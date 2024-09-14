Свиная вырезка с яблоками и другие рецепты недели

Творожная вертута

Десерт молдавской и румынской кухни.

НАДО (на 6 порций): Тесто: 400 г творога · 4 ст. ложки сметаны · 50 г сливочного масла · 1 яйцо · 2 ст. ложки сахара · 300 г муки · 1 ч. ложка разрыхлителя · 1 ч. ложка ванильного сахара, щепотка соли. Начинка: 700 г яблок · 1 ст. ложка сахара · 2 ст. ложки сливочного масла · 1/2 ч. ложки корицы · 1 ч. ложка ванильного сахара. Плюс еще 1 яйцо и ложка молока для смазывания · 1 ст. ложка сахарной пудры для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Начинка. Яблоки моем, удаляем сердцевину, нарезаем мелкими кубиками.

2. Растапливаем на сковороде сливочное масло. Добавляем сахар, корицу, ванильный сахар, перемешиваем.

3. Добавляем яблоки, перемешиваем. Тушим 5 минут до мягкости и выпаривания лишней жидкости. Снимаем с огня и даем остыть.

4. Тесто. Творог кладем в миску. Добавляем яйцо, сахар, соль. Перемешиваем.

5. Добавляем размягченное сливочное масло, сметану, перемешиваем.

6. Частями вводим муку, добавляем разрыхлитель и ванильный сахар. Замешиваем мягкое, но не липкое тесто.

7. Делим тесто на 2 части и раскатываем в прямоугольные, не слишком тонкие пласты.

8. Раскладываем начинку, не доходя 2 см до края пласта.

9. Сворачиваем рулеты и переносим их на противень с пергаментом.

10. Взбиваем яйцо с ложкой молока и смазываем рулеты при помощи кисточки.

11. Выпекаем 35 минут при температуре 180 °С до красивой золотистости.

12. Даем остыть, посыпаем сахарной пудрой, нарезаем и подаем.

Свиная вырезка с яблоками