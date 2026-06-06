Надо ли есть мисо-суп на самом деле: ответ специалиста по питанию

Еще недавно мисо‑суп считался экзотикой — отведать его можно было лишь в заведениях японской кухни, да и то преимущественно в мегаполисах. Сегодня ситуация кардинально изменилась: блюдо появилось в меню кафе по всей стране, а многие россияне освоили его приготовление в домашних условиях. Разбираемся, в чем ценность этого традиционного азиатского блюда и стоит ли включать его в свой рацион.

Зухра Павлова — врач‑эндокринолог, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела возраст‑ассоциированных заболеваний МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова — считает, что мисо‑суп заслуживает внимания широкой аудитории.

Польза мисо‑супа: взгляд специалиста

По мнению эксперта, это блюдо может стать ценным дополнением к ежедневному питанию.

«Стоит ли включить его в свой рацион? На мой взгляд, да, если только у вас нет непереносимости морских водорослей или сои и блюд на их основе. А пользы в этом супе достаточно. Прежде всего это ферментированные продукты, как кладезь полезных микроэлементов, короткоцепочечных жирных кислот, клетчатки и банально пикантного вкуса», — пояснила специалист.

Основу блюда составляет мисо‑паста, которую изготавливают из ферментированных соевых бобов. Такие продукты богаты ценными микроэлементами, клетчаткой и соединениями, благотворно влияющими на обмен веществ.

Бульон для супа обычно варят на основе водорослей, рыбы или грибов. Нередко в него добавляют тофу — продукт из соевых бобов, который ценится как источник растительного белка.

Мнение врача: стоит ли добавлять мисо‑суп в меню

Зухра Павлова подчеркивает, что качественный мисо‑суп, приготовленный из проверенных ингредиентов, ничем не уступает другим первым блюдам по своей пищевой ценности.

«Как блюдо, вносящее разнообразие в наш рацион, дающее полезные компоненты и обладающее необходимыми свойствами для улучшения метаболизма организма человека, мисо‑суп может употребляться. Будет радовать тех, кто знаком с культурой и кухней юго‑восточной Азии», — отметила эксперт.

Таким образом, мисо‑суп — это не просто дань гастрономической моде, а питательное и полезное блюдо, способное разнообразить повседневное меню и принести пользу организму (при отсутствии индивидуальных противопоказаний).

По материалам «Едим Дома»

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