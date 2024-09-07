Суп с лисичками и другие рецепты недели

Любите ли вы порчини так же сильно, как итальянцы? Да! Так жители Апеннин называют белый гриб (он же боровик). Пожалуй, это самая вкусная паста на свете.

НАДО (на 2 порции): 200 г фетучини или папарделле (пасты в виде полосок) · 200 г свежих белых грибов · 2 ст. ложки оливкового масла · 2 зубчика чеснока · 50 г сливочного масла · 150 мл сухого белого вина · пара веточек петрушки · соль · перец · 2 ст. ложки тертого пармезана.

ГОТОВИМ:

1. Очищаем грибы от земли и мусора, протираем влажной салфеткой. Мыть не нужно. Нарезаем ломтиками толщиной 1 см.

2. В сковороде разогреваем оливковое масло и кладем раздавленный ножом чеснок. Жарим его 1 - 2 минуты, затем убираем.

3. Добавляем сливочное масло, растапливаем его. Кладем грибы, сразу солим и перчим. Жарим около 10 минут, помешивая.

4. Вливаем вино и прибавляем огонь. Выпариваем вино, пока на дне не образуется немного довольно густого соуса.

5. Пасту отвариваем по инструкции на упаковке до состояния альденте. Сливаем воду, перекладываем пасту в сковороду и перемешиваем.

6. Раскладываем пасту с белыми грибами по тарелкам, посыпаем пармезаном и рубленой петрушкой и подаем (в идеале с бокалом холодного белого).

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