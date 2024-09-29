Ленивые расстегаи и другие рецепты недели

Сфиха (как в Бейруте)

НАДО (на 15 шт.): 2 стакана муки · 1 ст. ложка сухих активных дрожжей · 1/2 стакана воды · 500 г бараньего или говяжьего фарша · 1 луковица · 2 томата · 3 зубчика чеснока, немного свежей петрушки и кинзы · 1 ч. ложка сахара · 5 ст. ложек оливкового масла · 1/2 ч. ложки черного перца · 1/2 ч. ложки молотой гвоздики · 1/2 ч. ложки сухого молотого имбиря · 1/2 ч. ложки мускатного ореха · 1 ст. ложка паприки · соль по вкусу · горсть кедровых орешков или кунжута для украшения.

ГОТОВИМ:

1. В теплой воде растворяем сахар и дрожжи, оставляем на 5 минут.

2. В глубокую миску просеиваем

муку, добавляем дрожжи. Перемешиваем.

3. Добавляем 3 ст. ложки оливкового масла и 1/2 ч. ложки соли. Замешиваем тесто, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 45 минут.

4. Измельчаем лук и чеснок. Лук обжариваем на сковороде с небольшим количеством масла до матовости.

5. Добавляем фарш, перемешиваем, жарим до побеления.

6. Добавляем чеснок, паприку, черный перец, гвоздику, имбирь, мускатный орех и нарезанные мелкими кубиками томаты. Тушим 15 минут на медленном огне.

7. Добавляем зелень, солим, тушим еще 5 минут.

8. Поднявшееся тесто обминаем и делим на 15 одинаковых кусков, формируя из них шарики.

9. Раскатываем шарики в круги скалкой. Выкладываем на противень поверх пергамента.

10. Распределяем начинку по кругам, слегка придавливая ее к тесту вилкой. Посыпаем кедровыми орешками или кунжутом.

11. Можно оставить в таком виде, а можно чуть защипнуть края, сформировав бортики (в форме круга или квадрата).

12. Выпекаем около 15 минут в разогретой до 200 °С духовке до золотистости теста.

Ленивые расстегаи (как в Рязани)