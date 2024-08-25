Фаршированные перцы и другие рецепты недели

Пиперада
Традиционное блюдо басков, своего рода яичница со сладким перцем.
НАДО (на 4 порции): 1 кг сладкого красного перца (лучше всего длинные стручки, а не «бочонки») · 400 г томатов · 1 луковица · 1 ст. ложка растительного масла · 4 ст. ложки сливок · 4 яйца · соль · острый и душистый перец по вкусу · 2 ч. ложки сушеного базилика и немного свежего для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Перец моем, удаляем плодоножки и семена, нарезаем колечками (если у вас «бочонки», то полукольцами).
2. Мелко нарезаем лук и чеснок.
3. Томаты нарезаем мелким кубиком.
4. В глубокой сковороде разогреваем масло, кладем чеснок и лук. Жарим пару минут.
5. Добавляем перец, тушим 5 минут, часто помешиваем.
6. Добавляем томаты, солим-перчим, тушим 10 - 15 минут, выпаривая лишнюю влагу.
7. Добавляем базилик, перемешиваем.
8. Делаем ямки при помощи ложки и бьем в них яйца. Сверху на яйцо выливаем столовую ложку сливок.
9. Переносим сковороду в духовку и запекаем при температуре 180 °С 10 - 12 минут.
10. Посыпаем свежим базиликом и подаем прямо в сковороде со свежим хлебом.
Примечание: пипераду можно приготовить порционно, переложив тушеные овощи в формочки и вбив яйцо в каждую из них.
Айвар
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Густой соус-намазка балканской и армянской кухни. Хорош с черным хлебом, как соус к мясу и рыбе. Можно приготовить на зиму, если закатать в простерилизованные банки.
НАДО (на 4 порции): 2 филе куриной грудки · 4 крупных сладких перца · 1 луковица · 300 г шампиньонов · соль · перец · 100 г рикотты · 100 г сыра · 2 ст. ложки растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Филе режем небольшим кубиком.
2. Точно так же измельчаем грибы.
3. Мелко шинкуем луковицу и жарим ее на разогретой сковороде на масле до матовости.
4. Добавляем курицу и жарим до румяной корочки.
5. Кладем шампиньоны, перемешиваем. Жарим около 4 - 7 минут.
6. Чистые перцы разрезаем пополам вдоль, сохраняя плодоножку. Удаляем семена и перегородки.
7. Начиняем перечные лодочки содержимым сковороды.
8. Посыпаем сыром и запекаем в духовке при температуре 200 °С 15 - 20 минут.
Фаршированные перцы
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НАДО (на 2 - 4 порции): 1 кг красного болгарского перца · 3 зубчика чеснока · 2 ст. ложки оливкового масла · 1 ч. ложка сахара · 1/2 ч. ложка соли · 1 ч. ложка уксуса.
ГОТОВИМ:
1. Перец моем, резать не надо. Выкладываем на противень.
2. Запекаем в духовке при температуре 200 °С, переворачивая. Перцы будут готовы, когда все бока обуглятся и станут почти черными.
3. Вынимаем перцы, даем остыть и снимаем кожицу (сделать это будет легко). Удаляем семена.
4. Помещаем получившуюся мякоть в блендер. Добавляем чеснок. Пробиваем в однородную массу.
5. Перекладываем пасту в кастрюльку с толстым дном, добавляем соль, сахар, масло.
6. Увариваем на тихом огне, постоянно помешивая, до желаемой густоты.
7. Добавляем уксус, перемешиваем. Закатываем в банки или остужаем и подаем.
Жюльен
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Вроде банальное блюдо, но не всегда оно получается по-настоящему ароматным и аппетитным. Секрет в правильном подборе специй и технологии приготовления.
НАДО (на 4 порции): 1,5 кг сладкого перца · 500 г говяжьего или бараньего фарша · 180 г круглозерного риса · 4 средних помидора · 4 средние луковицы · 2 морковки · 1 ст. ложка смеси приправ - зиры, кориандра и сушеного эстрагона (в идеале истолочь в ступке в пыль) · 4 ст. ложки растительного масла · 2 лавровых листика · щепотка острого перца · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Рис промываем до прозрачной воды.
2. Две луковицы мелко шинкуем.
3. Смешиваем в миске сырой промытый рис, фарш и нарезанный лук. Добавляем соль-перец, пряности. Хорошо вымешиваем до полной однородности.
4. Перцы моем, сушим, срезаем «крышечки». Удаляем семена и перегородки. Два перца убираем в сторону.
5. Начиняем перцы фаршем, оставив пустоту в центре с палец толщиной (ее займет потом набухший рис).
6. Оставшиеся две луковицы нарезаем полукольцами, морковь моем, чистим, шинкуем соломкой. Помидоры нарезаем кубиком. Отложенные два сладких перца шинкуем соломкой.
7. Разогреваем масло в сковороде и румяним лук. Добавляем морковь, тушим еще 10 минут.
8. Добавляем в сковороду нарезанные помидоры и сладкий перец. Солим-перчим, тушим 7 минут.
9. Фаршированные перцы очень плотно укладываем в кастрюлю с толстым дном.
10. Сверху на перцы выкладываем содержимое сковороды.
11. Заливаем кипятком так, чтобы вода чуть не доходила до края овощного слоя.
12. Доводим до кипения, кладем лавровый лист и томим на тихом огне под крышкой 1 час.