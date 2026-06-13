Надо ли отрывать «хвостики» у клубники перед мытьем: ответ вас удивит

Думаете, что, удалив зеленые хвостики с клубники до мытья, вы поступаете правильно? На деле такой подход может сыграть с вами злую шутку — и испортить вкус любимых ягод. Об этом предупредила Ольга Косникова, пищевой технолог и химик, которая разобрала популярный бытовой миф и дала четкие рекомендации, как обращаться с клубникой, чтобы она оставалась сочной, ароматной и по-настоящему вкусной.

Почему не стоит убирать хвостики заранее

Если срезать зеленую часть до того, как промыть ягоды, в клубнике образуется небольшое отверстие — и туда начнет просачиваться вода. В результате плоды впитывают лишнюю влагу, становятся менее упругими, а их яркий, насыщенный вкус постепенно уходит.

«Если вымытая клубника будет храниться долго (от нескольких часов и более), то, конечно, вкус станет более водянистым. Особенно, если не вытереть ее насухо бумажными или тканевыми полотенцами», — поясняет Ольга Косникова.

А как же витамины?

Многие уверены: хвостик будто «запечатывает» ягоду и бережет витамины внутри. Увы, это распространенное заблуждение.

По словам эксперта, чашелистик не служит защитным барьером для полезных веществ. На сохранность витаминов — в том числе витамина С и других водорастворимых соединений — куда сильнее влияют совсем другие факторы: как долго хранятся ягоды, попадают ли под прямые солнечные лучи, не перегреваются ли. Так что на самом деле удаление хвостика почти никак не сказывается на пользе клубники.

Как мыть клубнику правильно — пошагово

Чтобы ягоды остались такими же аппетитными, как с грядки, эксперт советует придерживаться простой последовательности действий. Сначала промойте клубнику, не отрывая хвостиков, — так вы минимизируете попадание воды внутрь плодов. После этого аккуратно просушите ягоды с помощью бумажного или тканевого полотенца: лишняя влага ни к чему.

А уже непосредственно перед тем, как подать клубнику к столу, можно убрать несъедобные зеленые части.

«Едим как можно скорее, не ждем, что клубника размокнет или заплесневеет», — резюмирует технолог.

Следуя этим несложным советам, вы сможете в полной мере насладиться вкусом и ароматом любимой ягоды — без лишних потерь и разочарований.