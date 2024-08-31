Тарт «Татен» с грушами и другие рецепты недели

Запеканка из цветной капусты с беконом и сыром
Сопутствующие ингредиенты сделают капусту соблазнительной даже для тех, кто ее недолюбливает. Хорошая идея для вполне сытного ужина.
НАДО (на 4 порции): 600 г цветной капусты · 200 г бекона · 400 г сметаны · 200 г сыра · немного зеленого лука · соль · перец · 1 ст. ложка растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Бекон режем на маленькие кусочки и прожариваем на сухой сковороде.
2. В миске смешиваем тертый сыр, сметану и бекон. Солим-перчим.
3. Капусту разбираем на соцветия и варим 5 минут в подсоленной воде. Откидываем на дуршлаг.
4. Форму смазываем растительным маслом и выкладываем капусту. Заливаем сметанно-сырно-беконным соусом.
5. Посыпаем нарезанным луком.
6. Выпекаем в духовке 15 - 20 минут при температуре 220 °С.
Салат с инжиром и моцареллой
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Лишь только миг инжир на рынках дешевеет почти до уровня яблок. Прекрасная возможность внести разнообразие в салатное меню. Для утонченных персон способен заменить легкий ужин.
НАДО (на 2 порции): 100 г моцареллы · 100 г салатной зелени · 2 инжира · 100 г винограда · 2 ст. ложки оливкового масла · 1 ч. ложка дижонской горчицы · 1 ст. ложка лимонного сока · соль · перец · горсть кедровых или любых других орехов.
ГОТОВИМ:
1. В салатницу выкладываем салатную зелень.
2. Инжир моем, сушим и нарезаем произвольными дольками. Выкладываем на салат.
3. Добавляем виноградные листья и нарезанную моцареллу.
4. Смешиваем оливковое масло, горчицу, соль-перец. Поливаем салат сверху. Не перемешиваем.
5. Посыпаем орешками и подаем.
Тарт «Татен» с грушами
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Сногсшибательный французский перевертыш с карамелизированными фруктами. Страшно калорийно и нечеловечески вкусно.
НАДО (на 8 порций): 200 г сливочного масла · 1 стакан муки · 1 стакан сахара · 1/2 ч. ложки соли, · 1/4 стакана сметаны · 5 твердых средних груш · 2 ст. ложки лимонного сока · щепотка мускатного ореха · 1 звездочка бадьяна.
ГОТОВИМ:
1. Тесто. Смешиваем муку, 1 ст. ложку сахара, 120 г размягченного сливочного масла, растираем в крошку. Добавляем сметану и сначала вилкой, а затем руками замешиваем тесто.
2. В сковороде со съемной или термоустойчивой ручкой растапливаем 80 г сливочного масла. Высыпаем 2/3 стакана сахара, перемешиваем и снимаем с огня.
3. Груши моем, чистим. Режем на половинки (если груши крупные, можно и на четвертинки). Удаляем семена. Поливаем груши лимонным соком, посыпаем 2 ст. ложки сахара и перемешиваем.
4. В сковороду с масляно-сахарной смесью плотно выкладываем половинки груш по кругу.
5. Включаем огонь, доводим смесь до кипения.
6. Убавляем огонь до среднего и готовим, не перемешивая, около 15 - 20 минут до карамелизации сахара.
7. Выключаем огонь, посыпаем мускатом, кладем в серединку звездочку бадьяна.
8. Тесто раскатываем в пласт больше диаметра сковороды, накрываем груши и поглубже проталкиваем края черенком ложки или кулинарным шпателем.
9. Переносим сковороду в разогретую до 180 °С и выпекаем 35 - 40 минут.
10. Вынимаем сковороду. Накрываем формой или подносом. Быстро и аккуратно переворачиваем.
11. Охлаждаем до комнатной температуры и подаем в качестве десерта.
Чили кон карне
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Чили - перец, карне - говядина. Американцы мексиканского происхождения едят свой густой острый гуляш с фасолью вприкуску с треугольными чипсами начос (популярными ныне и у нас). Но можно и по-русски подать его с любым гарниром. Количество перца, понятное дело, можно варьировать.
НАДО (на 5 порций): 400 г говяжьего фарша · 100 г томатной пасты · 800 г свежих помидоров · 400 г консервированной красной фасоли · 2 луковицы · 4 зубчика чеснока · стакан говяжьего бульона (не кляните себя за кубик) · 2. ст. ложки растительного масла · 4 ст. ложки сладкой паприки · 1 ч. ложка острого кайенскорго перца · соль · 1 ч. ложка сушеного орегано · 3 ч. ложки тмина · 40 г тертого пармезана и начос для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Обжариваем на масле в глубоком сотейнике мелко нарезанный лук до матовости. Добавляем измельченный чеснок и жарим еще минуту.
2. Добавляем фарш, перемешиваем и жарим до румяности.
3. Добавляем все специи, перемешиваем и прогреваем 2 - 3 минуты, что они дали аромат.
4. Помидоры режем мелким кубиком.
5. Добавляем в сотейник фасоль, томатную пасту, нарезанные помидоры и перемешиваем.
6. Наливаем бульон или воду, солим, доводим до кипения и томим на тихом огне 30 минут.
7. Подаем порционно, присыпав пармезаном. Начос подаем отдельно.