, взбиваем до однородности.
5. Сухари высыпаем в другую миску.
6. Каждый рулетик купаем в яйце, затем панируем в сухарях. Заново купаем в яйце и еще раз панируем.
7. Разогреваем на сковороде масло и жарим до красивой румяности по 5 - 6 минут с каждой стороны.
8. Подаем с любым гарниром и любимым соусом.
Курица по-китайски в апельсиновом соусе
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НАДО (на 4 - 6 порций): 500 г куриного филе · 2 яйца, стакан апельсинового сока · 50 мл соевого соуса · 2 ст. ложки коричневого соуса · цедра 1 апельсина · 20 г свежего имбиря · 2 зубчика чеснока · 100 г кукурузного крахмала · 5 ст. ложек муки · 1/3 ч. ложки молотого красного острого перца · 60 мл растительного масла · несколько перьев зеленого лука и немного кунжута для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Филе нарезаем крупными кубиками.
2. Чеснок и имбирь натираем на мелкой терке.
3. С апельсина снимаем цедру мелкой теркой.
4. Яйца бьем в миску, чуть взбиваем. Муку и 4 ст. ложки крахмала помещаем в разные миски.
5. Кусочки курицы панируем в муке. Обмакиваем в яйцо и затем панируем в крахмале.
6. В сковороде хорошо разогреваем масло и партиями обжариваем подготовленные кусочки курицы на сильном огне - 5 минут с одной стороны и еще 3 - 4 минуты с другой.
7. Готовим соус. В сотейнике соединяем апельсиновый сок, соевый соус, имбирь, чеснок, сахар и перец и ставим на огонь.
8. В 70 мл холодной воды разводим 1 ст. ложку крахмала.
9. Когда содержимое сотейника закипит, перемешиваем раствор крахмала и добавляем в соус. Перемешиваем и варим до загустения (примерно 1 минуту).
10. Добавляем в сотейник обжаренные кусочки курицы в кляре. Посыпаем цедрой. Перемешиваем и снимаем с огня.
11. Подаем порционно с рисом или на общем блюде, посыпав кунжутом и нарезанным зеленым луком.