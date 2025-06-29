Макаронные чипсы и другие рецепты недели

Ленивые ПП-пирожки с зеленым луком, яйцом и творогом
Напоминаем, что «ПП» означает «правильное питание». Блюдо отлично подходит для завтрака.
НАДО (на 2 порции): средний пучок лука · 3 яйца · 100 г творога · 1/2 ч. ложки сушеного чеснока · щепотка соли · щепотка черного перца · 2 ст. ложки муки · 2 ст. ложки растительного масла.
ГОТОВИМ:
1. Отвариваем 2 яйца.
2. Промытый лук мелко нарезаем.
3. Отправляем к луку творог и 2 произвольно нарезанных яйца.
4. Добавляем сырое яйцо (если творог очень влажный, то только желток).
5. Добавляем муку, соль-перец и хорошо разминаем вилкой до однородности.
6. Влажными руками формируем небольшие «пирожочки».
7. На сковороде разогреваем масло и жарим на среднем огне до легкой золотистости.
8. Выкладываем на бумажное полотенце, перекладываем в блюдо и подаем.
Пицца из батона
Фото: Shutterstock
Только не говорите итальянцам, что эту чудную закуску к сериальчику называют пиццей!
НАДО (на 6 порций): 1 батон · 250 г моцареллы для пиццы · 4 ст. ложки растительного масла · небольшой пучок укропа · 2 зубчика чеснока · 100 г ветчины или любого отварного мяса · 50 г пармезана · 1/2 ч. ложки сушеного орегано · 1/2 ч. ложки сушеной паприки.
ГОТОВИМ:
1. Батон надрезаем по диагонали не до конца. Затем делаем надрезы по другой диагонали, чтобы получились ромбики.
2. В масло добавляем паприку, орегано, давленый чеснок, рубленый укроп. Перемешиваем и этой смесью смазываем подготовленный батон - при помощи кисточки или просто рукой.
3. Ветчину и моцареллу нарезаем маленькими ломтиками и размещаем в пазухах ромбиков.
4. Посыпаем тертым пармезаном.
5. Запекаем в разогретой до 180 °С духовке 20 минут.
Макаронные чипсы
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 200 г макарон твердых сортов · 30 мл растительного масла · 1 ч. ложка соли, прованские травы по вкусу · 1 ст. ложка тертого пармезана · соус для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Макароны отвариваем альденте по инструкции на упаковке.
2. Откидываем на дуршлаг, промываем холодной водой (чтобы остановить процесс приготовления), дать воде стечь и слегка обсушить бумажными полотенцами.
3. В масле замешиваем специи (можно добавить что угодно, что вы любите). Поливаем смесью макароны и перемешиваем.
4. Противень застилаем пергаментом, выкладываем макароны в один слой.
5. Выпекаем 20 - 25 минут в разогретой до 220 °С духовке до золотисто-коричневого цвета.
6. Посыпаем пармезаном, даем остыть и подаем. Макаронные чипсы после остывания должны стать хрустящими.
Клубничный чай с сырной шапочкой
Фото: Shutterstock
Этот освежающий десертный коктейль в кафе не стесняются продавать по 500 руб. Делаем в десять раз дешевле и радуемся лету!
НАДО (на 2 порции): 300 г замороженной или свежей клубники · 140 г несоленого сливочного сыра · 50 мл сливок 10% · 1 ст. ложка сахарной пудры · 450 мл охлажденного зеленого чая · 1 ст. ложка сахара.
ГОТОВИМ:
1. Заварите и остудите чай.
2. Замороженную клубнику немного выдерживаем при комнатной температуре, чтобы легче было ее измельчить. Пробиваем. При желании добавляем сахар. Если клубника свежая, пробиваем вместе с несколькими кубиками льда.
3. Отдельно смешиваем сыр, сливки и сахарную пудру. Взбиваем миксером в пышную массу.
4. Смешиваем чай с пюре из клубники. Разливаем по бокалам.
5. Ложкой выкладываем сырную шапочку. При желании добавляем лед и украшаем мятой. Подаем с трубочкой.