Нереально вкусная и без горечи: вот в чем нужно вымочить говяжью печень

Говяжья печень — продукт с характером: она богата железом, витаминами и вкусом, но у многих вызывает сомнения — то горчит, то получается жесткой. На самом деле секрет идеальной печени прост: все решает подготовка и пара кулинарных хитростей. Если сделать все правильно, получится нежное, сочное блюдо, от которого даже скептики попросят добавки.

Как убрать горечь и сделать печень нежной

Есть несколько проверенных способов подготовить говяжью печень, чтобы она получилась по-настоящему вкусной:

Вымачивание в молоке. Это самый популярный и действенный метод. Залейте печень молоком так, чтобы оно полностью покрывало кусочки, и оставьте в холодильнике на 30 минут — 2 часа. Молоко «вытянет» горечь и заметно смягчит текстуру. После вымачивания слейте молоко, промойте печень холодной водой и обсушите бумажными полотенцами.

Это самый популярный и действенный метод. Залейте печень молоком так, чтобы оно полностью покрывало кусочки, и оставьте в холодильнике на 30 минут — 2 часа. Молоко «вытянет» горечь и заметно смягчит текстуру. После вымачивания слейте молоко, промойте печень холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. Вымачивание в воде. Если молока нет, подойдет минеральная или обычная холодная вода с солью (примерно 1 чайная ложка на литр воды). Время вымачивания такое же — от 30 минут до 2 часов.

Если молока нет, подойдет минеральная или обычная холодная вода с солью (примерно 1 чайная ложка на литр воды). Время вымачивания такое же — от 30 минут до 2 часов. Удаление пленок и протоков. Перед любым способом подготовки обязательно снимите с печени все пленки и удалите крупные протоки — именно они дают жесткость и неприятный привкус. Пленку удобно поддеть острым ножом и аккуратно стянуть одним пластом. Если печень немного подморозить (буквально на 10–15 минут), пленку будет снимать еще легче.

Перед любым способом подготовки обязательно снимите с печени все пленки и удалите крупные протоки — именно они дают жесткость и неприятный привкус. Пленку удобно поддеть острым ножом и аккуратно стянуть одним пластом. Если печень немного подморозить (буквально на 10–15 минут), пленку будет снимать еще легче. Маринование. Если хочется не только мягкости, но и яркого вкуса, замаринуйте печень в смеси лимонного сока или слабого уксуса с луком, чесноком и любимыми специями. Маринад дополнительно размягчит волокна и добавит блюду аромат.

Важный нюанс: солить печень нужно только в самом конце, буквально за минуту до готовности. Соль вытягивает влагу, и если добавить ее в начале или во время жарки, кусочки станут сухими и жесткими.

Простой рецепт: нежная говяжья печень с луком в сметане

Этот вариант — классика, которая почти никогда не подводит.

Ингредиенты:

говяжья печень — 500 г;

лук репчатый — 2 крупные луковицы;

сметана (20 % жирности) — 200 г;

мука — 3–4 столовые ложки (для панировки);

масло сливочное — 30 г (или смесь сливочного и растительного);

перец, специи — по вкусу;

соль — в самом конце.

Как готовить:

Подготовьте печень: снимите пленки, удалите протоки, нарежьте кусочками толщиной примерно 1 см. Вымочите в молоке или воде 30–60 минут, затем обсушите. Обваляйте кусочки в муке — она создаст тонкую корочку и поможет сохранить сочность. Разогрейте сковороду с маслом. Обжаривайте печень на сильном огне по 1,5–2 минуты с каждой стороны до легкой золотистой корочки. Не кладите слишком много кусочков сразу — они должны жариться, а не тушиться. Переложите печень на тарелку. В той же сковороде обжарьте лук до мягкости и золотистого цвета. Верните печень к луку, добавьте сметану, перемешайте и прогрейте на небольшом огне 3–5 минут под крышкой. В самом конце посолите и поперчите по вкусу.

Подавайте с картофельным пюре, гречкой или запеченными овощами — любой гарнир будет хорош, потому что сметанно-луковый соус отлично его дополняет.

Маленькие секреты для идеального результата

Толщина кусочков. Старайтесь резать печень не толще 1–1,5 см — так она прожарится быстро и равномерно.

Старайтесь резать печень не толще 1–1,5 см — так она прожарится быстро и равномерно. Не передерживайте. Длительная термообработка делает печень жесткой. Лучше пусть внутри останется легкий розоватый оттенок — так она будет сочнее.

Длительная термообработка делает печень жесткой. Лучше пусть внутри останется легкий розоватый оттенок — так она будет сочнее. Дайте блюду «отдохнуть». После приготовления накройте сковороду крышкой и дайте печени постоять пару минут — вкус станет более насыщенным.

Теперь говяжья печень точно станет любимым блюдом на вашем столе — нежная, без горечи и с богатым вкусом. Попробуйте, и вы убедитесь: готовить ее совсем не сложно!

По материалам «Едим дома»

А вы любите говяжью печенку? Как готовите? Поделитесь в комментариях.