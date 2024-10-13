Куриные рулетики с сыром и другие рецепты недели

НАДО (на 2 - 4 порции): 2 куриных филе · 100 г феты или другого сыра · небольшой пучок укропа · 1 яйцо · соль-перец · 100 г панировочных сухарей · 60 мл растительного масла.

ГОТОВИМ:

1. Филе разрезаем вдоль и отбиваем все 4 куска до тонкого пласта.

2. Сыр натираем на терке, нарезаем укроп, смешиваем. Солим-перчим.

3. Выкладываем на каждый пласт начинку и сворачиваем рулетик.

4. Яйцо бьем в миску, добавляем 1 ст. ложку воды, соль-перец, взбиваем до однородности.

5. Сухари высыпаем в другую миску.

6. Каждый рулетик купаем в яйце, затем панируем в сухарях. Заново купаем в яйце и еще раз панируем.

7. Разогреваем на сковороде масло и жарим до красивой румяности по 5 - 6 минут с каждой стороны.

8. Подаем с любым гарниром и любимым соусом.

Курица по-китайски в апельсиновом соусе