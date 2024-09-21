Суп с копчеными колбасками и другие рецепты недели

Теплый салат с тыквой, свеклой и зеленью
НАДО (на 2 порции): 500 г тыквы · 1 средняя свекла · 1 зубчик чеснока · соль · перец · 2 ст. ложки оливкового масла · 1 ст. ложка лимонного сока · горсть салатного микса.
ГОТОВИМ:
1. Очищенную тыкву режем ломтиками толщиной 2 см. Выкладываем на противень с фольгой, сбрызгиваем маслом. Свеклу заворачиваем в фольгу и кладем рядом.
2. Запекаем в духовке при температуре 200 °С: тыкву - 20 минут, свеклу - 40 - 60 (в зависимости от размера, проверяем готовность вилкой).
3. Тыкву остужаем, нарезаем кубиками и перекладываем в салатницу.
4. Свеклу чистим, нарезаем произвольно, отправляем к тыкве.
5. Сдабриваем лимонным соком и оливковым маслом, солим, перчим. Добавляем зелень и осторожно и не слишком энергично перемешиваем, чтобы свекла минимально окрасила тыкву.
Пенерли с форелью и овощами
Фото: Shutterstock
Греческие лодочки с начинкой, которые когда-то проникли на Кавказ и превратились в хачапури.
НАДО (на 2 порции): упаковка дрожжевого теста для пиццы 500 г · 300 г филе форели · 60 г замороженного шпината или брокколи · 200 мл сливок 20% · 1 луковица · 1 яйцо · 15 г муки · соль · перец · 1 ст. ложка растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Тесто размораживаем при комнатной температуре согласно инструкции на упаковке.
2. Лук мелко шинкуем и обжариваем на разогретой сковороде с ложкой масла 3 - 4 минуты.
3. Добавляем нарезанную кусочками рыбу. Солим, перчим, жарим 7 минут. Добавляем шпинат (или разобранную на мелкие соцветия брокколи) и сливки. Тушим 5 минут.
4. Стол присыпаем мукой, тесто делим на 2 части. Раскатываем два круга толщиной 0,5 см. Переносим на противень с пергаментом.
5. Кладем на середину круга начинку. Края скатываем к центру и защипываем по бокам, формируя лодочки.
6. Смазываем взбитым яйцом. Выпекаем 20 - 30 минут при температуре 190 °С. Подаем горячими.
Суп с копчеными колбасками
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Или просто зелначка, как говорят в Чехии.
НАДО (на 4 порции): 500 г квашеной капусты · 3 луковицы · 3 ст. ложки растительного масла · 1/2 ст. ложки молотого тмина · 1 ст. ложка сушеной молотой паприки · 6 ст. ложек муки · 1,2 л куриного бульона (или просто воды) · 2 лавровых листа · 3 картофелины · 300 г копченых колбасок · 1 ч. ложка сахара · соль · перец · немного зелени для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Лук мелко шинкуем. Капусту отжимаем («злую» можно сначала промыть).
2. В кастрюле с толстым дном разогреваем 2 ст. ложки растительного масла и обжариваем лук до золотистости около 3 минут.
3. Кладем тмин, паприку, муку. Перемешиваем и прогреваем 1 минуту.
4. Вливаем стакан бульона и перемешиваем, чтобы не было комков. Вливаем оставшийся бульон.
5. Добавляем капусту и лавровый лист. Варим 20 минут на тихом огне.
6. Картофель нарезаем кубиками.
7. Колбаски нарезаем колечками и обжариваем на оставшейся ложке масла до румяности.
8. Кладем в суп картофель и колбасу, солим, перчим, варим минут десять до готовности
картофеля.
9. При необходимости корректируем вкус небольшим количеством сахара.
10. Подаем, посыпав рубленой зеленью.
Тыквенные маффины
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НАДО (на 6 шт.): 200 г очищенной тыквенной мякоти · 1 яйцо · 130 г муки · 100 г сахара · 50 г растительного масла · 1 пакетик разрыхлителя · 1/4 ч. ложки молотой корицы.
ГОТОВИМ:
1. Тыквенную мякоть нарезаем кусочками по 2 см толщиной и запекаем в духовке 20 минут при температуре 190 °С (можно и отварить, запечь в микроволновке).
2. Запеченную тыкву измельчаем вилкой, добавляем яйцо, сахар и перемешиваем.
3. Добавляем растительное масло и снова перемешиваем.
4. Добавляем муку, разрыхлитель и корицу. Перемешиваем.