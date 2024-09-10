Как приготовить выдающееся варенье из кабачков: домашний десерт со свежим цитрусовым ароматом

Приветствуем всех любителям домашних сладостей! Сегодня шеф-повар Иван Кудряшов подготовили для вас уникальный рецепт — варенье из кабачков. Этот вкусный и полезный десерт удивит всех ваших гостей своим необычным вкусом и легкостью приготовления.

Ингредиенты:

кабачки — 1,5 кг,

корень имбиря — 200 г,

яблоки (желательно антоновка) — 500 г,

лимонный сок (из 3–4 лимонов) — около 300 мл,

сахар — 1 кг,

вода — 1,5 л,

цедра и сок одного апельсина (по желанию).

Сначала тщательно моем кабачки и нарезаем их кубиками размером примерно 2 см. Если у вас сорт с плотной кожицей, то ее тоже стоит удалить. Семена из кабачка также необходимо убрать.

Теперь займемся приготовлением сиропа. В большой кастрюле смешаем воду и сахар, доведем до кипения и прокипятим до полного растворения сахара. Готовый сироп выкладываем нарезанные кабачки.

Корень имбиря очищаем и мелко нарезаем. Яблоки чистим от кожуры и измельчаем в блендере вместе с лимонным соком. Полученную массу добавляем в сироп с кабачками и провариваем еще несколько минут.

Варенье варится от 20 до 50 минут в зависимости от сорта кабачковых. Периодически нужно снимать пенку и помешивать содержимое кастрюли, чтобы оно не пригорело.

Готовое варенье разливаем по стерилизованным банкам и наслаждаемся вкусом! По желанию в кабачок можно добавить несколько коробочек кардамона для дополнительного аромата.