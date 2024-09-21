Суп с копчеными колбасками и другие рецепты недели

Греческие лодочки с начинкой, которые когда-то проникли на Кавказ и превратились в хачапури.

НАДО (на 2 порции): упаковка дрожжевого теста для пиццы 500 г · 300 г филе форели · 60 г замороженного шпината или брокколи · 200 мл сливок 20% · 1 луковица · 1 яйцо · 15 г муки · соль · перец · 1 ст. ложка растительного масла.

ГОТОВИМ:

1. Тесто размораживаем при комнатной температуре согласно инструкции на упаковке.

2. Лук мелко шинкуем и обжариваем на разогретой сковороде с ложкой масла 3 - 4 минуты.

3. Добавляем нарезанную кусочками рыбу. Солим, перчим, жарим 7 минут. Добавляем шпинат (или разобранную на мелкие соцветия брокколи) и сливки. Тушим 5 минут.

4. Стол присыпаем мукой, тесто делим на 2 части. Раскатываем два круга толщиной 0,5 см. Переносим на противень с пергаментом.

5. Кладем на середину круга начинку. Края скатываем к центру и защипываем по бокам, формируя лодочки.

6. Смазываем взбитым яйцом. Выпекаем 20 - 30 минут при температуре 190 °С. Подаем горячими.

Суп с копчеными колбасками