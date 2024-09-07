Суп с лисичками и другие рецепты недели

Суп с лисичками
НАДО (на 3 порции): 300 г свежих лисичек · 200 г плавленого сыра · 300 г картофеля · 1 луковица · 1 морковь · 2 дольки чеснока · 1 лавровый лист · соль · перец · зелень для подачи · 3 ст. ложки растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Измельчаем луковицу. Картофель нарезаем кубиком. Морковь натираем на терке.
2. Лисички хорошо промываем в проточной холодной воде. Крупные нарезаем, мелкие оставляем целыми.
3. Наливаем в кастрюлю 1,5 л воды, доводим до кипения и кладем картофель. Варим 7 минут.
4. Параллельно на сковороде разогреваем масло, обжариваем пару минут.
5. Кладем морковь, перемешиваем, жарим до размягчения.
6. Добавляем грибы, жарим все вместе 5 минут.
7. Содержимое сковороды перекладываем в кастрюлю с картофелем. Варим 10 минут на тихом огне.
8. Сыр нарезаем кубиками или натираем на терке и кладем в суп. Перемешиваем и варим до растворения сыра.
9. Солим-перчим по вкусу. Добавляем измельченный чеснок и лавровый лист. Варим еще 5 минут.
10. Выключаем огонь, удаляем лавровый лист. Добавляем нарезанную зелень. Даем настояться 10 минут под крышкой и подаем.
Паста с порчини
Фото: Shutterstock
Любите ли вы порчини так же сильно, как итальянцы? Да! Так жители Апеннин называют белый гриб (он же боровик). Пожалуй, это самая вкусная паста на свете.
НАДО (на 2 порции): 200 г фетучини или папарделле (пасты в виде полосок) · 200 г свежих белых грибов · 2 ст. ложки оливкового масла · 2 зубчика чеснока · 50 г сливочного масла · 150 мл сухого белого вина · пара веточек петрушки · соль · перец · 2 ст. ложки тертого пармезана.
ГОТОВИМ:
1. Очищаем грибы от земли и мусора, протираем влажной салфеткой. Мыть не нужно. Нарезаем ломтиками толщиной 1 см.
2. В сковороде разогреваем оливковое масло и кладем раздавленный ножом чеснок. Жарим его 1 - 2 минуты, затем убираем.
3. Добавляем сливочное масло, растапливаем его. Кладем грибы, сразу солим и перчим. Жарим около 10 минут, помешивая.
4. Вливаем вино и прибавляем огонь. Выпариваем вино, пока на дне не образуется немного довольно густого соуса.
5. Пасту отвариваем по инструкции на упаковке до состояния альденте. Сливаем воду, перекладываем пасту в сковороду и перемешиваем.
6. Раскладываем пасту с белыми грибами по тарелкам, посыпаем пармезаном и рубленой петрушкой и подаем (в идеале с бокалом холодного белого).
Шампиньоны, фаршированные курицей и сыром
Фото: Shutterstock
НАДО (на 3 порции): 9 крупных шампиньонов «для запекания» · 150 г куриного филе · половинка луковицы · половинка моркови · 50 г твердого сыра · пара веточек укропа · 1 зубчик чеснока · 40 мл растительного масла · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Чистые грибы можно не мыть, чтобы они не впитали лишнюю влагу. Отделяем ножки, со шляпок снимаем кожицу. Ложкой удаляем часть мякоти, чтобы чашечка гриба была поглубже.
2. Грибную мякоть из шляпок мелко нарезаем.
3. Филе мелко рубим ножом.
4. Морковь натираем, лук мелко нарезаем.
5. В сковороде разогреваем масло. Сначала закладываем курицу. Когда мясо побелеет, добавляем лук, морковь и чеснок. Жарим около 3 минут, помешивая.
6. Добавляем измельченную часть грибов. Жарим 3 - 4 минуты на сильном огне, выпаривая грибную влагу.
7. Солим-перчим, снимаем с огня. Шляпки начиняем смесью из сковороды. Сверху посыпаем тертым сыром. Начиненные грибы выкладываем на противень или в форму.
8. Выпекаем 30 минут при 180 °С.
9. Переносим готовые грибы на сервировочное блюдо и посыпаем свежим укропом. Подаем в горячем или холодном виде.
Штрудель с картошкой, шампиньонами и сыром
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НАДО (на 4 порции): 230 г муки · 60 мл растительного масла · 50 мл воды · 2 яйца · 900 г картофеля · 170 г шампиньонов · 100 г полутвердого сыра · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · 50 г сливочного масла · щепотка мускатного ореха · соль · перец · 1 ст. ложка кунжута.
ГОТОВИМ:
1. Картофель моем и варим в мундире. Сливаем воду, даем остыть.
2. Одно яйцо бьем в миску, добавляем 1/2 ч. ложки соли, 50 мл воды и 30 мл растительного масла. Перемешиваем.
3. В миску высыпаем муку и добавляем яичную смесь. Замешиваем тесто, накрываем пленкой и оставляем на полчаса.
4. Лук мелко шинкуем, чеснок пропускаем через пресс. Чистые грибы мелко нарезаем.
5. На сковороде растапливаем сливочное масло, добавляем 30 мл растительного. Жарим лук с чесноком до матовости.
6. Добавляем грибы, перемешиваем. Жарим около 7 минут.
7. Картофель чистим и нарезаем кубиками. Добавляем в сковороду, жарим пару минут.
8. Солим-перчим, добавляем мускатный орех. Снимаем с огня. Добавляем тертый сыр, перемешиваем, даем остыть.
9. Стол застилаем пергаментом, присыпаем мукой, тонко раскатываем тесто (толщина 2 мм), стремясь придать близкую к прямоугольнику форму.
10. Выкладываем начинку, равномерно распределяем.
11. При помощи пергамента сворачиваем рулет. Края смачиваем водой и защипываем.
12. Перекладываем рулет вместе с пергаментом на противень.
13. Желток оставшегося яйца смешиваем с 1 ст. ложкой воды и смазываем штрудель. Посыпаем кунжутом.
14. Выпекаем 40 - 45 минут в духовке, разогретой до 180 °С.
15. Даем немного остыть, нарезаем и подаем.
*Например, в 100 г свежих белых грибов всего 3,7 г белка (как в петрушке), а в 100 г лисичек - 1,5 г.