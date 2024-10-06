Джолоф с курицей и другие рецепты недели

Джолоф с курицей

Так готовят рис в Западной Африке.

НАДО (на 8 порций): 700 г куриного филе · 500 г риса для плова · 4 луковицы · 1 сладкий перец · 5 томатов · 6 зубчиков чеснока · 1 стакан куриного бульона · 1 ч. ложка зиры · 2,5 ч. ложки порошка карри · 100 мл растительного масла · соль · перец · порошок чили по вкусу.

ГОТОВИМ:

1. Хорошо промываем рис и заливаем водой.

2. Половину лука, томаты и сладкий перец произвольно нарезаем и пробиваем в блендере в пюре вместе с чесноком и чили.

3. Оставшийся лук мелко шинкуем. В глубокой сковороде или сотейнике разогреваем 2 ст. ложки масла и жарим лук до матовости.

4. Кладем нарезанные кусочки курицы, добавляем соль, карри, черный перец, перемешиваем и тушим до готовности.

5. Вынимаем готовую курицу с луком и пока отставляем в сторону. В эту же сковороду выливаем томатную смесь. Доводим до кипения, убавляем огонь, добавляем растительное масло.

6. Добавляем зиру, курицу, рис, куриный бульон. Перемешиваем, накрываем крышкой и томим 30 минут на тихом огне.

Цветаевский яблочный пирог