Маринованные мини-перцы с сыром и другие рецепты недели

Фаршированные мясом, булгуром и овощами
НАДО (на 5 порций): 5 больших сладких перцев · 180 г булгура · 2 луковицы · 2 морковки · 500 г мясного фарша · 1 ст. ложка томатной пасты · 3 ст. ложки растительного масла · соль · перец · специи.
ГОТОВИМ:
1. Отвариваем булгур.
2. Лук мелко шинкуем, морковь натираем на крупной терке.
3. Разогреваем в сковороде масло, жарим лук и морковь до мягкости.
4. Смешиваем фарш с половиной овощей, солим, перчим, добавляем любимые специи.
5. С перцев срезаем крышечки и удаляем семена и перегородки. Заполняем начинкой.
6. В кастрюлю выкладываем вторую половину обжаренных лука и моркови.
На эту подушку ставим перцы и накрываем их крышечками.
7. В 0,5 л теплой воды растворяем томатную пасту и соль. Вливаем в кастрюлю.
8. Доводим до кипения, прикрываем крышкой и тушим под крышкой на умеренном огне 45 - 50 минут.
С куриным филе, помидорами и сыром
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 6 сладких перцев · 500 г куриного филе · 2 - 3 средних томата · 1 луковица · 1 ст. ложка сметаны · 1 ст. ложка майонеза · 1 ч. ложка соли без горки · по щедрой щепотке молотого черного перца и сушеного чеснока · 50 г сливочного масла · 120 г сыра · зелень для подачи · растительное масло для смазывания формы.
ГОТОВИМ:
1. С промытых перцев срезаем крышечку, удаляем семена и перегородки.
2. Томаты нарезаем кубиками, лук мелко шинкуем, филе нарезаем кубиками. Все это кладем в одну миску.
3. Солим, перчим, добавляем чеснок, сметану и майонез. Перемешиваем.
4. Начиняем перцы (не до самого верха). Кладем на начинку кусочек сливочного масла и посыпаем тертым сыром.
5. Выпекаем 45 - 50 минут при температуре 200 °С.
Маринованные мини-перцы с сыром
Изысканная закуска в балканском стиле.
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 600 г мини-перцев · 200 г сыра Филадельфия · 200 г феты · 1 лавровый лист · по 2 горошины душистого и черного перца · 30 г сахара · 200 мл нерафинированного оливкового масла · 2 веточки зеленого базилика · 800 мл воды · 45 г соли · 45 мл уксуса 9% · 3 зубчика чеснока.
ГОТОВИМ:
1. Перцы моем, разрезаем пополам, удаляем перегородки и семена.
2. Соединяем воду, соль, сахар, уксус и оливковое масло. Добавляем лавровый лист, горошины перца, нарезанный чеснок. Доводим маринад до кипения, варим 2 минуты и выключаем огонь.
3. Закладываем в горячий маринад половинки перцев. Выдерживаем под крышкой 10 минут.
4. Вынимаем перцы, остужаем маринад и убираем его в холодильник.
5. Смешиваем два вида сыра и рубленый базилик. Этой смесью заполняем перцы.
6. Выкладываем перцы в подходящую емкость (пластиковый контейнер, форма для выпечки) и заливаем холодным маринадом. Убираем в холодильник на сутки
Брускетты с печеным перцем
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 порции): 2 красных сладких перца · 4 зубчика чеснока · соль · по щепотке сушеных орегано, майорана и тимьяна · 60 мл нерафинированного оливкового масла · 2 ломтика чиабатты.
1. Целые перцы запекаем 20 минут при температуре 220 °С. Даем немного остыть, снимаем кожицу, удаляем семечки. Нарезаем мякоть полосками.
2. Измельчаем чеснок.
3. Сдабриваем полоски перца травами, чесноком, маслом и солью.
4. Чиабатту подсушиваем на сухой сковороде, в духовке или в тостере.
5. Выкладываем на ломтики хлеба перец и подаем.
Примечание: при желании на хлеб можно намазать творожный сыр.