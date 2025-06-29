Макаронные чипсы и другие рецепты недели

Только не говорите итальянцам, что эту чудную закуску к сериальчику называют пиццей!

НАДО (на 6 порций): 1 батон · 250 г моцареллы для пиццы · 4 ст. ложки растительного масла · небольшой пучок укропа · 2 зубчика чеснока · 100 г ветчины или любого отварного мяса · 50 г пармезана · 1/2 ч. ложки сушеного орегано · 1/2 ч. ложки сушеной паприки.

ГОТОВИМ:

1. Батон надрезаем по диагонали не до конца. Затем делаем надрезы по другой диагонали, чтобы получились ромбики.

2. В масло добавляем паприку, орегано, давленый чеснок, рубленый укроп. Перемешиваем и этой смесью смазываем подготовленный батон - при помощи кисточки или просто рукой.

3. Ветчину и моцареллу нарезаем маленькими ломтиками и размещаем в пазухах ромбиков.

4. Посыпаем тертым пармезаном.

5. Запекаем в разогретой до 180 °С духовке 20 минут.

Макаронные чипсы