Полезные чипсы и другие рецепты недели

Роллы с ветчиной и сыром
НАДО (на 6 порций): 2 небольших кабачка · соль · перец · 50 г пармезана · 3 зубчика чеснока · несколько веточек укропа и петрушки · 5 яиц · 200 г ветчины · 200 г моцареллы для пиццы.
ГОТОВИМ:
1. Кабачки натираем на терке, присаливаем, перемешиваем и оставляем на 10 минут.
2. Пармезан натираем, чеснок измельчаем, зелень мелко рубим.
3. Яйца взбиваем, добавляем пармезан, чеснок, зелень, соль-перец, перемешиваем.
4. Отжимаем кабачки и соединяем с яичной смесью. Перемешиваем.
5. Противень застилаем кулинарным пергаментом и выливаем на него смесь.
6. Выпекаем в духовке 20 - 25 минут при температуре 180 °С.
7. Ветчину и моцареллу нарезаем тонкими ломтиками. Выкладываем поверх готового кабачкового коржа.
8. Приподнимая края пергамента, сворачиваем корж в плотный рулет.
9. Ставим рулет в духовку на 10 минут.
10. Даем рулету чуть остыть и нарезаем толстыми ломтиками.
«Cпагетти» с курицей и сыром
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НАДО (на 2 порции): 300 г кабачков · 200 г куриного филе · 100 г помидорок черри · 50 г твердого сыра · 10 г сливочного масла · 2 ст. л. сливок · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Кабачки шинкуем тонкой соломкой ножом или натираем на терке для корейской моркови.
2. Куриное филе нарезаем на небольшие кубики.
3. Черри режем на половинки или оставляем целыми.
4. Кусочки филе обжариваем на сливочном масле 5 - 7 минут.
5. Добавляем кабачковые спагетти и черри. Перемешиваем. Томим под крышкой 3 - 5 минут.
6. Солим-перчим, добавляем сливки, перемешиваем и тушим еще пару минут.
7. Перед подачей посыпаем тертым сыром.
Полезные чипсы
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НАДО (на 2 порции): 1 молодой кабачок · 2 ч. ложки специй для овощей · 1 ст. ложка оливкового масла · 1 ч. ложка соли.
ГОТОВИМ:
1. Кабачок режем на очень тонкие кружочки (толщиной около 2 мм; удобнее всего использовать комбайн или терку-мандолину).
2. Противень застилаем пергаментом и поливаем каплями оливкового масла.
3. Выкладываем кружочки в один слой, посыпаем специями и солью.
4. Сушим в духовке при температуре 100 °С 40 - 60 минут.
5. Даем чипсам остыть и подаем в качестве снека.
Шоколадный брауни
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НАДО (на 4 - 6 порций): 1 молодой кабачок (500 г) · 100 г горького шоколада · 130 г сливочного масла · 200 г сахара · 140 г муки · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 1/4 ч. ложки соли.
ГОТОВИМ:
1. Размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром при помощи миксера. Добавляем яйца и еще раз взбиваем.
2. Кабачки моем и натираем на мелкой терке вместе с кожурой. Добавляем в яично-масляную смесь, солим и перемешиваем.
3. Шоколад растапливаем на водяной бане и вводим в смесь, перемешиваем.
4. Постепенно вводим муку, добавляем разрыхлитель. Перемешиваем.
5. Форму выстилаем пергаментом и выливаем в него шоколадное тесто. Поверх при желании можно выложить маленькие кусочки шоколада или шоколадные дропсы.
6. Выпекаем в духовке 30 - 35 минут при температуре 180 °С до сухой деревянной шпажки.
7. Даем остыть, вынимаем из формы, нарезаем и подаем к чаю или кофе.