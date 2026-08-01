Не только с хлебом: вот с чем еще вкусно есть арбуз

Для многих современных людей сочетание арбуза с хлебом выглядит как кулинарная странность. Но для тех, кто вырос в советское время, это был привычный и даже желанный перекус — простой, сытный и по‑своему уютный. Откуда взялась эта традиция и есть ли в ней здравый смысл с точки зрения питания — рассказала диетолог Анастасия Ефимова .

В СССР такое сочетание вовсе не было гастрономическим экспериментом ради удовольствия: все упиралось в доступность продуктов и потребность быстро утолить голод.

«Арбуз был сезонным продуктом, а хлеб — основой повседневного рациона. Вместе они давали ощущение сытости при минимальных затратах. Раньше для многих семей это был полноценный перекус», — поясняет эксперт.

Хлеб добавлял блюду калорийности, и чувство насыщения держалось дольше, чем если бы человек съел только арбуз. При этом не стоит смотреть на пищевые привычки прошлых поколений свысока: в них была своя логика и своя бытовая необходимость.

«Тогда сочетание сладкого арбуза и хлеба было таким же привычным, как сегодня для нас груша с сыром, яблоко с арахисовой пастой или инжир с моцареллой», — отмечает Анастасия Ефимова.

Впрочем, арбуз сочетают с самыми разными продуктами не только по ностальгическим соображениям: во многих кухнях мира есть свои традиции подачи этой ягоды. Например, во многих странах арбузную мякоть слегка подсаливают — это помогает ярче раскрыть сладость. Диетолог не считает такой подход опасным по умолчанию, но делает важное уточнение.

«Если человек уже потребляет много натрия, страдает артериальной гипертензией или хронической болезнью почек, дополнительная соль действительно нежелательна», — предупреждает эксперт.

В Греции, Турции и на Кипре арбуз часто подают с фетой, халлуми или овечьим сыром — и с точки зрения современной нутрициологии в этом есть смысл.

«С точки зрения современной нутрициологии это даже может быть более сбалансированным перекусом, чем один только арбуз, поскольку сочетает углеводы, белок и жир», — объясняет Ефимова.

Таким образом, арбуз не обязательно есть в «чистом» виде. И если для кого‑то это ностальгический дуэт с ломтиком хлеба, а для кого‑то — стильная подача с сыром и щепоткой соли, в обоих случаях можно найти и вкус, и логику. Главное — учитывать индивидуальные особенности здоровья и не превращать любой перекус в избыточную нагрузку для организма.