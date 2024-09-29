Ленивые расстегаи и другие рецепты недели

Сфиха (как в Бейруте)
НАДО (на 15 шт.): 2 стакана муки · 1 ст. ложка сухих активных дрожжей · 1/2 стакана воды · 500 г бараньего или говяжьего фарша · 1 луковица · 2 томата · 3 зубчика чеснока, немного свежей петрушки и кинзы · 1 ч. ложка сахара · 5 ст. ложек оливкового масла · 1/2 ч. ложки черного перца · 1/2 ч. ложки молотой гвоздики · 1/2 ч. ложки сухого молотого имбиря · 1/2 ч. ложки мускатного ореха · 1 ст. ложка паприки · соль по вкусу · горсть кедровых орешков или кунжута для украшения.
ГОТОВИМ:
1. В теплой воде растворяем сахар и дрожжи, оставляем на 5 минут.
2. В глубокую миску просеиваем
муку, добавляем дрожжи. Перемешиваем.
3. Добавляем 3 ст. ложки оливкового масла и 1/2 ч. ложки соли. Замешиваем тесто, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 45 минут.
4. Измельчаем лук и чеснок. Лук обжариваем на сковороде с небольшим количеством масла до матовости.
5. Добавляем фарш, перемешиваем, жарим до побеления.
6. Добавляем чеснок, паприку, черный перец, гвоздику, имбирь, мускатный орех и нарезанные мелкими кубиками томаты. Тушим 15 минут на медленном огне.
7. Добавляем зелень, солим, тушим еще 5 минут.
8. Поднявшееся тесто обминаем и делим на 15 одинаковых кусков, формируя из них шарики.
9. Раскатываем шарики в круги скалкой. Выкладываем на противень поверх пергамента.
10. Распределяем начинку по кругам, слегка придавливая ее к тесту вилкой. Посыпаем кедровыми орешками или кунжутом.
11. Можно оставить в таком виде, а можно чуть защипнуть края, сформировав бортики (в форме круга или квадрата).
12. Выпекаем около 15 минут в разогретой до 200 °С духовке до золотистости теста.
Ленивые расстегаи (как в Рязани)
Фото: Shutterstock
НАДО (на ~15 шт.): 500 г слоеного готового теста · 500 г мясного фарша · 3 яйца · соль-перец по вкусу · немного растительного масла для жарки.
ГОТОВИМ:
1. Тесто размораживаем по инструкции на упаковке.
2. На сковороде разогреваем пару столовых ложек масла, выкладываем фарш, разбиваем комочки, солим-перчим, жарим до готовности под крышкой около 15 минут. Лишнюю жидкость выпариваем.
3. Яйца отвариваем, остужаем, чистим, мелко нарезаем и смешиваем с фаршем.
4. Тесто раскатываем и нарезаем на прямоугольники (размер зависит от ваших предпочтений, около 15 шт.).
5. В центр прямоугольника выкладываем ложкой начинку и защипываем лодочкой так, чтобы в центре пирожок оставался «расстегнутым».
6. Выпекаем 20 минут в разогретой до 200 °С духовке.
Пирожки эмпанадас (как в Мадриде)
Фото: Shutterstock
НАДО (на 8 шт.): 350 г муки · 100 г сливочного масла · 125 мл сливок, · 1 ч. ложка соли · 1 ч.ложка сахара · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 1 ч. ложка уксуса · 1 яйцо. Начинка: 400 г говяжьего фарша · 2 яйца · 1 сладкий перец · 1 луковица · 1 томат · 3 зубчика чеснока · 40 г оливок · 1 ч. ложка сушеного базилика · небольшой пучок петрушки · соль-перец · перец чили · немного растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем муку, разрыхлитель, сахар, соль, перемешиваем.
2. Холодное масло натираем на терке, добавляем в муку и перетираем пальцами в крошку. Добавляем яйцо, уксус, перемешиваем. Вливаем сливки и замешиваем пластичное и нелипкое тесто. Заворачиваем в пленку и даем отдохнуть час.
3. На сковороде разогреваем немного масла и обжариваем мелко нарезанный лук до матовости.
4. Добавляем измельченный чеснок и нарезанный мелкими кубиками перец. Жарим 2 минуты.
5. Добавляем мелко нарезанный помидор, специи, перемешиваем и жарим 2 минуты.
6. Добавляем фарш, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 10 - 15 минут до готовности фарша.
7. Добавляем измельченное вареное яйцо, нарубленную зелень и нарезанные колечками оливки. Перемешиваем, выключаем огонь и даем остыть.
8. Тесто делим на 2 части и раскатываем толщиной 3 мм. Вырезаем кружочки диаметром 12 - 13 см. Повторяем с оставшимся тестом.
9. В центр кружочка кладем начинку и защипываем края кверху. Затем кладем пирожок на бочок и приминаем края вилкой.
10. Выкладываем на противень с пергаментом и смазываем
яйцом.
11. Выпекаем 25 - 30 минут в разогретой до 200 °С духовке. Даем чуть остыть и подаем.
Блюдо ливанской кухни. Своего рода шанежки, а иногда просто лепешки из дрожжевого теста с мясной начинкой.
Слоеные мини-пироги (как в Сиднее).
Фото: Shutterstock
НАДО (на 16 шт.): 350 г готового слоеного бездрожжевого теста · 350 г куриного филе (или любого другого мяса) · 150 мл молока · 20 г полутвердого сыра · 20 г сливочного масла · 70 г муки · 30 г зеленого лука пополам с петрушкой · 1/4 ч. ложки соли · 1/4 ч. ложки мускатного ореха · 1/4 ч. ложки сушеного чеснока · 1/4 ч. ложки черного перца · пара щепоток сушеного молотого чили. Для смазывания: 1 яйцо · 1 ст. ложка молока.
ГОТОВИМ:
1. Куриное филе варим 20 минут после закипания. Даем остыть и нарезаем мелкими кубиками.
2. Зелень промываем, сушим, мелко шинкуем.
3. Сыр натираем на мелкой терке.
4. Варим белый соус (бешамель):
• сливочное масло растапливаем в кастрюльке. Убавляем огонь до тихого;
• всыпаем 1 ст. ложку муки с горкой и перемешиваем. Доводим до загустения;
• добавляем 2 ст. ложки молока, тщательно разбиваем комочки;
• вливаем остальное молоко; варим пару минут, постоянно помешивая;
• добавляем соль, мускатный орех, черный перец, чили и перемешиваем.
5. В соус добавляем тертый сыр, зелень, взбиваем.
6. Добавляем куриное филе, перемешиваем. Снимаем с огня и даем остыть.
7. Размороженное тесто раскатываем на подпыленном мукой столе в пласт толщиной 3 мм.
8. Вырубкой 10 см (или посудой такого диаметра) вырезаем 6 кружочков. Также делаем еще 6 кружочков диаметром 7 см.
9. В смазанную форму для маффинов помещаем большие кружочки, формируя корзинку.
10. Раскладываем начинку.
11. Накрываем маленькими кружочками и защипываем. В центре прокалываем отверстие для выхода пара. Смазываем смесью яйца и молока.
12. Выпекаем 30 - 40 минут в разогретой до 180 °С духовке.
13. Остужаем 5 минут, вынимаем и подаем.