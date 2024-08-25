Фаршированные перцы и другие рецепты недели

Пиперада

Традиционное блюдо басков, своего рода яичница со сладким перцем.

НАДО (на 4 порции): 1 кг сладкого красного перца (лучше всего длинные стручки, а не «бочонки») · 400 г томатов · 1 луковица · 1 ст. ложка растительного масла · 4 ст. ложки сливок · 4 яйца · соль · острый и душистый перец по вкусу · 2 ч. ложки сушеного базилика и немного свежего для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Перец моем, удаляем плодоножки и семена, нарезаем колечками (если у вас «бочонки», то полукольцами).

2. Мелко нарезаем лук и чеснок.

3. Томаты нарезаем мелким кубиком.

4. В глубокой сковороде разогреваем масло, кладем чеснок и лук. Жарим пару минут.

5. Добавляем перец, тушим 5 минут, часто помешиваем.

6. Добавляем томаты, солим-перчим, тушим 10 - 15 минут, выпаривая лишнюю влагу.

7. Добавляем базилик, перемешиваем.

8. Делаем ямки при помощи ложки и бьем в них яйца. Сверху на яйцо выливаем столовую ложку сливок.

9. Переносим сковороду в духовку и запекаем при температуре 180 °С 10 - 12 минут.

10. Посыпаем свежим базиликом и подаем прямо в сковороде со свежим хлебом.

Примечание: пипераду можно приготовить порционно, переложив тушеные овощи в формочки и вбив яйцо в каждую из них.

Айвар