Джолоф с курицей и другие рецепты недели

Джолоф с курицей
Так готовят рис в Западной Африке.
НАДО (на 8 порций): 700 г куриного филе · 500 г риса для плова · 4 луковицы · 1 сладкий перец · 5 томатов · 6 зубчиков чеснока · 1 стакан куриного бульона · 1 ч. ложка зиры · 2,5 ч. ложки порошка карри · 100 мл растительного масла · соль · перец · порошок чили по вкусу.
ГОТОВИМ:
1. Хорошо промываем рис и заливаем водой.
2. Половину лука, томаты и сладкий перец произвольно нарезаем и пробиваем в блендере в пюре вместе с чесноком и чили.
3. Оставшийся лук мелко шинкуем. В глубокой сковороде или сотейнике разогреваем 2 ст. ложки масла и жарим лук до матовости.
4. Кладем нарезанные кусочки курицы, добавляем соль, карри, черный перец, перемешиваем и тушим до готовности.
5. Вынимаем готовую курицу с луком и пока отставляем в сторону. В эту же сковороду выливаем томатную смесь. Доводим до кипения, убавляем огонь, добавляем растительное масло.
6. Добавляем зиру, курицу, рис, куриный бульон. Перемешиваем, накрываем крышкой и томим 30 минут на тихом огне.
Цветаевский яблочный пирог
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НАДО (на 8 порций): 1,5 стакана муки + 2 ст. ложки для заливки · 1,5 стакана жирной сметаны · 130 г сливочного масла · 1/2 пакетика разрыхлителя · 1 кг кислых яблок (типа гренни смит) · 2 яйца · 1 стакан сахара.
ГОТОВИМ:
1. Размягченное масло растираем с 1/2 стакана сахара.
2. Добавляем 1/2 стакана сметаны и 1,5 стакана муки с разрыхлителем, замешиваем мягкое тесто. Сразу выкладываем его в смазанную маслом форму, распределяем по дну и бортикам.
3. Яблоки моем, чистим, удаляем сердцевину, нарезаем на тонкие дольки. Выкладываем их на тесто спиралью внахлест.
4. Яйца растираем с оставшимся сахаром. Добавляем 1 стакан сметаны, взбиваем. Добавляем 2 ст. ложки муки и перемешиваем.
5. Заливаем полученной смесью яблоки.
6. Выпекаем в разогретой до 180 °С духовке около 35 минут.
Фрикадельки в томатном соусе с сыром
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 450 г говяжьего фарша · 1 ч. ложка сушеного орегано · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · 1 луковица · 4 томата · 3 зубчика чеснока · 1 ст. ложка томатной пасты · 100 г моцареллы (или другого сыра) · 2 ст. ложки растительного масла · соль · перец · свежая зелень для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Хорошо вымешиваем фарш с солью-перцем, орегано и тимьяном. Отбиваем. Формируем 16 фрикаделек.
2. На сковороде разогреваем масло и обжариваем фрикадельки со всех сторон до коричневого цвета (около 5 минут).
3. Вынимаем из сковороды фрикадельки и в ней же обжариваем мелко нарезанный лук до матовости.
4. Добавляем измельченный чеснок, жарим 2 минуты. Добавляем мелко нарезанные томаты, томатную пасту, солим-перчим, перемешиваем и тушим на тихом огне 10 - 15 минут.
5. Фрикадельки выкладываем в форму для запекания и заливаем соусом. Посыпаем тертым сыром. Накрываем фольгой.
6. Выпекаем 20 минут в разогретой духовке при температуре 190 °С. Затем снимаем фольгу и выпекаем еще 10 минут до подрумянивания сыра.
7. Вынимаем форму из духовки, посыпаем блюдо свежей рубленой зеленью и подаем с любым гарниром или салатом из свежих овощей.
Запеканка с макаронами, пеперони и сыром
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НАДО (на 4 порции): 150 г пасты (типа ригатони или пенне) · 100 г моцареллы · 100 г пармезана · 400 г мясного фарша · 20 кружочков пеперони · 1 банка пассаты (400 г; по сути, это просто пробитые в пюре свежие помидоры, можно сделать и самим при помощи блендера) · 1 луковица · 4 зубчика чеснока · 1 ч. ложка сушеных прованских трав · 1 ч. ложка сушеной паприки · 3 ст. ложки оливкового масла · немного свежего базилика для подачи · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Лук и чеснок мелко нарезаем и жарим на оливковом масле до матовости.
2. Добавляем фарш и обжариваем до золотисто-коричневого цвета.
3. Добавляем пассату (или пробитые в блендере помидоры), соль-перец, орегано и тимьян, доводим до кипения, убавляем огонь и увариваем до загустения (около 15 минут).
4. Пасту отвариваем согласно инструкции на упаковке и откидываем на дуршлаг.