Маринованные мини-перцы с сыром и другие рецепты недели

НАДО (на 6 порций): 6 сладких перцев · 500 г куриного филе · 2 - 3 средних томата · 1 луковица · 1 ст. ложка сметаны · 1 ст. ложка майонеза · 1 ч. ложка соли без горки · по щедрой щепотке молотого черного перца и сушеного чеснока · 50 г сливочного масла · 120 г сыра · зелень для подачи · растительное масло для смазывания формы.

ГОТОВИМ:

1. С промытых перцев срезаем крышечку, удаляем семена и перегородки.

2. Томаты нарезаем кубиками, лук мелко шинкуем, филе нарезаем кубиками. Все это кладем в одну миску.

3. Солим, перчим, добавляем чеснок, сметану и майонез. Перемешиваем.

4. Начиняем перцы (не до самого верха). Кладем на начинку кусочек сливочного масла и посыпаем тертым сыром.

5. Выпекаем 45 - 50 минут при температуре 200 °С.

