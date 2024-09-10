Как приготовить выдающееся варенье из кабачков: домашний десерт со свежим цитрусовым ароматом

Приветствуем всех любителям домашних сладостей! Сегодня шеф-повар
Ингредиенты:
- кабачки — 1,5 кг,
- корень имбиря — 200 г,
- яблоки (желательно антоновка) — 500 г,
- лимонный сок (из 3–4 лимонов) — около 300 мл,
- сахар — 1 кг,
- вода — 1,5 л,
- цедра и сок одного апельсина (по желанию).
Сначала тщательно моем кабачки и нарезаем их кубиками размером примерно 2 см. Если у вас сорт с плотной кожицей, то ее тоже стоит удалить. Семена из кабачка также необходимо убрать.
Теперь займемся приготовлением сиропа. В большой кастрюле смешаем воду и сахар, доведем до кипения и прокипятим до полного растворения сахара. Готовый сироп выкладываем нарезанные кабачки.
Корень имбиря очищаем и мелко нарезаем. Яблоки чистим от кожуры и измельчаем в блендере вместе с лимонным соком. Полученную массу добавляем в сироп с кабачками и провариваем еще несколько минут.
Варенье варится от 20 до 50 минут в зависимости от сорта кабачковых. Периодически нужно снимать пенку и помешивать содержимое кастрюли, чтобы оно не пригорело.
Готовое варенье разливаем по стерилизованным банкам и наслаждаемся вкусом! По желанию в кабачок можно добавить несколько коробочек кардамона для дополнительного аромата.
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