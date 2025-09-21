Маринованные мини-перцы с сыром и другие рецепты недели

Фаршированные мясом, булгуром и овощами

НАДО (на 5 порций): 5 больших сладких перцев · 180 г булгура · 2 луковицы · 2 морковки · 500 г мясного фарша · 1 ст. ложка томатной пасты · 3 ст. ложки растительного масла · соль · перец · специи.

ГОТОВИМ:

1. Отвариваем булгур.

2. Лук мелко шинкуем, морковь натираем на крупной терке.

3. Разогреваем в сковороде масло, жарим лук и морковь до мягкости.

4. Смешиваем фарш с половиной овощей, солим, перчим, добавляем любимые специи.

5. С перцев срезаем крышечки и удаляем семена и перегородки. Заполняем начинкой.

6. В кастрюлю выкладываем вторую половину обжаренных лука и моркови.

На эту подушку ставим перцы и накрываем их крышечками.

7. В 0,5 л теплой воды растворяем томатную пасту и соль. Вливаем в кастрюлю.

8. Доводим до кипения, прикрываем крышкой и тушим под крышкой на умеренном огне 45 - 50 минут.

С куриным филе, помидорами и сыром

НАДО (на 6 порций): 6 сладких перцев · 500 г куриного филе · 2 - 3 средних томата · 1 луковица · 1 ст. ложка сметаны · 1 ст. ложка майонеза · 1 ч. ложка соли без горки · по щедрой щепотке молотого черного перца и сушеного чеснока · 50 г сливочного масла · 120 г сыра · зелень для подачи · растительное масло для смазывания формы.

ГОТОВИМ:

1. С промытых перцев срезаем крышечку, удаляем семена и перегородки.

2. Томаты нарезаем кубиками, лук мелко шинкуем, филе нарезаем кубиками. Все это кладем в одну миску.

3. Солим, перчим, добавляем чеснок, сметану и майонез. Перемешиваем.

4. Начиняем перцы (не до самого верха). Кладем на начинку кусочек сливочного масла и посыпаем тертым сыром.

5. Выпекаем 45 - 50 минут при температуре 200 °С.

Маринованные мини-перцы с сыром

Изысканная закуска в балканском стиле.

НАДО (на 4 порции): 600 г мини-перцев · 200 г сыра Филадельфия · 200 г феты · 1 лавровый лист · по 2 горошины душистого и черного перца · 30 г сахара · 200 мл нерафинированного оливкового масла · 2 веточки зеленого базилика · 800 мл воды · 45 г соли · 45 мл уксуса 9% · 3 зубчика чеснока.

ГОТОВИМ:

1. Перцы моем, разрезаем пополам, удаляем перегородки и семена.

2. Соединяем воду, соль, сахар, уксус и оливковое масло. Добавляем лавровый лист, горошины перца, нарезанный чеснок. Доводим маринад до кипения, варим 2 минуты и выключаем огонь.

3. Закладываем в горячий маринад половинки перцев. Выдерживаем под крышкой 10 минут.

4. Вынимаем перцы, остужаем маринад и убираем его в холодильник.

5. Смешиваем два вида сыра и рубленый базилик. Этой смесью заполняем перцы.

6. Выкладываем перцы в подходящую емкость (пластиковый контейнер, форма для выпечки) и заливаем холодным маринадом. Убираем в холодильник на сутки

Брускетты с печеным перцем

НАДО (на 2 порции): 2 красных сладких перца · 4 зубчика чеснока · соль · по щепотке сушеных орегано, майорана и тимьяна · 60 мл нерафинированного оливкового масла · 2 ломтика чиабатты.

1. Целые перцы запекаем 20 минут при температуре 220 °С. Даем немного остыть, снимаем кожицу, удаляем семечки. Нарезаем мякоть полосками.

2. Измельчаем чеснок.

3. Сдабриваем полоски перца травами, чесноком, маслом и солью.

4. Чиабатту подсушиваем на сухой сковороде, в духовке или в тостере.

5. Выкладываем на ломтики хлеба перец и подаем.

Примечание: при желании на хлеб можно намазать творожный сыр.

