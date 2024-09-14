Свиная вырезка с яблоками и другие рецепты недели

Творожная вертута
Десерт молдавской и румынской кухни.
НАДО (на 6 порций): Тесто: 400 г творога · 4 ст. ложки сметаны · 50 г сливочного масла · 1 яйцо · 2 ст. ложки сахара · 300 г муки · 1 ч. ложка разрыхлителя · 1 ч. ложка ванильного сахара, щепотка соли. Начинка: 700 г яблок · 1 ст. ложка сахара · 2 ст. ложки сливочного масла · 1/2 ч. ложки корицы · 1 ч. ложка ванильного сахара. Плюс еще 1 яйцо и ложка молока для смазывания · 1 ст. ложка сахарной пудры для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Начинка. Яблоки моем, удаляем сердцевину, нарезаем мелкими кубиками.
2. Растапливаем на сковороде сливочное масло. Добавляем сахар, корицу, ванильный сахар, перемешиваем.
3. Добавляем яблоки, перемешиваем. Тушим 5 минут до мягкости и выпаривания лишней жидкости. Снимаем с огня и даем остыть.
4. Тесто. Творог кладем в миску. Добавляем яйцо, сахар, соль. Перемешиваем.
5. Добавляем размягченное сливочное масло, сметану, перемешиваем.
6. Частями вводим муку, добавляем разрыхлитель и ванильный сахар. Замешиваем мягкое, но не липкое тесто.
7. Делим тесто на 2 части и раскатываем в прямоугольные, не слишком тонкие пласты.
8. Раскладываем начинку, не доходя 2 см до края пласта.
9. Сворачиваем рулеты и переносим их на противень с пергаментом.
10. Взбиваем яйцо с ложкой молока и смазываем рулеты при помощи кисточки.
11. Выпекаем 35 минут при температуре 180 °С до красивой золотистости.
12. Даем остыть, посыпаем сахарной пудрой, нарезаем и подаем.
Свиная вырезка с яблоками
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 3 вырезки (примерно по 300 - 350 г каждая) · 2 ст. ложки горчицы · 120 мл яблочного сока · 3 больших твердых яблока · 4 ст. ложки сахара · 4 зубчика чеснока · соль-перец по вкусу · половинка лимона · 1 ст. ложка растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. С вырезки срезаем пленки.
2. В миске смешиваем натертый чеснок, сахар, горчицу, соль-перец, 2 ст. ложки яблочного сока.
3. Смазываем маринадом вырезку и оставляем на 20 минут.
4. Яблоки чистим, удаляем сердцевину, сбрызгиваем лимонным соком.
5. Счищаем с вырезки маринад. В сотейнике разогреваем масло и обжариваем вырезку до румяной корочки.
6. Добавляем яблоки и жарим все вместе, переворачивая вырезку, минут 5.
7. Вливаем оставшийся сок и маринад и готовим на небольшом огне еще 10 минут до готовности.
8. Вырезку нарезаем ломтиками и подаем с яблоками, полив соком из сковороды.
Яблоки, запеченные с медом и орехами
Фото: Shutterstock
НАДО (на 7 порций): 7 крепких яблок · 200 г изюма · 7 ч. ложек меда · 14 грецких орехов · 7 ч. ложек корицы с сахаром · 2 ст. ложки коньяка.
ГОТОВИМ:
1. Яблоки моем, сушим, накалываем вилкой.
2. Изюм промываем, добавляем коньяк, перемешиваем, даем настояться полчаса.
3. Удаляем сердцевину яблока и часть мякоти.
4. В получившуюся полость кладем по 1 ч. ложке меда, изюм, крупно нарезанные орехи (по 2 ореха на яблоко).
5. Посыпаем сахаром с корицей.
6. В форму наливаем 1 см воды, выкладываем яблоки.
7. Выпекаем 30 минут при температуре 200 °С.
Американский пирог
Фото: Shutterstock
Гусары, молчать! Обычно пирог все-таки едят.
НАДО (на 6 порций): 300 г пшеничной муки · 8 твердых яблок · 200 г сливочного масла · 1 ч. ложка лимонного сока · 1 ст. ложка крахмала · 1,5 стакана сахара · щепотка корицы, щепотка соли · 1/4 стакана холодной воды.
Для смазывания: 1 яйцо.
ГОТОВИМ:
1. Начавшее таять масло рубим на кубики и растираем с мукой и солью до крошки.
2. В воду добавляем лимонный сок и понемногу добавляем в крошку. Замешиваем тесто, накрываем пленкой и убираем в холодильник на полчаса.
3. Яблоки моем, чистим, режем на половинки, удаляем сердцевину. Режем пополам и каждую половинку режем на 5 частей. Сбрызгиваем лимонной кислотой, добавляем сахар и крахмал. Перемешиваем.
4. Тесто делим на две неравные части (примерно 1/3 и 2/3). Большую часть раскатываем по размеру формы с диаметром 22 см с учетом бортиков.
5. Форму смазываем маслом, выкладываем раскатанный пласт, накалываем его вилкой.
6. Выкладываем яблоки.
7. Раскатываем меньшую часть теста, накрываем начинку, защипываем края. В центре делаем отверстие.
8. Яйцо слегка взбиваем, смазываем пирог и выпекаем 50 - 60 минут при температуре 180 °С.
9. Перед подачей даем остыть, чтобы начинка загустела и не вытекала.