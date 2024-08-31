Тарт «Татен» с грушами и другие рецепты недели

Запеканка из цветной капусты с беконом и сыром

Сопутствующие ингредиенты сделают капусту соблазнительной даже для тех, кто ее недолюбливает. Хорошая идея для вполне сытного ужина.

НАДО (на 4 порции): 600 г цветной капусты · 200 г бекона · 400 г сметаны · 200 г сыра · немного зеленого лука · соль · перец · 1 ст. ложка растительного масла.

ГОТОВИМ:

1. Бекон режем на маленькие кусочки и прожариваем на сухой сковороде.

2. В миске смешиваем тертый сыр, сметану и бекон. Солим-перчим.

3. Капусту разбираем на соцветия и варим 5 минут в подсоленной воде. Откидываем на дуршлаг.

4. Форму смазываем растительным маслом и выкладываем капусту. Заливаем сметанно-сырно-беконным соусом.

5. Посыпаем нарезанным луком.

6. Выпекаем в духовке 15 - 20 минут при температуре 220 °С.

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