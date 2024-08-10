Полезные чипсы и другие рецепты недели

НАДО (на 4 - 6 порций): 1 молодой кабачок (500 г) · 100 г горького шоколада · 130 г сливочного масла · 200 г сахара · 140 г муки · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 1/4 ч. ложки соли.

ГОТОВИМ:

1. Размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром при помощи миксера. Добавляем яйца и еще раз взбиваем.

2. Кабачки моем и натираем на мелкой терке вместе с кожурой. Добавляем в яично-масляную смесь, солим и перемешиваем.

3. Шоколад растапливаем на водяной бане и вводим в смесь, перемешиваем.

4. Постепенно вводим муку, добавляем разрыхлитель. Перемешиваем.

5. Форму выстилаем пергаментом и выливаем в него шоколадное тесто. Поверх при желании можно выложить маленькие кусочки шоколада или шоколадные дропсы.

6. Выпекаем в духовке 30 - 35 минут при температуре 180 °С до сухой деревянной шпажки.

7. Даем остыть, вынимаем из формы, нарезаем и подаем к чаю или кофе.